 Дуже шкода, що ми починаємо нашу сесію так, - Вакарчук про голосування СН за закони, тексти яких не оприлюднені

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам, маючи на увазі голосування "Слуги народу" за законопроєкти, текстів яких не було на сайті раді.
"Мені дуже шкода, що ми починаємо нашу сесію так. Ми взяли зобов'язання перед народом України виконувати свої обов'язки. "Голос" проголосували за питання, які були на порядку денному з самого початку - за календарний план роботи ВР другої сесії дев'ятого скликання і також за порядок висвітлення роботи ВР. Свою місію ми вважаємо чесно виконаною", - сказав він.
На запитання, як він оцінює сьогоднішній день(29.08 – ред.), Вакарчук порадив запитати це у "режисерів і акторів".
Нагадаємо, раніше фракція "Голос" перервала участь у засіданні Ради на час голосування за законопроєкти, текст яких відсутній на сайті парламенту. Вона повернулася до голосування після того, коли Рада перейшла до питань порядку денного.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10667403-ukraincy-letyat-domoy-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey-nachalsya-obmen-plennymi-smi.html
И надо было, конечно, придумать отмазку.
К тому же, шеф порошенко также ушел, а Славик действует с ним синхронно и согласованно.
Так что, ничего другого от Славика ждать и не стоило.
А по факту нарушения регламента зепутатами (напомню законы принятые с нарушением регламента могут быть признаны не имеющими законную силу) есть что сказать?
моск + голос - гораздо лучше чем киношный лисапет + "дуже дякую".
так и живете... - тут, кроме сочувствия, все уже отморозилось...
и знаете же, шо обманут и кинут - не, все равно ласты подымаете...
А насчёт "третьего Майдана" - так это не потому, что у мужа Фединой потенция хорошая, а потому, что на "государственном рояле", вместо торжественной кантаты, кое-кто половым членом "Мурку" "бацает"... И скоро эта "музычка" "станет поперек горла" даже тем, кто "рвал жопу" за "блазенят"...
Ложь - черта плебеев, черни, кухаркиных детей.
Це шахраї прийшли до влади, по інакшому не скажеш.
Хіба ж можна так відверто порушувати закони ?
ВР недієздатна, бо вона повністю залежна. Депутати то лише маріонетки.
Певно в Трускавцях їх вчили як швидко на кнопку тиснути.
Бідна держава...Не знаю, що на тебе чекає..
потом бунты.....
потом гражданская война....
и оккупация...
Голосовать за законы, которых никто не видел - это дикая дикость - это за гранью разумного
Это кашмар и сумасшедшие...
Да какие для Квартала законы.
Уголовная гопота живет "по понятиям".
а собственно чего было ожидать от сценаристов голобородько.
в кино тоже НЕТ текстов законопроектов..))))))))
и едят там исключительно ПОНАРОШКУ.
готовьтесь к ЖИЗНИ понарошку зебеняки )))))))
а зеня с беней и прочая их камарилья разве останавливались в воровстве??
просто Г+Г об этом молчит, поэтому ты и не в курсе..))))
ЖОДНОЇ ПІДОЗРИ НЕМА!!! Ж О Д Н О Ї а зелені шмарклі ХОРОМ з ґебельсами пукіна та крімінальним жидівськимбидлом -вількулямі-сцуркісамі-кАломойськімі-б_голюпскімі та іншими рабіновічами продовжують хуцпато БРЕХАТИ=скавчати-дуркувати
Законопроекты не проходят рассмотрение в комитетах, депутаты их в глаза не видели, но голосуют.
Авакова и Макарову сначала утверждают министрами, а после этого увольняют из предыдущего правительства.
Олені, олені, небриті і неголені... Но плебс доволен, как сто лет назад.
Volodymyr Ariev
Не знаю що тут відбувається, але, що, Авакова звільнили?
Пояснюю. Спочатку його призначили в новий уряд, а одразу після того постановою 1005 звільнили в списку прізвищ уряду попереднього.
У мене питання до фахівців - і як з точки зору права і процедури це рахується тепер?
Розумію, що день такий, парламент такий, підхід такий, але ми маємо міністра внутрішніх справ?
UPD з Маркаровою та сама історія.
Але переважна їхня більшість в цьому парламенті має тільки середню освіту.
Їх спеціально таких і набрали, навчили тиснути на кнопки за те, що хозяїн дасть команду.
Але ж як розпинались їхні керманичі: в новій Раді все тілько згідно закону та регламенту!
БОГ ЛЮБИТЬ ТРІЙЦЮ. 😂😅😂