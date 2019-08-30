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 Політика України
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Все про:ВР (5506) недоторканність (429) Арахамія (22)

 Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія

Верховна Рада України проголосує за закон про зняття депутатської недоторканності 3 вересня, тобто на наступній сесії.

Про це заявив лідер фракції політичної партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Народний депутат упевнений, що в Раді знайдеться 300 голосів, щоб створити конституційну більшість і ухвалити закон. На його думку, такої швидкої роботи щодо зняття недоторканності явно ніхто не чекав, особливо "Європейська Солідарність".

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"Що стосується "Європейської Солідарності", я думаю, вони просто в розпачі. Ніхто не очікував, що закон про депутатську недоторканність так швидко ухвалять у першому читанні. Я думаю, що 3 вересня ми можемо очікувати, що депутати, включно зі мною, будуть просто звичайними людьми. Нам потрібно буде мати 300 голосів. Наша фракція - це 254. Можливо, якщо суд щодо Рудика ухвалить рішення на нашу користь, буде 255", - зазначив Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145473
 
   
 Топ коментарі
 
Быстро у них все, БПП и НФ 5 лет только вякали постоянно об этом.
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БПП і НФ прийшли тільки гроші красти.
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Быстро у них все, БПП и НФ 5 лет только вякали постоянно об этом.
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Наконец -то сделали то, что до них не могли сделать рептилоиды Порошенка, Януковича, Ющенка и Кучмы .Видно, где депутаты стараются для людей, а где сидели твари и нихрена не делали, только деньги из бюджета тянули, деятели, чтоб они провалились.
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А про ІМПІЧМЕНТ зебіли вже забули? Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6251
пс "закони"прийняти з порушенням процедури це ФІКЦІЯ!!! такі закони ЕЛЕМЕНТАРНО спростовуються і стають НІКЧЕМНИМИ Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 711
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Давай жги еще, как положено у петекантропов - побольше смайликов, поменьше смысла, в конце - самолайк!
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Закон про импичмент уже написан и передан в Раду, порохобот упоротый.
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ДЕ ТОЙ "пєрєданий"закон?? і хто ж той "пєрєдаст"що його передав???
НЕВИКОНАННЯ ЗАКОНУ ПРО РЕГЛАМЕНТ робить "прийнятий" закон НІКЧЕМНИМ. Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2868 . зебіли-впораті ідійоти ЦЬОГО НЕ РОЗУМІЮТЬ... отакі "законотворці" Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9712 Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 621
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Чего ты орешь, пэдрябот, у тебя осеннее обострение?) Все будет ОК, в Раде пропрезидентское большинство и они примут все что надо, а твой Пэдря за 5 лет со своей Радой нихера не принял, так что помалкивай в тряпочку в сторонке и не истери.
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Гірше. Більше 20 років депутати і президенти перед виборами постійно декларували це, а потім це знову і знову виявлялось брехнею.
Поки що зняття імунітету з депутатів нинішньою Верховною Радою також остаточно ще не прийнято, тож аплодувати рано.
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процедуа внесения изменений в конституцию предполагает госолование радами двух созывов.
У них не "быстро", просто это рада слдующего созыва. Такова процедура, и они идут по процедуре
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А проект-то порошенковский. И они его долго готовили. Осталось только проголосовать. И то делают с наоушениями.
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и бесповоротно?, а то у нас есть огого какие суды..., тот же окружной административный, он многое может....
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Депутатскую неприкосновенность рассчитывают окончательно снять 3 сентября

Поросенко это не понравится . Следите за тем , як шобла из ПЕСа голосовать будет .
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депутат без неприкосновенности - марионетка исполнительной власти. на неправильное голосование его тут же берут за жабры. вовсем мире у депутатов есть неприкосновенность.
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Не ври, например в США, парламентская неприкосновенность не действует в случае преступления или акта коррупции.
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в случае преступления и в Украине депутатов отстраняли, ты наверное не в курсе.
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Пару депутптов) и где они сидят?..Довгий и сейчас в Раде сидит с недоторканістю.
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Вы, все-таки, підвищіть свою освіту, і навчіться відрізняти депутатський імунітет від індемнітету. Саме індемнітет (член парламенту не несе відповідальності за свою політичну діяльність: виступи, результати голосування тощо) пропонується у пропонованих нових правках у Конституцію, замість імунітету (тип недоторканності, коли член парламенту не може бути притягнений до відповідальності за будь-які порушення і злочини (навіть явні вбивства, тортури і т.п.) без згоди на це парламенту).
https://www.pravda.com.ua/articles/2017/07/11/7149275/
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Голосование проводили по каждому депутату в отдельности. Еще и этим засоряли время сессии.
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да, стандартная отмазка мародьоров и барыг
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Брехня, существует неприкосновеность только за парламентскую деятельность.
То есть его нельзя привлеч к ответственности за все что он делает только в стенах парламента.
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особливо тупим.

