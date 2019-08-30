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 Політика України
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Все про:ВР (5506) Арахамія (22)

 Навіть якщо тексти законопроєктів не були оприлюднені на сайті парламенту, фізично вони були передані з ОП, - Арахамія

Відсутність на сайті парламенту текстів законопроєктів, переданих з Офісу Президента, не заважає голосуванню за їхню передачу.

Про це він сказав журналістам у стінах парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ці законопроєкти були передані як невідкладні президентом. Може бути, їх ще не встигли оприлюднити на сайті, але фізично законопроєкти були передані від ОП. І ми, згідно з регламентом, їх передавали", - зазначив він.

"Вони не очікували, що так швидко в першому читанні ухвалять закон про депутатську недоторканність. Думаю, що 3 вересня можемо очікувати, що депутати будуть звичайними людьми".

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Нагадаємо, депутатська фракція "Європейська Солідарність" залишила зал парламенту через те, що, на її думку, керівництво парламенту порушило регламент.

Також участь у засіданні призупинила фракція "Голос".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145466
 
 
 Топ коментарі
 
Не успели обнародовать,депутаты,ну хотя бы ради приличия не смогли их прочитать. Но законы хорошие,хорошие,не зря их сам зе одобрил,да и их не за тем звали,что бы законы какие то там читать. Кнопку нажал,всё,в обед шаурма. Красотищаааа.
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Все понимали, что так будет. Ну, кроме кучки упоротых на этом форуме.
В Трускавце стадо учили кнопки нажимать по команде, а не читать какие-то там законы.
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Ну можно говорить разное , но фактически , это бардак !
Что сложно все делать , как следует , что так сложно набрать текст на официальном сайте ?
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Олександр Ружанський
1 год ·

ЯКЩО ХТОСЬ НЕ ПОМІТИВ: В УКРАЇНІ ВІДБУЛАСЯ УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ І ВСТАНОВЛЕННЯ ДИКТАТУРИ ОДНІЄЇ ОЛІГАРХІЧНОЇ ГРУПИ.
Якщо попередня Рада приймала закони, які не всі депутати встигали прочитати і зрозуміти, то нинішня приймає закони, яких депутати взагалі не бачили. Не кажучи вже про їх обговорення в суспільстві.
І я не знаю, який там переворот готує Порошенко (мабуть такий, про який рядовий депутат Богуцька дізнається раніше Голови СБУ Баканова), але зараз я бачу, що антиконституційний переворот в країні ВЖЕ організував Зеленський. Читай, Коломойський і Аваков.

Бо те, що відбувалося вчора і сьогодні вночі у Верховній раді з прийняттям законів - це не якесь там порушення регламенту чи процедури.
На смітник відправлений весь смисл і сенс існування Верховної ради, як законодавчого органу, який закладений в Конституції України.
Всі наочно мали змогу побачити, але, можливо, ще не всі зрозуміли, як діюча влада буде "законодавчо" амністувати проросійських бойовиків і терористів, повертати ОРДЛО в Україну, а Україну в "рускій мір".
До речі. Напишу зараз неприємну для багатьох річ. Весь цей антидержавний шабаш у Верховній Раді, сьогодні буде цинічно прикритий гучним обміном полоненими. Бо, ніхто ж не скаже, що це погано, правда? Наші хлопці дома. Це головне. І це перемога. А той, хто буде шукати в цьому підводні камені - негідник і таке інше.
Проте, треба розуміти, що Путін не робить жестів доброї волі. Ніколи і не за яких обставин. У випадку ж з сьогоднішнім обміном це виглядає саме так. Бо полонені Московією українці набагато важливіші і більш цінні для нас, ніж якісь заарештовані в Україні за реальні злочини московити для, власне, московитів інших. Тобто, обмін, за великим рахунком, є нерівноцінним.
Виходячи з цього, також важко уявити, що це зроблено під міжнародним тиском. Путін давно і успішно кладе на такий тиск. Це реально особисті домовленості Путіна і Зеленського. Але, у випадку ***** - це, шахматною мовою, жертва дрібних фігур заради кращої позиції. У випадку Зеленського, це свідоме прийняття цієї жертви. За обіцянки *****, які неоголошені українському суспільству.
Втім, повертаючись до головної теми допису, зауважу, що фактичне виключення Зеленським і Ко Верховної ради з законотворчого процесу - це реальне встановлення диктатури в Україні. З чим, власне, я всіх і поздоровляю.
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імітацію бурної діяльності не зацінили, хіба що бидло-73 отримало чергову порцію шоу
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Спочатку вибрали "президента" кота в мішку,а тепер "закони",яких ніхто не читав і в очі не бачив.
Нам "будують" навіть не рашку,там хоч видимість законотворення є.Нам втюкують Північну Корею
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