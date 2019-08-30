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 Політика України
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Все про:Вакарчук (127) ВР (5506) Слуга народу (264) Голос партія (59)

 Дуже шкода, що ми починаємо нашу сесію так, - Вакарчук про голосування СН за закони, тексти яких не оприлюднені

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук висловив жаль, що парламент нового скликання розпочав свою діяльність з масового порушення регламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам, маючи на увазі голосування "Слуги народу" за законопроєкти, текстів яких не було на сайті раді.

"Мені дуже шкода, що ми починаємо нашу сесію так. Ми взяли зобов'язання перед народом України виконувати свої обов'язки. "Голос" проголосували за питання, які були на порядку денному з самого початку - за календарний план роботи ВР другої сесії дев'ятого скликання і також за порядок висвітлення роботи ВР. Свою місію ми вважаємо чесно виконаною", - сказав він.

На запитання, як він оцінює сьогоднішній день(29.08 – ред.), Вакарчук порадив запитати це у "режисерів і акторів".

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Нагадаємо, раніше фракція "Голос" перервала участь у засіданні Ради на час голосування за законопроєкти, текст яких відсутній на сайті парламенту. Вона повернулася до голосування після того, коли Рада перейшла до питань порядку денного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145464
 
 
 Топ коментарі
 
А ЗЕбилов фотографов домохозяек турскавецких ПТУшников не для того туда посадили шоб они что то там читали. Ихне дело конопко по отмашке тыцять, а не тексты читать. Их хозяева сами почитают...Теперь при ЗЕКкоманде так и будет..полный беспредел и тоталитарный режим.
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ща без иронии - "Голос" начинает думать, тут главное не спугнуть.
моск + голос - гораздо лучше чем киношный лисапет + "дуже дякую".
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Об этом говорится в сообщении новоизбранного генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки с ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову. «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», - говорится в сообщении.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10667403-ukraincy-letyat-domoy-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey-nachalsya-obmen-plennymi-smi.html
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Цікаво що за це віддала Україна. Зеленський дуже багато дзвонив своєму російському колезі.
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Яка ж ти **** кацапська!
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Тобі лайкнули пропутінець з Білорусі і переселенка з Донецька.
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Думаю все в тексте тех "законопроектов"
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Ще не віддала, але пообіцяла зібрати всіх напецюрників і віддати *****.
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ЯКИЙ ЦІКАВИЙ демотіватор - відволікання від БАНДИТИЗМУ ЯКИЙ ВІТБУВСЯ під курполом цирка (ВР)
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Скажи прямо Славко - Я Петю не предам! Верные люди сейчас редкость.
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підпесник славік.
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Просто Вакарчуку стало скучно там сидеть, надоело. Как когда-то надоело сидеть в Раде еще при ющенко.
И надо было, конечно, придумать отмазку.
К тому же, шеф порошенко также ушел, а Славик действует с ним синхронно и согласованно.
Так что, ничего другого от Славика ждать и не стоило.
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Вообще то они все правильно сделали!
А по факту нарушения регламента зепутатами (напомню законы принятые с нарушением регламента могут быть признаны не имеющими законную силу) есть что сказать?
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А ЗЕбилов фотографов домохозяек турскавецких ПТУшников не для того туда посадили шоб они что то там читали. Ихне дело конопко по отмашке тыцять, а не тексты читать. Их хозяева сами почитают...Теперь при ЗЕКкоманде так и будет..полный беспредел и тоталитарный режим.
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ща без иронии - "Голос" начинает думать, тут главное не спугнуть.
моск + голос - гораздо лучше чем киношный лисапет + "дуже дякую".
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Сейчас да, но я бы от них не ждал чудес когда СН пообживутся в раде и начнут брать остальных за бейцы. Сразу после этого любые законопроекты, с большой долей вероятности, уже не будут вызывать сожаления. К сожалению.
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конечно нет - но чертом меньше, вроде и уже не плохо.
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Да уж. Последнее время вообще все, что не ужасно - уже не плохо. Так и живем.
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как хотите-выбираете, дорогие,
так и живете... - тут, кроме сочувствия, все уже отморозилось...
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Я согласен на 100%, что каждый народ достоин своего правителя.
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даже не в етом дело - поражает неспособность оценить ситуацию и опять за обещанки голоснуть...
и знаете же, шо обманут и кинут - не, все равно ласты подымаете...
