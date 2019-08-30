 Макрон обговорив із Зеленським результати переговорів з Путіним, а також підсумки саміту G7

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу.

"Глава держави обговорив із президентом України результати переговорів з президентом РФ у Фор-де-Брегансон і саміт G7", - йдеться в повідомленні.

Макрон також висловився за якнайшвидше припинення конфлікту на Сході України.

"У світлі зустрічі в нормандському форматі у вересні він наголосив на спільному прагненні швидкого прогресу в політичних та безпекових заходах, необхідних для вирішення конфлікту у Східній Україні", - заявили у пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон

Окрім цього, президент Франції привітав Зеленського зі швидким затвердженням Верховною Радою нового складу Кабінету Міністрів.

"Двоє президентів погодилися підтримувати тісний контакт", - підсумували в Макрона.