повністю зняття недоторканості не планується.
За сказане у парламенті і за пряме виконання своїх обовязків "не повяжуть"...
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Снимают они неприкосновенность для контроля той шоблы которую они провели в парламент! У них 290 человек за наличия доказательств снять неприкосновенность дело 10минут!
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этот может не только за жабры взять но и вь батьДепутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4754
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А законопроект к тому времени опубликуют...?? Или зеленое стадо так и будет голосовать в темную???
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зачем свадебному фотографу текст закона? ему бы с названием разобраться
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а чего он так упорно молчит про закон об импичменте? это что, менее важно, чем неприкосновенность?
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ай вей... так ти не зебіл а ПРОСТО ДЕБІЛ Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 461 Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 461

ДЕ ТЕКСТ ЗАКОНА???? Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9825
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Був би Майдан якщо б Кошулинського прокурори зека підчепили на гачок. ЄС не варто голосувати проти демократії. Скидати вату буде складніше. Не ведіться на гвалт тупого бидла як ви не велись всі свої 5 років, тому щось і досягли для країни.
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Если этот законопроект о снятии неприкосновенности написан так же как законопроет от зебобика об импичменте...то приумут зебобики этот закон или не примут ничего не изменит....
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А ты зебобик его видел?? Его даже зеленое стадо в раде еще не видело...
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Голосование глянь, поддержали все кроме Зажиття
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давайте быстрее....
Хочу что бы эта ВР, в которой сейчас большинство тупых баранов от СН...., превратилась в ВР бесправных баранов...
Мудрому и простому нариду не нужен такой представительский институт как ВР...
Под шконку депутатов...

Депутатскую неприкосновенность рассчитывают окончательно снять 3 сентября, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4810
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на себя в зеркало посмотри, ещё не такое увидишь! не суди людей по размеру.
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размер то такэ - вы правы...
Но вам не кажется что это неуважение к парламентаризму и украинскому народу прийти в ВР одетым как ПОЦ...?
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Подари ему костюм с отливом от гучи, раз так переживаеш)))
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я за него вообще не переживаю...
Хочет быть ПОЦом это его право и личное дело...
Наше право говорить об этом...
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У этого зюзика...размер мозга обратно пропорционален размеру тела.... Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 993
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Цыплят по осени считают. Мы видели кучу напомаженных интеллигентов от которых НОЛЬ толку, быдло с партии рыгоаналов, мертветчука который посадил Стуса.
Теперь момент истины.
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интересно, Квартал эту шутку озвучит?
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"Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія"- а у перший день її "немножька апузтілі как тьрюсі" таварізчь АраХамія? Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1952
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Депутатскую неприкосновенность рассчитывают окончательно снять 3 сентября, - Арахамия



кому она нужна ента декоративная прикосноветность- вон раиса приэхала,украла 100500 миленов у укржителей, через 2 часа за нее новинский дал 6 миленов и раиса дома.

какие прамблемы??
сняли с нескольких оную прикосноветость еще 4 года назад - мосейчуки и прочая срань и где оные??

ходят по тв - учат жить и ухохатываются у себя дома на диване.

там еще 3 линии обороны после прикосноветности-адвокаты-судии-пракуроры-
все продажное - всех отпускают.

поентому весь ентот цирк - для слабоумных укржителей-квартал-95.


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И туда тоже доберутся. Снятие неприкосновенности - большой шагв сторону цивилизованного мира. Мы все видели РЫЛА паскудно-свинячие-иудные, которые запросто голосовали за сатанинские законы.
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подивимось..
на роботу СБУ і Генпрокуратури...
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І шо тепер у депутатів будуть ті ж права що і простолюдина-бидла ? Неподобство ! При Порошенко такого не було!
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Зеленский как простолюдин на велике на работу ездит?
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Могли би повторити подвиг Партії Зелених, ті приїздили один раз.

