 Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крим.Реалії повідомили рідні одного з моряків.
За їхньою інформацією, родичів поставили до відома, що "моряки вже в Україні", проте не уточнили, де саме.
"Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва", – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що "зустріч в аеропорту не планується".
Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
А то его что давно найти не могли...
Коли моряків справді повернули, це чудово. Але треба розуміти, що новий український режим діяв в цьому випадку в інтересах не стільки моряків, скільки Російської Федерації.
Бена сказал (смотри августовские тезисы Бени два дня назад), что зеленая сопля - на год только.
Но ведь Вы же поможете любимому хидранту, правда?
Зачем Вам две почки?
Тільки сліпий не бачить, що нова влада в Києві робить усе, щоб спричинитися до зняття санкцій з Москви.