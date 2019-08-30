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Все про:моряки (699) політв'язні (1005) Сенцов (757) Клих (156) Карпюк (111) Рябошапка Руслан (77)

 Генпрокурор Рябошапка репостнув повідомлення про звільнення українських заручників у Росії (виправлено)

Новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в п'ятницю вночі повідомив, що між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Генпрокурор Руслан Рябошапка репостнув у Facebook пост співробітниці Верховної Ради Ганни Ісламової, в якому йдеться про обмін. "Молимося. Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо!".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Прибуття утримуваних у РФ українців очікується в п'ятницю, - нардеп Чийгоз

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов написав у своєму телеграм-каналі, що літак зі звільненими українцями зранку в п'ятницю має прилетіти в Київ.

"О 5 ранку літак зі звільненими українцями, включно із Сенцовим і моряками, має приземлитися в Києві", - написав він.

Зазначимо, Олега Сенцова було затримано в Криму 10 травня 2014 року з обвинуваченням у підготовці терактів і засуджено потім до 20 років колонії; Павла Гриба викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі і засудили до 6 років ув'язнення; Микола Карпюк був затриманий 17 березня 2014 року з обвинуваченням у злочинах проти російських військ у ході першої чеченської війни; Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму в грудні 2016 року.

Понад 9 місяців у полоні в росіян перебували моряки: Будзило Ю., Зінченко В., Оприско А., Цибізов С., Артеменко А., Терещенко В., Семидоцький Є., Беспальченко В., Шевченко А., Варимез В., Власюк М., Головаш Б., Чуліба С., Мельничук О., Небилиця Б., Костишин В., Попов С., Без'язичний Ю., Мокряк Р., Ейдер А., Сорока В., Драч А., Лісовий В., Гриценко Д.

Генпрокурор Рябошапка репостнув повідомлення про звільнення українських заручників у Росії 01

Пізніше в Офісі Президента повідомили, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.

Також у "Лефортово" взяли передачі для політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова та Олексія Сизоновича.

Раніше Емманюель Макрон провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145467
 
   
 Топ коментарі
 
Для того хуйлівці це й затівали, щоб моряків поміняти. Бо через пару тижнів хуйлівським судам мали закрити порти по всьому світу за невиконання рішення Трибуналу.
А наші йолопи - раді допомогти...
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Да уж конечно заслуга тут исключительно Порошенко: ведь если бы он не послал моряков в российский плен, Зеленскому бы некого было вызволять
По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!
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А Гриба я бы оствил еще помариноваться , не хер шастать по вражеским бабам😁
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Є два варіанти:


1. ПОГАНИЙ: Путлєр обдурив Зелю і взамін на Вишинського та іншу мразоту, відправлену до Москви нам нікого не віддадуть.


2. ДУЖЕ ПОГАНИЙ: Обмін відбудеться, але взамін на визнання моряків порушениками неіснуючого кордону, тобто взамін на фактичне визнання Криму територією Росії.


Інших причин для раптової "ласки" Путіна не бачу.
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Признание крыма и включение ордло с его "политиками" в Украину.
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думал новость единодушно порадует всех украинцев, ан нет - для порохнявых тварей(не побоюсь этого слова), судя по их комментариям, сегодня "черный день календаря".
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Соевые шныри скрежещут зубами по всей ветке.
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Зебилы не понимают, что можно радоваться освобождению пленных, но при этом понимать, что Путин ничего не делает без выгоды для себя, и, скорее всего, какие-то политические уступки от Зеленского выдавил.
А израильтяне могут поменять тясячи на одного солдата, а на политические уступки никогда не пойдут.
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Самое интересное,что фанатики зе оскорбляли и оскорбляют,но при этом очень обежаются когда их называют "зебилами". И конечно же,радость от освобожденич это одно,а то под чем подписались наши можновладци,это другое.Если моряки признали вену,то этим воспользуется кремль.А это очень плохо-по такой логикеможно было вообще не воевать.
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Ну вернут в будущем РФ в G-7, выгода для них ? Несомненно! А для тебя, что выгодней, чтоб РФ не вернули в G-7, или возвращение 33 украинских политзаключенных ?
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Побачимо що здасть ЗЕкоманда за це звільненя.. Думаю "привіт" "ДНР-ЛНР" з особливим статусом.. Прощавай НАТО.. Привіт рюскій мір.
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Порохло би так і зробило. Добре, що його позбулись.
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- Порохло би так і зробило.
- А из чего следует? Бо так зрада подсказывает?
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моряков такие включили в обмен хотя они никакого отношения к минскому процесу не имеют. Включение их в список на обмен означает только одно, признание Украиной юрисдикции России в Крыму и его акватории.

За освобожденных рад.
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А из чего следует "признание юрисдикции"? Бо так зрада подсказывает?
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Из того что это "обмен", а не безоговорочное "освобождение" по решению международного морского трибунала. Генпрокурор Рябошапка репостнув повідомлення про звільнення українських заручників у Росії - Цензор.НЕТ 204
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Ой, боюсь, обмен этот будет в пользу Расии....
Ну типа возвращение моряков - признание их осуждения - признание нарушения ими границ Расии - признание Крыма рапсийским......
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Дійсно траур. Обмін перенесли на 3 вересня.
***** вкотре поводило по губам усім місцевим **********, наочно демонструючи "хто в рузгємірному домі хазяїн". А цапом-відбувайлом поки що будуть знов наші заручники *****.
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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Слава Богу! Бажаю хлопцям якнайшвидше повернутися до нормального життя (а це буде непросто). Сил їм та наснаги!
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ну вот и начался слив Украины... рф должна была была вернуть моряков без всяких условий по решению суда. Иначе бы вступили в силу санкции за невыполнение решения суда. Вазелин вонючая малоросская тряпка
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Зебіли, задайте собі просте питання: чому Путін 5 років не випускав Сенцова, а тут раптом відпускає? Манера вашого клоуна з усього робити шоу і забовтувати реальні речі вселяє мені впевненість, що Путлеру щось дуже серйозне пообіцяли. Наприклад, федералізацію України
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