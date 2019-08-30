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 Політика України, Суспільство
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Все про:Азовське море (1172) моряки (699)

 Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії

Утримуваних раніше в Росії українських моряків вже доставили до Києва в рамках українсько-російського обміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крим.Реалії повідомили рідні одного з моряків.

За їхньою інформацією, родичів поставили до відома, що "моряки вже в Україні", проте не уточнили, де саме.

"Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва", – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що "зустріч в аеропорту не планується".

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Також дивіться: "Дев'ять місяців у полоні", - під посольством РФ відбулась акція на підтримку полонених моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145469
 
   
 Топ коментарі
 
Задолбал уже, какой же ты идиот. Порадуйся за наших, а то всё слюной брызжешь.
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Должны были отдать по решению суда. Смешно. С каких это пор Рашка выполняет решения международных органов?
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The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"

Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.

Принятие законов с нарушением процедуры может быть умышленным актом для создания причин быстрого отмена принятого.

Встречи Трамп Зеленским не будет..

ВС Украины утвердил состав нового правительства. Ничего особо сенсационного, все как мы и предполагали. Новое в практике парламентаризма - голосование за несуществующие законопроекты. Зал покинули почти все кроме СН..

Произведен обмен заложников. Из возвращенных - экипажи суден которые и так должны бы быть освобождены по решению международного морского суда. Или Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты...
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Дебилы - моряки это не обмен, их ОБЯЗАНЫ были отпустить по решению трибунала.
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З Сенцовим взагалі парадокс, москалі стверджували що він росіянин, тепер віддали його, або вони видають росіян або брехали про його російське громадянство.
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так а не "украинца" вышинского на него обменивают?
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А Сенцов жив?
А то его что давно найти не могли...
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А еще согласно решению совбеза ООН, коцабы в Крыму ОБЯЗАНЫ прекратить преследования крымских татар, ОБЯЗАНЫ восстановить деятельность меджлиса, ОБЯЗАНЫ обеспечить обучение в школах на украинском языке. Этому решению уже около двух лет, и че? Это только один пример.
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Обмін відбувся буквально напередодні прийняття рішення про заборону заходу російських кораблів до будь-яких міжнародних портів. Беручи під увагу, що велика частина імпорту та експорту реалізується морськими шляхами, це означало б багатомільярдні збитки для московсько-фашистського режиму і повне зупинення, наприклад, імпорту пальмової олії, головного продукту харчування в РФ.
Коли моряків справді повернули, це чудово. Але треба розуміти, що новий український режим діяв в цьому випадку в інтересах не стільки моряків, скільки Російської Федерації.
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Звідки всі беруть "заборону заходу російських кораблів", у Вашингтон Пост цього нема.
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Коцаби не повернули Україні кораблі, тому рішення трибуналу повністю не виконано. Отже всі світові порти для російський кораблів все одно мають бути закриті буквально "на днях", як кажуть порохоботи.
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Що тут бачити, Україна скаже що рішення Трибуналу виконано, немає потреби в санкціях. Буксир не віддадуть, бо він ще треба для роспропагадди , показати як клали на Трибунали і як багатоходівочка і всех переиграл
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Браво, спасибо, господин Президент, хорошая работа! Быстро, оперативно, без лишних слов, обіцянок, сопель и " скупых мужских слёз" лживого порося. Порохоботы, вы жалкие сквернословы, пустозвоны и брехуны, как и ваш хозяин. Гавкайте хоть до усрачки, до хрипоты, но факт есть факт - вы лузеры, свалка истории!
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Показал результат, может и по донбасу покажет, а по крыму надеяться пока неначто
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Очень беспокоюсь рзмерами ЗВР.
Бена сказал (смотри августовские тезисы Бени два дня назад), что зеленая сопля - на год только.
Но ведь Вы же поможете любимому хидранту, правда?
Зачем Вам две почки?
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Какой ещё президент, решение трибунала по освобождении моряков.
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Как бы там ни было, я очень рад, что люди вернулись домой. Положительных новостей всегда так мало.
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З однієї сторони важко не радіти, а з другої чомусь пригадується клясик: "Формально - всё правильно, а по сути - издевательство".
Тільки сліпий не бачить, що нова влада в Києві робить усе, щоб спричинитися до зняття санкцій з Москви.
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Украинской стороной была проделана длительная кропотливая робота с совбезом ООН по возвращению захваченных в плен людей и Зеленский к этому вопросу не причастен никаким боком. Все это делалось до Зеленского. Зеленский - фартовый мальчик.
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Я КОНЕЧНО РАД ЧТО МОРЯКОВ ВЕРНУЛИ! НО ИХ ОБМЕНЯЛИ! А НЕ ВЕРНУЛИ ПО РЕШЕНИЮ ТРИБУНАЛА! КАК ВИДИМ ПРОГНУЛИСЬ ПОД ПУТЛЕРА И ОБЕРНЕТСЯ В ИТОГЕ ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО В ИТОГЕ, НО ЗЕЛЕ НУЖЕН КРАТКОСРОЧНИЙ ЕФЕКТ ПОТОМУ КАК ДОСТИЖЕНИЙ ЗА 100 ДНЕЙ 0! В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ВСЕ ОБЕРНЕТСЯ ДЛЯ ЗЕЛИ КРАХОМ!
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Кому плохо обернётся, давай конкретней.
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