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Все так, но только почему "ете"? Это немного обидно. В чем виноваты те люди, которые не только были против и " ласты" не поднимали, но пытались всеми доступными способами убедить своих знакомых и родственников не голосовать за цирк с конями, что вы их смешали в одну кучу с голосовавшими "за"?
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ні..а що треба бути?
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Тепер від усіх вимагатимуть бути зецистами .
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Лизочке я перестал удивляться ещё в 2014-м... Написал ей, культурно (правда, тогда у меня был "ник" другой), несколько комментариев, где в цензурных выражениях объяснил, что я думаю о её "мыслительных способностях", так она "разобиделась", и вскоре исчезла с сайта.
А насчёт "третьего Майдана" - так это не потому, что у мужа Фединой потенция хорошая, а потому, что на "государственном рояле", вместо торжественной кантаты, кое-кто половым членом "Мурку" "бацает"... И скоро эта "музычка" "станет поперек горла" даже тем, кто "рвал жопу" за "блазенят"...
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Первое разумное выступление Вакарчука.
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Только последний глупец будет о зеленые сопли мараться.
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Слуги ??? А вони явно що не Українського народу злочинно голосували за законопроекти, текст яких був підступно відсутній на сайті парламенту. Тексти законопроектів які навіть не були оприлюднені нар- депутатам нової виходить що антиукраїнської ЗРади ... Так можна навіть злочинно проголосувати і знищити Конституцію України, просунути Закон про капітуляцію України на милість нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбассу проклятої паРаші, дати державність для окупованої кремлем кацапською резервації "лугандонії" , втратити територіальну цілісність а потім і суверенітет української держави ... І багато різних інших антиукраїнських законів. Злочинних і ворожих Україні Законів які потім доведеться виправляти всьому Українському народові та тільки вже масовими протестними "Майданами" і при цьому втрачать наших кращих синів України.
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Майдану більше не буде. На носі масштабна мобілізація, щоб чоловіки сиділи в казармах і жерли перловку. Тільки не питайте звідки я це знаю.
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Самое смешное то что еще с утра "слуги" заявляли что они будут отличаться от всех предыдущих созывов. Не будут нарушать регламент, будут четко следовать ему...
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Так они и не соврали. Отличаются. Так нагло в первый же день регламент вряд ли кто-то нарушал.
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Они с ложью пришли и это их стиль, их почерк, их визитная карточка.
Ложь - черта плебеев, черни, кухаркиных детей.
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ще вони обіцяли залучати міжнародні HR-компанії для пошуку кадрів на ключові державні пости, а воно бачите як вчора написав один слуга іншому слузі народу з матюччям лобіюючи свою кадру на посаду мінстра охорони здоров,я: "...член їм в дупу, то моя людина". Отакі відкриті конкурси та відбір найкращих фахівців у владу від кловунів.
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За пусті папірці проголосували.
Це шахраї прийшли до влади, по інакшому не скажеш.
Хіба ж можна так відверто порушувати закони ?
ВР недієздатна, бо вона повністю залежна. Депутати то лише маріонетки.
Певно в Трускавцях їх вчили як швидко на кнопку тиснути.
Бідна держава...Не знаю, що на тебе чекає..
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анархия ждет....
потом бунты.....
потом гражданская война....
и оккупация...
Голосовать за законы, которых никто не видел - это дикая дикость - это за гранью разумного
Это кашмар и сумасшедшие...
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Знаете. Многие знают, но надеются, что не сбудется.
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Це точно. Просто очевидно, що то їхня ціль - кров і хаос, але ж будемо надіятись.
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Евреи, Германии, в 36-м, тоже "знали, но надеялись, что не сбудется..."
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И что евреи в Германии в 36м могли предпринять, чтобы этого не случилось?
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Я что-то писал о том, что евреи что-то должны были делать? Я просто констатировал факт... "Майдан" они точно организовать не смогли-бы, потому что были "национальным меньшинством", резко отличающимся от большинства... К тому же, не забывайте о вековом антисемитизме в европейских странах, включая Германию... Я не говорю о том, что евреи были "белые и пушистые", однако, во времена Ганзейского Союза они заняли ключевые посты на финансовых потоках, а основной части населения "преуспевающие" никогда не нравились...Однако, вместо того, чтобы стать такими, как евреи, многие немцы предпочли их ненавидеть... Нацисты просто умело воспользовались этим антисемитизмом, переведя его из сферы бытовой, в сферу "государственной политики"... У нас здесь та же самая история... Читаю тут "вскрики" по поводу "на столбах порохоботов вешать", и вспоминаю,как это начиналось в Германии...А ведь достаточно "чуть подтолкнуть толпу в нужном направлении...", и начнётся "охота на ведьм". Почитайте Стругацких, "Трудно быть богом"... Там предельно доходчиво подобная ситуация, обрисована... "Каждый грамотный - враг!" А у нас - "Кто не с нами - тот против нас!..."
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"Хіба ж можна так відверто порушувати закони ?"

