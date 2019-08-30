 Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія

Про це заявив лідер фракції політичної партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
Народний депутат упевнений, що в Раді знайдеться 300 голосів, щоб створити конституційну більшість і ухвалити закон. На його думку, такої швидкої роботи щодо зняття недоторканності явно ніхто не чекав, особливо "Європейська Солідарність".
"Що стосується "Європейської Солідарності", я думаю, вони просто в розпачі. Ніхто не очікував, що закон про депутатську недоторканність так швидко ухвалять у першому читанні. Я думаю, що 3 вересня ми можемо очікувати, що депутати, включно зі мною, будуть просто звичайними людьми. Нам потрібно буде мати 300 голосів. Наша фракція - це 254. Можливо, якщо суд щодо Рудика ухвалить рішення на нашу користь, буде 255", - зазначив Арахамія.
пс "закони"прийняти з порушенням процедури це ФІКЦІЯ!!! такі закони ЕЛЕМЕНТАРНО спростовуються і стають НІКЧЕМНИМИ
НЕВИКОНАННЯ ЗАКОНУ ПРО РЕГЛАМЕНТ робить "прийнятий" закон НІКЧЕМНИМ. . зебіли-впораті ідійоти ЦЬОГО НЕ РОЗУМІЮТЬ... отакі "законотворці"
Поки що зняття імунітету з депутатів нинішньою Верховною Радою також остаточно ще не прийнято, тож аплодувати рано.
У них не "быстро", просто это рада слдующего созыва. Такова процедура, и они идут по процедуре
Поросенко это не понравится . Следите за тем , як шобла из ПЕСа голосовать будет .
https://www.pravda.com.ua/articles/2017/07/11/7149275/
То есть его нельзя привлеч к ответственности за все что он делает только в стенах парламента.
повністю зняття недоторканості не планується.
За сказане у парламенті і за пряме виконання своїх обовязків "не повяжуть"...
ДЕ ТЕКСТ ЗАКОНА????
Хочу что бы эта ВР, в которой сейчас большинство тупых баранов от СН...., превратилась в ВР бесправных баранов...
Мудрому и простому нариду не нужен такой представительский институт как ВР...
Под шконку депутатов...
Но вам не кажется что это неуважение к парламентаризму и украинскому народу прийти в ВР одетым как ПОЦ...?
Хочет быть ПОЦом это его право и личное дело...
Наше право говорить об этом...
Порошенко перенесе новорічний путч на 2-го вересня...
українці готуються до держперевороту Порошенка, збираються на Майдані
Теперь момент истины.
кому она нужна ента декоративная прикосноветность- вон раиса приэхала,украла 100500 миленов у укржителей, через 2 часа за нее новинский дал 6 миленов и раиса дома.
какие прамблемы??
сняли с нескольких оную прикосноветость еще 4 года назад - мосейчуки и прочая срань и где оные??
ходят по тв - учат жить и ухохатываются у себя дома на диване.
там еще 3 линии обороны после прикосноветности-адвокаты-судии-пракуроры-
все продажное - всех отпускают.
поентому весь ентот цирк - для слабоумных укржителей-квартал-95.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=prGU6GvFdDQ
на роботу СБУ і Генпрокуратури...
Але навіть цей популізм їм не допоміг.
Де зараз ті ЗЕлені?
Ау!!!!!!
Теж саме буде і з нинішніми.
Забагато ворогів..
Це Пєтя міг собі дозволити У ЧАС ВІЙНИ,Будучи Головнокомандуючим,побувати на Мальдівах,на віллі у Марбельї БЕЗ ОХОРОНИ.
Порохоботів -зомбі це не дивує..
А я бачу однозначну ДОМОВЛЕНІСТЬ ПЄті з Пуйлом...
чи несла Загребельська відповідальність за бл..ську роботу АМКУ(хоча розказувала,яка вона правильна)...
по-моєму -не згоден з рішеннями організації ,у якій працюєш- йдеш у відставку..
на фига???
самый главный мотив будет отсутствовать
.
Ставлю на свинарчука...
Крючков його здав(у справі "Центренерго"),залишилось кілька процесуальних дій..
навряд чи цей "вишиванковий хабарник" ,РУдик потрібний у парламенті..
"Свободовский" глава Госкомзема Рудык вместе с депутатами Партии регионов предпринял попытку назначить в Госкомзем чиновника, преданного Вилкулу и Ахметову. Активисты вручили Рудыку повестку о мобилизации, и собираются отправить на фронт. Об этом в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Сегодняшний визит в Днепропетровск главы Госкомзема Сергея Рудыка с целью представления нового главы областного Госкомзема Вадима Чувпыло ознаменовался беспрецедентным скандалом. Общественные активисты во главе с координатором Люстрационного комитета Днепропетровской области Тамилой Ульяновой сорвали попытку Рудыка назначить главой областного управления земельных ресурсов нового руководителя - Вадима Чувпыло.
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=48952
але частково..
Втекти в Іспанію встигне..
Але потім його повернуть через інтерпол..
Достатньо послідовності і рішучості нового Генпроукурора...