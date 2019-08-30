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Все про:моряки (699) політв'язні (1005) Сенцов (757) Клих (156) Карпюк (110) Рябошапка Руслан (77)

 "Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі

Новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в п'ятницю вночі повідомив, що між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Молимося. Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо!" - новопризначений генпрокурор репостнув Facebook співробітниці Верховної Ради Ганни Ісламової, в якому йдеться про обмін.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Прибуття утримуваних у РФ українців очікується в п'ятницю, - нардеп Чийгоз

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов написав у своєму телеграм-каналі, що літак зі звільненими українцями зранку в п'ятницю має прилетіти в Київ.

"О 5 ранку літак зі звільненими українцями, включно із Сенцовим і моряками, має приземлитися в Києві", - написав він.

Зазначимо, Олега Сенцова було затримано в Криму 10 травня 2014 року з обвинуваченням у підготовці терактів і засуджено потім до 20 років колонії; Павла Гриба викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі і засудили до 6 років ув'язнення; Микола Карпюк був затриманий 17 березня 2014 року з обвинуваченням у злочинах проти російських військ у ході першої чеченської війни; Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму в грудні 2016 року.

Понад 9 місяців у полоні в росіян перебували моряки: Будзило Ю., Зінченко В., Оприско А., Цибізов С., Артеменко А., Терещенко В., Семидоцький Є., Беспальченко В., Шевченко А., Варимез В., Власюк М., Головаш Б., Чуліба С., Мельничук О., Небилиця Б., Костишин В., Попов С., Без'язичний Ю., Мокряк Р., Ейдер А., Сорока В., Драч А., Лісовий В., Гриценко Д.

Обмін завершився: Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі 01

Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.

Також у "Лефортово" взяли передачі для політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова та Олексія Сизоновича.

Раніше Емманюель Макрон провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145467
 
 
 Топ коментарі
 
Для того хуйлівці це й затівали, щоб моряків поміняти. Бо через пару тижнів хуйлівським судам мали закрити порти по всьому світу за невиконання рішення Трибуналу.
А наші йолопи - раді допомогти...
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Да уж конечно заслуга тут исключительно Порошенко: ведь если бы он не послал моряков в российский плен, Зеленскому бы некого было вызволять
По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!
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от же зеленая тварь играет на людских чувствах - попробуй скажи,
шо не рад, шо хлопцы дома...
шо зеленые слили кацапам взамен?
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Моряки, Сенцов, Гриб, Карпюк и Клых - летят домой - Рябошапка в Face book. Смотрю эфир и слезы гордости за всех. Господин Президент Зеленский и Ваша команда - моя семья гордится Вами. Человек сказал - человек сделал! Дави порохоботскую нечисть. Мы в восторге от вчерашней Рады!!!!!!!!!Зашкварь этих уродцев. Как же они извивались - как ужи на сковородке.
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Не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Успокойтесь немного.
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Що Зелебобіки здали навзаєм?
5 років всупереч всьому світу кошмарити пацанів і тут відразу після обрання Кабміну - обмін.
Що здали? Воду до Криму? G-7? Все оптом?
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какие ж вы, порохоботы, мудаки конченые
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Безумовно, це добра новина для всієї України і виняткова для родичів та друзів звільнених. Єдине що шкребе то це ціна. З якого дива і за які плюшки від Зе ***** дало команду? З моряками там зроміло - ***** взяли за яйця конкретно за порушення Міжнародного Морського Права. А що ж воно отримало від недолугого Зебіла за решту? Пропагандона Вишинського? Та ну... Ми ж знаємо що ***** на права і свободи всіх своїх рабів "клав з прибором" - баби їх народжують не для життя та щастя, а для страждань та "смерті за Родину". "Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі - Цензор.НЕТ 5341
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"З якого дива і за які плюшки від Зе ***** дало команду?"
Ну як же "сваєму чілавєку" не допомогти? Воно ж так старанно топило і топить за мишобратів та мРазєю...

"Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі - Цензор.НЕТ 8190
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раша сделала то, что давно должна была сделать по решению суда и еще освободила заложников, которые оказались за решеткой по сфабрикованным делам..., но какова подача, а! сколько ей за это полагается сладких плюшек, да еще и в круг 7 ее собираются вернуть..., вот что из отребья делает всемогущая ядерная кнопка и неисчерпаемые запасы сырья...
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Я рада за сім"ї, які дочекались своїх дітей, чоловіків, братів. Все інше після ціни для України.
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Сєнцова прямо з трапу на ваги і зважити до грама. Якби вчасно зважили "героїчно голодуючу" Надюшу то було б значно менше проблєм... Скільки там "кіло зради" за пять років утворилось білосніжним салом Лабітнанги? І тільки не випускайте їх на люди до повної перевірки і реабілітації!!! Вчіться хоть трошки на чужих помилках... "Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі - Цензор.НЕТ 3991
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а які, тобі особисто, Надюха проблеми зробила?
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Хоча б лише тим, що ця корова НІЧОГО в раді не робили, та під час майдану була на якій стороні? Партії ригоаналів чи майдану?
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я не знаю, де вона була...а Майдан був законним?
а хто в зРаді щось зробив для людей?
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Майдан був законним. Риговиродки розпаясались до ручки. почитай текст сатанинських законів та список виродків поіменно.
А де була гадя подивись в ютубі.
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Гитлянская пишет, что "процесс обмена продолжается". Давайте повременим прыгать до потолка.
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***** конченные животные, уже и здесь зрада. На что поменял как поменял рано поменял. Не менял плохо, поменял еще хуже. Вам бы понятно, особенно Пете и К чтобы морячки там и представились в тюрмах рашки. Чистые животные
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Станом на даний час українські полонені та політв'язні в Україну не прибули.

