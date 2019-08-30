 Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крим.Реалії повідомили рідні одного з моряків.

За їхньою інформацією, родичів поставили до відома, що "моряки вже в Україні", проте не уточнили, де саме.

"Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва", – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що "зустріч в аеропорту не планується".

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.