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 Політика України, Суспільство
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Все про:Азовське море (1172) моряки (699) обмін (433) політв'язні (1005)

 Офіційної зустрічі звільнених українців в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть до лікарні, - Крим.Реалії

Офіційної зустрічі українських моряків і політв'язнів в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крим.Реалії повідомило джерело в командуванні Збройних сил України, якому довіряє редакція.

Про те, що не буде зустрічі в аеропорту, раніше на умовах анонімності повідомили рідні моряків.

Інших підтверджень цієї інформації немає. З офіційних і незалежних джерел підтвердження інформації немає.

Раніше під час передачі українських політв'язнів вони проходили обстеження і лікування в "Науково-практичному центрі профілактичної і клінічної медицини" Державного управління справами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145478
 
 
 Топ коментарі
 
Поперше , це злочин колоборанта Порошенко Официальной встречи освобожденных украинцев в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу, - Крым.Реалии - Цензор.НЕТ 5727
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попади в плен , всё узнаешь. А потом и расскажешь .
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а цензор почему подхватил? а крым-реалии?
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Все сми подхватили ибо жареные новости - это их хлеб


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После треснувшего моста крымреалии можно смело записывать в помойку.
Ну и сегодняшний фейк об обмене также в их копилку
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И не только их,а по цепочке- генпрокурор, работница ВР, от которой начали разгонять фейк. .
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