 Данилюк про обмін утримуваними особами: Коментуватимемо, коли це станеться

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він повідомив в аеропорту "Бориспіль", де зібралися журналісти в очікуванні обміну.
На запитання, чи є інформація про те, що сьогодні в Україну прибудуть військовополонені українські моряки і політв'язні, Данилюк сказав: "Я не коментую це питання. Ми коментуватимемо, коли це станеться. Дочекаймося самого факту. Це дуже важливе питання".
На уточнювальне запитання, чи відбудеться сьогодні обмін ув’язненими між Україною та Росією, він відповів "Сподіваємося".
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Про "професіоналізм" зе-команди і нового зе-генпрокурора навіть говорити не хочеться.
Як базарні баби. Для чого людей колотите, зебіли ?
https://echo.msk.ru/news/2492043-echo.html
Обмен заключёнными между Россией и Украиной пока не начался, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник в Москве. В свою очередь, в СБУ говорят, что процесс переговоров продолжается. Обмен может начаться в ближайшее время.
О том, что этот процесс уже начался, сообщил, в частности, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Он написал в Фейсбуке, что в Киев возвращаются, в частности, Олег Сенцов и украинские моряки.https://echo.msk.ru/news/2492057-echo.html
Офис президента Украины: Информация о завершении обмена между Россией и Украиной не соответствует действительности
Информация о завершении обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной не соответствует действительности, сообщил только что офис президента Украины. Ранее в СБУ сказали, что переговоры продолжаются.
Ви за ЦЕ голосували, зєбіли ?! 😠😠😠