 Навіть якщо тексти законопроєктів не були оприлюднені на сайті парламенту, фізично вони були передані з ОП, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у стінах парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ці законопроєкти були передані як невідкладні президентом. Може бути, їх ще не встигли оприлюднити на сайті, але фізично законопроєкти були передані від ОП. І ми, згідно з регламентом, їх передавали", - зазначив він.

"Вони не очікували, що так швидко в першому читанні ухвалять закон про депутатську недоторканність. Думаю, що 3 вересня можемо очікувати, що депутати будуть звичайними людьми".

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Нагадаємо, депутатська фракція "Європейська Солідарність" залишила зал парламенту через те, що, на її думку, керівництво парламенту порушило регламент.

Також участь у засіданні призупинила фракція "Голос".