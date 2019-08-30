 Переговори щодо обміну заручників тривають. Тримаємо кулаки! - Гітлянська

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюся, не на довго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки!" - заявила Гітлянська.

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Раніше з'явилася інформація, що "обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб і українські моряки повертаються в Україну.