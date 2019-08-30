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 Політика України
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 Переговори щодо обміну заручників тривають. Тримаємо кулаки! - Гітлянська

Речниця СБУ Олена Гітлянська написала, що переговори про звільнення українських політв'язнів тривають.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюся, не на довго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки!" - заявила Гітлянська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі

Переговори щодо обміну заручників тривають. Тримаємо кулаки! - Гітлянська 01

Раніше з'явилася інформація, що "обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб і українські моряки повертаються в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145477
 
   
 Топ коментарі
 
То есть сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова которая написала в фейсбуке что Сенцова освободили УЖЕ! она непроверенную информацию дает?
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Будь яка домовленість з рашистською нечистю не варта паперу, на якому вона написана... Зборище "слуг урода" Хуйло в перший же день смачно макнуло в купу їхнього ж власного лайна.
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Отже попередні повідомлення про те що бранці кремля вже в Україні - фейк.
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То есть сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова которая написала в фейсбуке что Сенцова освободили УЖЕ! она непроверенную информацию дает?
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А ее поддержал новый генпрокурор!!!!! Алло Гилянская? ты в курсе этого?
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Ну да, фуйло першою розпорядився поставити до відома Ісламову, всі інші зачекають.
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Уборщица тоже сотрудница. Более всего что началось от крымских татар, не могли передать передачу .
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Говорили самолет уже в Киеве, одно вранье.
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Так хто ж тепер "гниди" по твоєму. Невже "слуги урода" ?
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молодец рябая шапка. а она таки рябая )))))
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Будь яка домовленість з рашистською нечистю не варта паперу, на якому вона написана... Зборище "слуг урода" ***** в перший же день смачно макнуло в купу їхнього ж власного лайна.
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да кто против, если их обменяют на тебя и зелю )))))
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Некоторые из порохоботни жалели, что захват моряков без погибших обошёлся. Им плевать что на моряков, что на их семьи, им главное побольше шок-контента
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ты ошиблась, они жалели что тебя не застрелили при захвате..))))
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Так вроде бы уже летят! Родственники, журналисты в аэропортах дежурят!
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Скільки заручників у полоні ще з часів Іловайську...
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Не знаю как "человеческий оскал" кремлядей, но эта ситуация с обменом очень хорошо показывает настоящее лицо порохоботни. Которая будет всячески обсирать все достижения по возврату пленных. Потому что им сказано, что все что делают новые власти - дерьмо. И даже возврат украинцев. На самих пленных и их семей им плевать, лишь бы накинуть ещё говнеца на вентилятор.
P.S. Мне это напомнило, как в конце прошлого года некоторые особо упоротые вышиватники жалели, что "кацапские спецназ не убил кого-то из моряков". Мол, запад бы шокировало только наличие погибших. И чем эти мрази, маскирующиеся под патриотов, лучше совков?
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Это не тот Мага, что работает на Чука ? Тогда да, верим .
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Тобто ще нікого не звільнили ? 😯😴😟😞
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Залишається тільки сподіватись, що це не була чергова "відставка Богдана".
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Капец.. неужели это так сложно? Уже 100 раз бы их обменяли? Чего они там боятся?
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Пу не может показать что он сдался из-за давления ЕС/США.
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перед этими людьми, которых освододили, и еще освододят,
я готова стать на колени.
И это не фигура речи.
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ну зеля уже стал перед пукиным )))
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что значит "обмен заложниками"? В Украине тоже заложники?, т.е. у нас даже не хунта, а террористы???
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Власне таку картину нова влада в Києві створює для міжнародної спільноти. Шпигунів, диверсантів, убивць міняють на ні в чому не повинних людей і називають це "обменом заложникам".
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весь бардак это лишь белый шум. суть скрыта от нас и мы как дети гадаем, - что дальше? а, обмен этот дело уже решенное. что дальше?
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Визволення заложників це добре але тепер ціла країна Україна стає заложницею Кремля ! Україна стає колонією Путіна!
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Где, когда это Украина колонией путлера становится???
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Розводять знову кацапи цих лохів. Ви краще бездарі не кулачки тримайте, а готуйтеся приймати партію завербованих козачків типу гадя савченко. І думайте, що з цим будете робити . Клоуни!
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Обмен суперлживого коломойского? Это что ***** такое. С потерей всех укр интересов. Макрон и меркель кидают украину через член с принятием парашки во все институты?
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