 Переговори щодо обміну заручників тривають. Тримаємо кулаки! - Гітлянська

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюся, не на довго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки!" - заявила Гітлянська.
Раніше з'явилася інформація, що "обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб і українські моряки повертаються в Україну.
P.S. Мне это напомнило, как в конце прошлого года некоторые особо упоротые вышиватники жалели, что "кацапские спецназ не убил кого-то из моряков". Мол, запад бы шокировало только наличие погибших. И чем эти мрази, маскирующиеся под патриотов, лучше совков?
я готова стать на колени.
И это не фигура речи.