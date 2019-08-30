 "Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Молимося. Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо!" - новопризначений генпрокурор репостнув Facebook співробітниці Верховної Ради Ганни Ісламової, в якому йдеться про обмін.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов написав у своєму телеграм-каналі, що літак зі звільненими українцями зранку в п'ятницю має прилетіти в Київ.
"О 5 ранку літак зі звільненими українцями, включно із Сенцовим і моряками, має приземлитися в Києві", - написав він.
Зазначимо, Олега Сенцова було затримано в Криму 10 травня 2014 року з обвинуваченням у підготовці терактів і засуджено потім до 20 років колонії; Павла Гриба викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі і засудили до 6 років ув'язнення; Микола Карпюк був затриманий 17 березня 2014 року з обвинуваченням у злочинах проти російських військ у ході першої чеченської війни; Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму в грудні 2016 року.
Понад 9 місяців у полоні в росіян перебували моряки: Будзило Ю., Зінченко В., Оприско А., Цибізов С., Артеменко А., Терещенко В., Семидоцький Є., Беспальченко В., Шевченко А., Варимез В., Власюк М., Головаш Б., Чуліба С., Мельничук О., Небилиця Б., Костишин В., Попов С., Без'язичний Ю., Мокряк Р., Ейдер А., Сорока В., Драч А., Лісовий В., Гриценко Д.
Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.
Також у "Лефортово" взяли передачі для політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова та Олексія Сизоновича.
Раніше Емманюель Макрон провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.
шо не рад, шо хлопцы дома...
шо зеленые слили кацапам взамен?
5 років всупереч всьому світу кошмарити пацанів і тут відразу після обрання Кабміну - обмін.
Що здали? Воду до Криму? G-7? Все оптом?
Ну як же "сваєму чілавєку" не допомогти? Воно ж так старанно топило і топить за мишобратів та мРазєю...
Вашингтон пост...
а хто в зРаді щось зробив для людей?
А де була гадя подивись в ютубі.
Якось ось так, зє-члєни...
а тепер, сподіваюся, спитають у нього... Якого х...ра???
шкурный вопрос - а шо шмаркля, отдала кацапии за отпустить всех хлопцев?
наивняк тока не включайте...
будешь оттуда вещать о крутости и пошконковых идеях *******...
будешьш там писать мемуары свои... а мы тут будем ооочень переживать за тебя и говрить что вот вот и скокро у тебя и у нас все будет гут.. учитывая что ты очень важная персона тебя конечно обменяют в первую очередь. ты ведь самый почетный гражжданин этой старны.
Или наши моряки не должны иметь права ходить по украинским водам, потому что россияне - агрессоры? Тогда давайте и наших солдат с фронта отзовем, потому, что там стреляют, убивают и иногда захватывают в плен,
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російський Інтерфакс.Водночас заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що для Росії повернення військовополонених моряків і політв'язнів в Україні є предметом торгу за місце у "Великій сімці". За її словами, відповідним крокам Москви посприяли заяви президентів США і Франції про розширення G7.
Зебилов хоть мордой ткни ,, один хрен не поможет . этафсёсделалзеленский ,, и всё тут .!! .
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Ок, чекатимемо.
"Освобожденных пленных моряков и политзаключенных отвезут в больницу, официальной встречи в аэропорту вероятно не будет. Об этом Крым.Реалии сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция. О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили Крым.Реалии родные моряков. Из официальных и независимых источников подтверждения информации нет." ©
1. ПОГАНИЙ: Путлєр обдурив Зелю і взамін на Вишинського та іншу мразоту, відправлену до Москви нам нікого не віддадуть.
2. ДУЖЕ ПОГАНИЙ: Обмін відбудеться, але взамін на визнання моряків порушениками неіснуючого кордону, тобто взамін на фактичне визнання Криму територією Росії.
Інших причин для раптової "ласки" Путіна не бачу.
А израильтяне могут поменять тясячи на одного солдата, а на политические уступки никогда не пойдут.