Якось ось так, зє-члєни...
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при твоєму Педро, вони б взагалі не прибули...
а тепер, сподіваюся, спитають у нього... Якого х...ра???
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Я працюю з рідним братом одного з моряків, так його брат вже у госпіталі у Києві. Якось ось так...
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Бесконечно рад за хлопцев, шо уже дома и целуют мамулек, женок и детусиков.
шкурный вопрос - а шо шмаркля, отдала кацапии за отпустить всех хлопцев?
наивняк тока не включайте...
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С пользой для себя хацапы отпустили морячков. Это им в Европе популярно объяснили, что уж слишком жидко будут выглядеть они, гейропейцы, если не отпустят наших военных. Порты б они не закрыли, - но выглядели б обкакаными из ног домакушки. Ну, а наши зе-сеперы, с большой радостью отпустили путинских подельников. Путин, понятно, сыграл в поддавки. Делает зебилов своими любимчиками.
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я вот думаю... может тебя на обменный фонд отдать ?
будешь оттуда вещать о крутости и пошконковых идеях *******...
будешьш там писать мемуары свои... а мы тут будем ооочень переживать за тебя и говрить что вот вот и скокро у тебя и у нас все будет гут.. учитывая что ты очень важная персона тебя конечно обменяют в первую очередь. ты ведь самый почетный гражжданин этой старны.
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Не хотел бы поменяться с кем то местами из этих пленных ?
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теперь государство должно помочь морякам подать позов чтобы получить компенсацию за 9 месяцев росийского гсотеприимства !
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То есть Порошенко их захватил в плен?
Или наши моряки не должны иметь права ходить по украинским водам, потому что россияне - агрессоры? Тогда давайте и наших солдат с фронта отзовем, потому, что там стреляют, убивают и иногда захватывают в плен,
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Для того что бы понять всю гнилую и юродивую сущность порохобота , достаточно почитать их комменты под этой новостью. Более подлых существ сейчас в Украине нет . Вам даже в аду места нет .
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Информация засекречена на государственном уровне,обмен состоялся,все в Украине.Спасибо Президенту Зеленскому.
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Сомнительно что это заслуга Зе.. У Пу свой план, и вряд ли обмен сделает ради рейтинга Зе.
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Хорошо, что вернули наших людей,. Но здесь особой заслуги новой власти нет. россия максимально выгодно для себя провела этот обмен. Но конечно всем, кто способствовал возвращению, огромное спасибо.
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А Україні що, невигідно повернути хлопців додому!! І тут шматок грязюки...
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Місяцями соєві піарилися, прикриваючись патріотичними гаслами, на полонених. Виявляється потрібно було діяти, а не розмовляти.Приєднуюсь до вітань!
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Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорювали проблему обміну утримуваних осіб в Росії і Україні, але без конкретних прізвищ.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російський Інтерфакс.Водночас заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що для Росії повернення військовополонених моряків і політв'язнів в Україні є предметом торгу за місце у "Великій сімці". За її словами, відповідним крокам Москви посприяли заяви президентів США і Франції про розширення G7.
Зебилов хоть мордой ткни ,, один хрен не поможет . этафсёсделалзеленский ,, и всё тут .!! "Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі - Цензор.НЕТ 6257 .

"Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі - Цензор.НЕТ 9457 ..
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Так і без окулярів видно хто діяв, а хто мильні бульки пуськав...
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Я уже писал , повторю как нужно действовать- прописать в законе что россияне оказавшиеся в Украине и не пересекавшие пункт пропуска получают статус террористов, а суд только принимает факт как доказательство и устанавливает срок наказания.
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Чеколадный барон какашки из штанин убежал вытряхивать...
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ОП президента озвучила что обмен это фейк
https://www.facebook.com/president.gov.ua/
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Щось пішло не так, вже в Україні...

"Освобожденных пленных моряков и политзаключенных отвезут в больницу, официальной встречи в аэропорту вероятно не будет. Об этом Крым.Реалии сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция. О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили Крым.Реалии родные моряков. Из официальных и независимых источников подтверждения информации нет." ©

"Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі - Цензор.НЕТ 2059
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Ну что Вместе с Зе сделали вместе. "Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі - Цензор.НЕТ 3616 . Ребята едут домой
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А Гриба я бы оствил еще помариноваться , не хер шастать по вражеским бабам😁
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Є два варіанти:


1. ПОГАНИЙ: Путлєр обдурив Зелю і взамін на Вишинського та іншу мразоту, відправлену до Москви нам нікого не віддадуть.


2. ДУЖЕ ПОГАНИЙ: Обмін відбудеться, але взамін на визнання моряків порушениками неіснуючого кордону, тобто взамін на фактичне визнання Криму територією Росії.


Інших причин для раптової "ласки" Путіна не бачу.
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думал новость единодушно порадует всех украинцев, ан нет - для порохнявых тварей(не побоюсь этого слова), судя по их комментариям, сегодня "черный день календаря".
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Соевые шныри скрежещут зубами по всей ветке.
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Зебилы не понимают, что можно радоваться освобождению пленных, но при этом понимать, что Путин ничего не делает без выгоды для себя, и, скорее всего, какие-то политические уступки от Зеленского выдавил.
А израильтяне могут поменять тясячи на одного солдата, а на политические уступки никогда не пойдут.
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