 Генпрокурор Рябошапка репостнув повідомлення про звільнення українських заручників у Росії (виправлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Генпрокурор Руслан Рябошапка репостнув у Facebook пост співробітниці Верховної Ради Ганни Ісламової, в якому йдеться про обмін. "Молимося. Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо!".
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов написав у своєму телеграм-каналі, що літак зі звільненими українцями зранку в п'ятницю має прилетіти в Київ.
"О 5 ранку літак зі звільненими українцями, включно із Сенцовим і моряками, має приземлитися в Києві", - написав він.
Зазначимо, Олега Сенцова було затримано в Криму 10 травня 2014 року з обвинуваченням у підготовці терактів і засуджено потім до 20 років колонії; Павла Гриба викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі і засудили до 6 років ув'язнення; Микола Карпюк був затриманий 17 березня 2014 року з обвинуваченням у злочинах проти російських військ у ході першої чеченської війни; Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму в грудні 2016 року.
Понад 9 місяців у полоні в росіян перебували моряки: Будзило Ю., Зінченко В., Оприско А., Цибізов С., Артеменко А., Терещенко В., Семидоцький Є., Беспальченко В., Шевченко А., Варимез В., Власюк М., Головаш Б., Чуліба С., Мельничук О., Небилиця Б., Костишин В., Попов С., Без'язичний Ю., Мокряк Р., Ейдер А., Сорока В., Драч А., Лісовий В., Гриценко Д.
Пізніше в Офісі Президента повідомили, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.
Також у "Лефортово" взяли передачі для політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова та Олексія Сизоновича.
Раніше Емманюель Макрон провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.
1. ПОГАНИЙ: Путлєр обдурив Зелю і взамін на Вишинського та іншу мразоту, відправлену до Москви нам нікого не віддадуть.
2. ДУЖЕ ПОГАНИЙ: Обмін відбудеться, але взамін на визнання моряків порушениками неіснуючого кордону, тобто взамін на фактичне визнання Криму територією Росії.
Інших причин для раптової "ласки" Путіна не бачу.
А израильтяне могут поменять тясячи на одного солдата, а на политические уступки никогда не пойдут.
- А из чего следует? Бо так зрада подсказывает?
За освобожденных рад.
Ну типа возвращение моряков - признание их осуждения - признание нарушения ими границ Расии - признание Крыма рапсийским......
***** вкотре поводило по губам усім місцевим **********, наочно демонструючи "хто в рузгємірному домі хазяїн". А цапом-відбувайлом поки що будуть знов наші заручники *****.
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428