Але навіть цей популізм їм не допоміг.
Де зараз ті ЗЕлені?
Ау!!!!!!
Теж саме буде і з нинішніми.
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на наполягання охорони не їздить..
Забагато ворогів..

Це Пєтя міг собі дозволити У ЧАС ВІЙНИ,Будучи Головнокомандуючим,побувати на Мальдівах,на віллі у Марбельї БЕЗ ОХОРОНИ.

Порохоботів -зомбі це не дивує..
А я бачу однозначну ДОМОВЛЕНІСТЬ ПЄті з Пуйлом...
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Соевое ворье в панике, ведь эти организмы рассчитывали уйти от неминуемой расплаты за совершенные перед народом преступления, отсидевшись за депутатской неприкосновенностью. А теперь для всей этой прогнившей дотла шоблы конкретно тюремной парашей запахло, самое время свинорошену с криками об политических преследованиях драпать из страны
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А скільки вони ЗЕбілам у штани насрали то зовсім не піддається рахунку.
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тогда с парламентом можно будет поступать как с Загребельской - отыскать у любого неугодного депутата неправильную запятую в документе, а потом мурыжить его следствием и угрозой отстранения.
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це цікаве питання..

чи несла Загребельська відповідальність за бл..ську роботу АМКУ(хоча розказувала,яка вона правильна)...

по-моєму -не згоден з рішеннями організації ,у якій працюєш- йдеш у відставку..
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Шо ж робыться, на фига теперь быть депутатом???
на фига???
самый главный мотив будет отсутствовать

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Треба залишити депутатську недоторканість...АЛЕ лише на території Верховної ради
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Капец блохастым шавкам, там 80 процентов фракции потенциальные сидельцы, в первую очередь мародер и дебил-логопед, узурпировавшие власть в 2016 году
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"Рассчитывают окончательно снять", интересно в чем же заключается снятие "начально"? Пока понарошку, учебно- игровой деморежим? Воспеватели Зе снова кипятком всю ветку загадили- помнится, Зеля ВНЕС некий законопроект, сколько действительно визгу было, только внес... Как внес, так и вынес- кто теперь помнит, о чем тот проект был, а? А у придурков все Порошенко президент. Хотя- тут такая коллизия- судя по делам Узеленского таки Порошенко и есть...
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цікаво.. чому такий поросячий "візг" вчора був у "ручного цербера Пєті" Артурчіка Гєрасимова...))

.
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Ставим кто первый бежать со страны будет
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у кого найближча посадка..
Ставлю на свинарчука...
Крючков його здав(у справі "Центренерго"),залишилось кілька процесуальних дій..
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От подлецы этакие, не терпится им пятрушку в тямницу запроторить. .
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По последним сведениям, сегодня утром в офис ПЕС было доставлено 100 экземпляров книги "Советы сидельца. Как правильно первый раз зайти в тюремную хату"
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. Можливо, якщо суд щодо Рудика ухвалить рішення на нашу користь, буде 255", - зазначив Арахамія.

навряд чи цей "вишиванковий хабарник" ,РУдик потрібний у парламенті..



"Свободовский" глава Госкомзема Рудык вместе с депутатами Партии регионов предпринял попытку назначить в Госкомзем чиновника, преданного Вилкулу и Ахметову. Активисты вручили Рудыку повестку о мобилизации, и собираются отправить на фронт. Об этом в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Сегодняшний визит в Днепропетровск главы Госкомзема Сергея Рудыка с целью представления нового главы областного Госкомзема Вадима Чувпыло ознаменовался беспрецедентным скандалом. Общественные активисты во главе с координатором Люстрационного комитета Днепропетровской области Тамилой Ульяновой сорвали попытку Рудыка назначить главой областного управления земельных ресурсов нового руководителя - Вадима Чувпыло.

http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=48952
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не хвилюйтесь петя не сяде. А якщо і сяде, то це буде притягнуто за вуха як при янику з юлькою, а в європах такі теми не *******. Даю 90% що першим хто піде по етапу будуть депутати із СН )))
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перше речення у вас вірне..

але частково..
Втекти в Іспанію встигне..
Але потім його повернуть через інтерпол..

Достатньо послідовності і рішучості нового Генпроукурора...
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нікуди він тікати не буде. Міг вже 100 раз втекти.
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