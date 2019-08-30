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 Політика України
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Все про:Зеленський (2526) Кабмін (3041) Макрон Емманюель (292)

 Макрон обговорив із Зеленським результати переговорів з Путіним, а також підсумки саміту G7

Президент Франції Емманюель Макрон телефоном обговорив із Володимиром Зеленським результати саміту лідерів країн G7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу.

"Глава держави обговорив із президентом України результати переговорів з президентом РФ у Фор-де-Брегансон і саміт G7", - йдеться в повідомленні.

Макрон також висловився за якнайшвидше припинення конфлікту на Сході України.

"У світлі зустрічі в нормандському форматі у вересні він наголосив на спільному прагненні швидкого прогресу в політичних та безпекових заходах, необхідних для вирішення конфлікту у Східній Україні", - заявили у пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон

Окрім цього, президент Франції привітав Зеленського зі швидким затвердженням Верховною Радою нового складу Кабінету Міністрів.

"Двоє президентів погодилися підтримувати тісний контакт", - підсумували в Макрона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145470
 
 
 Топ коментарі
 
Не обсудил с Зеленским, а очередной раз поставил Зеленского перед фактом!
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Читать надо так "Макрон дал новые указания Микрону!"
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Ну наше место в Европе, но пока что на правах младшего научного сотрудника, что нам скажут старшие товарищи то и будем делать
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Перемирие работает,конфликт скоро будет прекращен, деньги из сша уже не нужны раз войны нет,пленных нет, санкции можно снимать
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Конфликт решен не будет пока Рашка не развалится
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Ошибаетесь, соберутся на саммите каком то и решат что конфликта нет
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ну та тому і заговорили щоб повернути підорацію в G8..)(уйло настояв на своєму..--внутренній конфлікт..тому Зеленський і не називав підорацію-агресором..тепер то всьо гівно руками українців і грошима українців буде розгрібатись
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Зеленский тут не при чем, быть конфликту у нас или нет решают такие страны как Германия,Франция,США - вот какое решение будет ими принято так и будет. В эту ловушку мы сами себя загнали.
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звичайно вирішують..але на яких умовах для України..і хто в подальшому буде з нами немічними говорити..--вони собі думають--якщо Україна не хоче себе захищати .то нахера вона нам..в ререспективі ми не стали на міжнародний рівень..а могли б..якщо б дожали і стояли на своєму...а так..--каліки.ніщеброди..і де наше місце в Європі?
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Ну наше место в Европе, но пока что на правах младшего научного сотрудника, что нам скажут старшие товарищи то и будем делать
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наше місце в Європі туалети чистити..а могли б на кухні сидіти і каву попивати і з нами б рахувались .як з рівноправною Європейською країною..
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Не обсудил с Зеленским, а очередной раз поставил Зеленского перед фактом!
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Читать надо так "Макрон дал новые указания Микрону!"
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Зеленский единственный в стране кто знает дорожную карту. видимо путин не нарушает традиций кгб - втихаря от народа.
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Макрон очередной раз решил поприкалыватьмя с *****,и пообщался
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С учетом того,что после макрона путин встретился с меркель,то ВАЗону озвучили принятые решения.Его дело воплотить их в жизнь,через подконтрольную ВР.О последствиях,для зеленского и Украины,они не думают.БАБЛО побеждает ВСЕ.Рассказы о ЗАПАДНЫХ ценностях,на деле оказались МИФОМ.
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