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 Політика України
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Все про:моряки (699) обмін (433) РНБО (554) політв'язні (1005) Данилюк Олександр (326)

 Данилюк про обмін утримуваними особами: Коментуватимемо, коли це станеться

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що сподівається на обмін ув’язненими між Україною і Росією, однак додав, що це коментуватимуть тільки тоді, коли все закінчиться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він повідомив в аеропорту "Бориспіль", де зібралися журналісти в очікуванні обміну.

На запитання, чи є інформація про те, що сьогодні в Україну прибудуть військовополонені українські моряки і політв'язні, Данилюк сказав: "Я не коментую це питання. Ми коментуватимемо, коли це станеться. Дочекаймося самого факту. Це дуже важливе питання".

На уточнювальне запитання, чи відбудеться сьогодні обмін ув’язненими між Україною та Росією, він відповів "Сподіваємося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційної зустрічі звільнених українців в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть до лікарні, - Крим.Реалії

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145480
 
 
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" Information on completion of prisoner swap between Ukraine and Russia is not correct, process ongoing - Ukraine president's office". (Інформація про завершення обміну полоненими між Україною та Росією не є коректною, процес триває - офіс президента України) - Reuters
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в 5 утра обещлся самолет. опять кацапня тогруется...
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Чому москалі вже повідомили це, а наші невідомо що городять ?
Про "професіоналізм" зе-команди і нового зе-генпрокурора навіть говорити не хочеться.
Як базарні баби. Для чого людей колотите, зебіли ?
https://echo.msk.ru/news/2492043-echo.html

Обмен заключёнными между Россией и Украиной пока не начался, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник в Москве. В свою очередь, в СБУ говорят, что процесс переговоров продолжается. Обмен может начаться в ближайшее время.
О том, что этот процесс уже начался, сообщил, в частности, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Он написал в Фейсбуке, что в Киев возвращаются, в частности, Олег Сенцов и украинские моряки.https://echo.msk.ru/news/2492057-echo.html

Офис президента Украины: Информация о завершении обмена между Россией и Украиной не соответствует действительности
Информация о завершении обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной не соответствует действительности, сообщил только что офис президента Украины. Ранее в СБУ сказали, что переговоры продолжаются.
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От же ж холєра! Один на газ давить, другий на тормоз. Тисячу разів вже повторювала (не моє): кажіть "гоп!" як перескочите.
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Гнида зелена. Заради дешевого піару це смердюче кодло "слуг урода" готове на будь-яку брехню , аби заробити оплески обдурених ними громадян України.
Ви за ЦЕ голосували, зєбіли ?! 😠😠😠
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