 "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Facebook.
"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.
У відомстві додали, що вже не вперше відбувається інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела".
"Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства. Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах", - додали в ОП.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Как это показательно...
И да - ПОВТОРЮ!
Даже если завтра обменяют (что очень сомнительно), сегодняшний фэйк не перестанет быть фэйком.
Как и ты, зе-бил, как был тупым лохом, так и останешься тупым лохом и завтра, несмотря ни на что.
В Службе безопасности Украины опровергли информацию о начале обмена заключенными с Россией
Ранее сегодня появились многочисленные сообщения о том, что процесс почти завершен и в ближайшее время Олег Сенцов и другие вернутся домой.
Официальные лица не подтверждают состоявшийся обмен заключенными, переговоры по этому поводу продолжаются. Самолет с заключенными пока не вылетел из Москвы в Киев, рассказала «Эху» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
В офисе президента Украины также отметили, что сведения о завершении обмена не соответствуют действительности. Между тем, информированный источник «Интерфакса» в Москве рассказал, что причиной задержки обмена стало оформление необходимых документов.
Ранее целый ряд источников сообщили о скором завершении процесса, а также о том, что самолет с украинскими заключенными, включая Олега Сенцова, в ближайшее время приземлится в Киеве. Однако россияне, которые находятся в заключении на Украине и готовятся к обмену, пока остаются в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал адвокат некоторых из них Валентин Рыбин. Он подчеркнул, что о планах их отправки в Россию не сообщается.
Между тем, в аэропорту «Киев» ранним утром собрались десятки журналистов, которые ждут прибытия украинских заключенных.
І від мене тобі, імпотенту, стрілочка.
Більше нічого не пояснюю: зебіли інформацію сприймати не здатні.
На их месте я бы "слуг народа" побила, наверное. Сильно побила.
Чтобы памятка осталась.
Какие сволочи, прости Господи.
А в этой теме 20% думающих украинцев будут опускать 70% лохов, за их лоховский туризм.
Но, вам же не привыкать, давно привыкли.
Это эпик фэйл.