 Данилюк про обмін утримуваними особами: Коментуватимемо, коли це станеться

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він повідомив в аеропорту "Бориспіль", де зібралися журналісти в очікуванні обміну.

На запитання, чи є інформація про те, що сьогодні в Україну прибудуть військовополонені українські моряки і політв'язні, Данилюк сказав: "Я не коментую це питання. Ми коментуватимемо, коли це станеться. Дочекаймося самого факту. Це дуже важливе питання".

На уточнювальне запитання, чи відбудеться сьогодні обмін ув’язненими між Україною та Росією, він відповів "Сподіваємося".

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.