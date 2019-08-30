 Ураган Доріан наближається до Флориди: посольство просить українців, які перебувають у цьому регіоні, не залишати укриттів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

"До уваги громадян України в США!! Рекомендації у зв’язку з наближенням до південного узбережжя США і країн Карибського басейну урагану Доріан.



За повідомленням американської місцевої влади, 1-3 вересня ураган Доріан пройде територією штату Флорида.



Рекомендуємо громадянам України утриматися найближчим часом від поїздок до регіону. Тих громадян, які перебувають у цьому регіоні, просимо виявляти підвищену обачність, без зайвої потреби не залишати укриттів. Під час перебування в районах, уражених ураганом, необхідно уважно стежити за повідомленнями місцевих органів влади про розвиток ситуації; дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту", - йдеться в повідомленні.

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У посольстві зазначили, що у випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію, рекомендуємо громадянам України звертатися до дипломатичних установ:

- на "гарячу лінію" Посольства України в США за номером телефону: +1-202-322 2616, адреса електронної пошти: emb_us@mfa.gov.ua;

- на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Як раніше повідомила пресслужба посольства Росії в США, у зв'язку з ураганом Доріан, що насувається, у штаті Флорида введено режим надзвичайного стану.

"Влада штату ввела режим надзвичайного стану у зв'язку з наближенням урагану Доріан. Жителям рекомендовано мати тижневий запас продуктів і води. Населення східного узбережжя закликали уважно стежити за новинами - напрямок шторму не визначено", - йдеться в повідомленні.