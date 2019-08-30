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 Політика України
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Все про:Донбас (12867) Пристайко (113)

 За пів року необхідно просунутися у рішенні стосовно Донбасу, - Пристайко

Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко поставить завдання дипломатичному корпусу протягом пів року значно просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав у своєму виступі в Раді перед голосуванням за його призначення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах. Я ціную всю ту роботу, яка була проведена до мене, вірю, що завдяки впертості, обережності, іноді хитрощам наших попередників і, безумовно, підтримці наших партнерів нам вдалося запобігти війні з Росією", - сказав він.

Пристайко зазначив, що якщо мирний процес просуватиметься, то Україна буде думати над наступними кроками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко має намір покращувати відносини з Угорщиною, Польщею та Румунією вдумливо, креативно, але принципово

"Тепер наступний етап, президент запропонував низку компромісних кроків, у першу чергу спрямованих на відновлення зв'язків з нашим власним народом, який виявився за лінією дотику. Ціною значних зусиль був перезапущений процес обміну полоненими, відновлюється повідомлення у Станиці Луганській, відновлюємо інфраструктуру і забезпечуємо соціальні виплати, ведеться робота зі створення системи ефективного інформаційного опору. Хочу вірити, що ці кроки за підтримки міжнародної спільноти дадуть можливість відкрити нову сторінку мирного процесу", - сказав він.

"Зараз не так важливо, як ми це будемо робити: чи шляхом залучення миротворчих місій, чи шляхом виконання "Мінська". Критично важливо інше - у нас на це пів року. Я націлюю дипломатичну службу на цей піврічний термін", - підкреслив Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145471
 
 
 Топ коментарі
 
Сдаться путлерастам и танцевать под дудку подхуйловников
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Заговорили о компромиссах - значит будут торговать Украиной.
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мирний процес.то впіндюрити взад розграблене розбите і Україна сама буде відновлювати те що підорація успішно розхерачила
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Тебе канешно из Германии виднее За полгода необходимо продвинуться в решении по Донбассу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3725
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а черезполгода шо случится??

земля налетит на небесную ось!!

ну и еще парумилярдов переедет в панамский кашелек.
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будуть Різвяні канікули, а потім дєнь совєцкой армии и флота
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Заговорили о компромиссах - значит будут торговать Украиной.
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Фсе прапала, да?
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не розривай логічний ланцюг діалогу в темі форуму
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будет выполнена политическая часть минска, может и голоса в раде под это есть?
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а 300 голосов для внесение изменений в конституцию???
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мирний процес.то впіндюрити взад розграблене розбите і Україна сама буде відновлювати те що підорація успішно розхерачила
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складається враження .що вони дальше свого носа не бачать
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА
Пристайко - жтого не забывай
Ибо без поддержки стран- гарантов, кацапы и малоросы превратят Украину в пустынную разореную абхазию или Приднестровье
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Ездила в Молдову както по делам и там пообщалась с семейной парой из Прилнестровья. Говорили об обычных вещах и меня все время чтото смущало в разговоре- было ощущение что я говорю с людьми приехавшими из 50 годов прошлого века., хотя и на немецкой авто. В Приднестровье жизнь замерла и никакого развития- серая зона. Удобная для контрабандистов . А контрабандой в Украине, Приднестровье, Молдове вроде заправляют рашкино ОПГ Могилевича .
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В переговорах с рашистами надо ориентроваться как минимум на 10 лет, а то и на все 30 для решения вопросов о Крыме. А о Донбассе 1-й разговор состоится только тогда когда рашисты выведут свои войска, разминирую територию, и завезут назад всё что они там отмародёрили в том числе оборудование фабрик и заводов. Так что Донбасс- разговор очень долгий, при том, что никаких инициатив от Московии сейчас не видно.
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Простите,но Вы идеалист.Не будет такого.Почему?Потому,что вопрос уже решен.Просто ссыкун,как и подобает,ссыт это сказать.Будет тупое принятие этого факта ВР и реальный взрыв патриотической части общества,что приведет к введению ЧП в Киеве и подавлению выступлений силами аваковской НГ и началу партизанской войны против зеленского и, к сожалению,росту антисимитизма.Фантастика и бред?Дай то Бог.
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" Не так страшні московські воші, як наші українські гниди " Симон Петлюра.

- Це все, що потрібно знати про "слуг урода"
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Скоро Донбасс будет ставить свои условия, так что держите попки пошире.
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Україна буде виплачувати репарації Данбасу..тому що -внутреній канфлікт..додипломатись
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Продвигаться надо в сторону наказания рашки
- сколько погибло украинцев на Донбассе, горе в семьях, дети без отцов- КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ ?
- сколько разорили домов и унитазов в рашку сперли - кто за жто ответит?
- вывезенные заводы в рашу- КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ?
-КОЛЛОСАЛЬНЫЕ СУММЫ ПОТРАЧЕННВЕ УКРАИНОЙ НА ЗАЩИТУ ОТ АГРЕССОРА- кто вернет жти деньги?
-1.5 млн переселенцев- их потери и проблемы- КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ?

А Хутин ***** зочет в БОЛЬШУЮ СЕМЕРКУ ВИЕСТО ГААГИ??????
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Ну, Слава Богу, теперь все понятно А то до сих пор была полная неясность - надо "продвигаться" или нет.
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А нужно возвращать что то ненужное, это советско-русское барахло? Да еще на условиях врага? А по другому не будет. За пів року необхідно просунутися у рішенні стосовно Донбасу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3812
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Там "власного" народу немає, про це іще Тука сказав. Залишилися одні колаборанти й "жопочлєнці". На фіга нам таке щастя, пристайко?
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За что посла в США Чалого так быстро убрали???? Теперь и Трамп скрывается от ЗЕ.
Может Чалый передал в США документы на Беню для суда? И Беня отомстил?
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"Сейчас не так важно, как мы это будем делать: путем привлечения миротворческих миссий или путем выполнения "Минска". Критически важно другое - у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок", - подчеркнул Пристайко.Источник: https://censor.net.ua/n3145471

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ну почекає ***** ще півроку, більше чікав вже. Що ви йому запропонуєте через півроку, бо нічого не зміниться на фронті. Кацапи за п,ять років не поступилися ні на йоту своїми інтересами і ні на міліметр не відступилися від своїх цілей щодо України. Що ти, Пристайко, через півроку будеш робити? В односторонньому порядку капітулювати у питанні Донбасу?
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нехай спочатку відкачають води із затоплених шахт
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Чи це означує, що інформація про потаємні домовленості з Москвою щодо надання ДНР та ЛНР особливого статусу протягом 6 місяців не є фейком?
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О Крыме речь уже не идет?! Нам втюхивают наихудший вариант - втолкнуть в Украину этот населенный орками гныднык с полутысячей танков и "особым статусом" в обмен на де факто отказ от Крыма? 1954-1918-2019-?
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Хтось тут дуже розумний казав, що Авакова треба зняти. Аваков - бандит і крадій, але він не є проросійським. Парадоксально, але він зараз - гарант незалежності, і це не жарт. Якби його не призначили, то Зю і Коломийський з богданчиком вже на другий день розформували б "Азов".
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Продвигаться можно по разному. За пол года капитулировать только можно.
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