 За пів року необхідно просунутися у рішенні стосовно Донбасу, - Пристайко

Про це він сказав у своєму виступі в Раді перед голосуванням за його призначення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах. Я ціную всю ту роботу, яка була проведена до мене, вірю, що завдяки впертості, обережності, іноді хитрощам наших попередників і, безумовно, підтримці наших партнерів нам вдалося запобігти війні з Росією", - сказав він.
Пристайко зазначив, що якщо мирний процес просуватиметься, то Україна буде думати над наступними кроками.
"Тепер наступний етап, президент запропонував низку компромісних кроків, у першу чергу спрямованих на відновлення зв'язків з нашим власним народом, який виявився за лінією дотику. Ціною значних зусиль був перезапущений процес обміну полоненими, відновлюється повідомлення у Станиці Луганській, відновлюємо інфраструктуру і забезпечуємо соціальні виплати, ведеться робота зі створення системи ефективного інформаційного опору. Хочу вірити, що ці кроки за підтримки міжнародної спільноти дадуть можливість відкрити нову сторінку мирного процесу", - сказав він.
"Зараз не так важливо, як ми це будемо робити: чи шляхом залучення миротворчих місій, чи шляхом виконання "Мінська". Критично важливо інше - у нас на це пів року. Я націлюю дипломатичну службу на цей піврічний термін", - підкреслив Пристайко.
земля налетит на небесную ось!!
ну и еще парумилярдов переедет в панамский кашелек.
Пристайко - жтого не забывай
Ибо без поддержки стран- гарантов, кацапы и малоросы превратят Украину в пустынную разореную абхазию или Приднестровье
- Це все, що потрібно знати про "слуг урода"
- сколько погибло украинцев на Донбассе, горе в семьях, дети без отцов- КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ ?
- сколько разорили домов и унитазов в рашку сперли - кто за жто ответит?
- вывезенные заводы в рашу- КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ?
-КОЛЛОСАЛЬНЫЕ СУММЫ ПОТРАЧЕННВЕ УКРАИНОЙ НА ЗАЩИТУ ОТ АГРЕССОРА- кто вернет жти деньги?
-1.5 млн переселенцев- их потери и проблемы- КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ?
А Хутин ***** зочет в БОЛЬШУЮ СЕМЕРКУ ВИЕСТО ГААГИ??????
Может Чалый передал в США документы на Беню для суда? И Беня отомстил?
-------------------
ну почекає ***** ще півроку, більше чікав вже. Що ви йому запропонуєте через півроку, бо нічого не зміниться на фронті. Кацапи за п,ять років не поступилися ні на йоту своїми інтересами і ні на міліметр не відступилися від своїх цілей щодо України. Що ти, Пристайко, через півроку будеш робити? В односторонньому порядку капітулювати у питанні Донбасу?