 Навіть якщо тексти законопроєктів не були оприлюднені на сайті парламенту, фізично вони були передані з ОП, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у стінах парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ці законопроєкти були передані як невідкладні президентом. Може бути, їх ще не встигли оприлюднити на сайті, але фізично законопроєкти були передані від ОП. І ми, згідно з регламентом, їх передавали", - зазначив він.
"Вони не очікували, що так швидко в першому читанні ухвалять закон про депутатську недоторканність. Думаю, що 3 вересня можемо очікувати, що депутати будуть звичайними людьми".
Нагадаємо, депутатська фракція "Європейська Солідарність" залишила зал парламенту через те, що, на її думку, керівництво парламенту порушило регламент.
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ЯКЩО ХТОСЬ НЕ ПОМІТИВ: В УКРАЇНІ ВІДБУЛАСЯ УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ І ВСТАНОВЛЕННЯ ДИКТАТУРИ ОДНІЄЇ ОЛІГАРХІЧНОЇ ГРУПИ.
Якщо попередня Рада приймала закони, які не всі депутати встигали прочитати і зрозуміти, то нинішня приймає закони, яких депутати взагалі не бачили. Не кажучи вже про їх обговорення в суспільстві.
І я не знаю, який там переворот готує Порошенко (мабуть такий, про який рядовий депутат Богуцька дізнається раніше Голови СБУ Баканова), але зараз я бачу, що антиконституційний переворот в країні ВЖЕ організував Зеленський. Читай, Коломойський і Аваков.
Бо те, що відбувалося вчора і сьогодні вночі у Верховній раді з прийняттям законів - це не якесь там порушення регламенту чи процедури.
На смітник відправлений весь смисл і сенс існування Верховної ради, як законодавчого органу, який закладений в Конституції України.
Всі наочно мали змогу побачити, але, можливо, ще не всі зрозуміли, як діюча влада буде "законодавчо" амністувати проросійських бойовиків і терористів, повертати ОРДЛО в Україну, а Україну в "рускій мір".
До речі. Напишу зараз неприємну для багатьох річ. Весь цей антидержавний шабаш у Верховній Раді, сьогодні буде цинічно прикритий гучним обміном полоненими. Бо, ніхто ж не скаже, що це погано, правда? Наші хлопці дома. Це головне. І це перемога. А той, хто буде шукати в цьому підводні камені - негідник і таке інше.
Проте, треба розуміти, що Путін не робить жестів доброї волі. Ніколи і не за яких обставин. У випадку ж з сьогоднішнім обміном це виглядає саме так. Бо полонені Московією українці набагато важливіші і більш цінні для нас, ніж якісь заарештовані в Україні за реальні злочини московити для, власне, московитів інших. Тобто, обмін, за великим рахунком, є нерівноцінним.
Виходячи з цього, також важко уявити, що це зроблено під міжнародним тиском. Путін давно і успішно кладе на такий тиск. Це реально особисті домовленості Путіна і Зеленського. Але, у випадку ***** - це, шахматною мовою, жертва дрібних фігур заради кращої позиції. У випадку Зеленського, це свідоме прийняття цієї жертви. За обіцянки *****, які неоголошені українському суспільству.
Втім, повертаючись до головної теми допису, зауважу, що фактичне виключення Зеленським і Ко Верховної ради з законотворчого процесу - це реальне встановлення диктатури в Україні. З чим, власне, я всіх і поздоровляю.
Нам "будують" навіть не рашку,там хоч видимість законотворення є.Нам втюкують Північну Корею