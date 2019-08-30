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 Політика України, Суспільство
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 "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну

В Офісі Президента повідомили, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Facebook.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що вже не вперше відбувається інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела".

"Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства. Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах", - додали в ОП.

Читайте: Офіційної зустрічі звільнених українців в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть до лікарні, - Крим.Реалії

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває: в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145482
 
   
 Топ коментарі
 
Процесс "освобождения" уже продолжается несколько лет. А масла в его психоз подлил Рябошапка, с заявлением: не всё, прилетели.
Думаю Зелю опять развели он всё сделал по инструкции с Кремля: позвонил и извинился, освободил сепаров из под судов, замолк об стране-агресоре, отказался от американской военной помощи И ВСЁ РАВНО КИНУЛИ. Теперь клянчит ну сделайте хоть что нибудь , хоть кого-то отдайте или хоть пообещайте
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Надякувалися блазню, 73-тні ?
Професіоналів, по ходу, в зе-владі нема. Нічого не здатні по-людськи зробити, придурки відморожені. У вас же там =смотрящі= є за витоком інформації.

І не можна не відзначити фантастичний ляп зе-прокурорчика ...
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Це він набреше і обдурить.
Особливо зелену шмарклю.
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В тебе хоч ті очі є,тільки рот і опа,які виглядають кістку от петра
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Новоназначенная Рада и Правительство начали свою деятельность с АГРОменного ФЭЙКА!
Как это показательно...
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Не "висєр", а констатация ФАКТА!
И да - ПОВТОРЮ!
Даже если завтра обменяют (что очень сомнительно), сегодняшний фэйк не перестанет быть фэйком.
Как и ты, зе-бил, как был тупым лохом, так и останешься тупым лохом и завтра, несмотря ни на что.
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ЗєкоМанда бреше , як дихає. Якщо всі заяви "слуг урода" це є фейки то що доброго можна очікувати Україні від цих фейкомьотов та солістів гри зє-члєном на роялі ?
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https://echo.msk.ru/news/2492077-echo.html

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о начале обмена заключенными с Россией

Ранее сегодня появились многочисленные сообщения о том, что процесс почти завершен и в ближайшее время Олег Сенцов и другие вернутся домой.
Официальные лица не подтверждают состоявшийся обмен заключенными, переговоры по этому поводу продолжаются. Самолет с заключенными пока не вылетел из Москвы в Киев, рассказала «Эху» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
В офисе президента Украины также отметили, что сведения о завершении обмена не соответствуют действительности. Между тем, информированный источник «Интерфакса» в Москве рассказал, что причиной задержки обмена стало оформление необходимых документов.
Ранее целый ряд источников сообщили о скором завершении процесса, а также о том, что самолет с украинскими заключенными, включая Олега Сенцова, в ближайшее время приземлится в Киеве. Однако россияне, которые находятся в заключении на Украине и готовятся к обмену, пока остаются в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал адвокат некоторых из них Валентин Рыбин. Он подчеркнул, что о планах их отправки в Россию не сообщается.
Между тем, в аэропорту «Киев» ранним утром собрались десятки журналистов, которые ждут прибытия украинских заключенных.
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Навіть з Канади порохоботи прибігли процес обміну спаплюжити,а скоріш за все з рашки під проксі.Вгамуйся клімаксна і на цю тему не лізь
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"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну - Цензор.НЕТ 6974

І від мене тобі, імпотенту, стрілочка.

Більше нічого не пояснюю: зебіли інформацію сприймати не здатні.
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Мне родственников жалко очень.
На их месте я бы "слуг народа" побила, наверное. Сильно побила.
Чтобы памятка осталась.
Какие сволочи, прости Господи.
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В этой теме у соевых ботов будут рваться пуканы ! )
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"соевые боты" вымерли ещё в апреле.
А в этой теме 20% думающих украинцев будут опускать 70% лохов, за их лоховский туризм.
Но, вам же не привыкать, давно привыкли.
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Невже це чергова "відставка Богдана"?
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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Якщо відбувається такий злив, то перше що потрібно зробити то це негайно вигнати з роботи з прізвищем Ісламова, а СБУ ретельно допитати це падло.
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Зелохи, почему осужденные бандиты и сепары стали просто удерживаемыми лицами?
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Сто пудов - хубло начал руки выкручивать.
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