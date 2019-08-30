 "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Facebook.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що вже не вперше відбувається інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела".

"Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства. Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах", - додали в ОП.

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.