Да какие для Квартала законы.
Уголовная гопота живет "по понятиям".
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Вакарчук - хвост Пети-мародера, народ понял это еще до выборов и дал оценку этому "глушаку". Вакарчук уже был депутатом, за год не подал ни одного законопроекта и сложил полномочия.
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Славик-напецюрник, ты ж уже был депутатом, что ты сделал для народа за свою прошлую каденцию?
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, вакарчук поет под дерижированием свынопети
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А что он тут не так сказал? Хотя, вы, зебилы, любое дерьмо сожрете -обещаем, что когда зеле киздец придет, свою порцию дерьма вы будете получать исправно-мы ж не звери)))
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Ой ёёй,праце-дуру нарушили.Не было картавого пропих...я во главе шабаша и кнопкоё...в.Вот несправедливасть какая!!!!
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Якщо слуги урода такими темпами по ночах і не відомо за які закони будуть голосувати, то скоро можемо проснутися в іншій країні.
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Вакарчук обычный статист Ну, ничего, Славко, так надо, что Медведчуки и Петрушки были не у дел
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да , депутаты голосующие за законопроекты, в которых есть ТОЛЬКО названия, это конечно верх демЫкратии.
а собственно чего было ожидать от сценаристов голобородько.
в кино тоже НЕТ текстов законопроектов..))))))))
и едят там исключительно ПОНАРОШКУ.
готовьтесь к ЖИЗНИ понарошку зебеняки )))))))
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Ти думаешь, слуга народа будет грабить как попередники, сомневаюсь сильно и думаю ти типичное барыжное угэ((
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что значит "будет"?
а зеня с беней и прочая их камарилья разве останавливались в воровстве??
просто Г+Г об этом молчит, поэтому ты и не в курсе..))))
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ХОЧ ОДНА ПІДОЗРА ПРЕЗИДЕНТУ ПОРШЕНКО Є??
ЖОДНОЇ ПІДОЗРИ НЕМА!!! Ж О Д Н О Ї Очень жаль, что мы начинаем нашу сессию так, - Вакарчук о голосовании СН за законы, тексты которых не обнародованы - Цензор.НЕТ 6393 а зелені шмарклі ХОРОМ з ґебельсами пукіна та крімінальним жидівськимбидлом -вількулямі-сцуркісамі-кАломойськімі-б_голюпскімі та іншими рабіновічами продовжують хуцпато БРЕХАТИ=скавчати-дуркувати
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Ай бядаааа...Розвели "слуги урода" Вівцеславіка , як тупу вівцю. А як він голосив, як голосив... 😕
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господи,кретины,да голосовать за пустой листок,другими словами чистый лист подпиши,а мы напишем что нам надо. Так кого при этом разводят? Славика? Петю? или таки нас с вами?
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За увесь народ не згідний. А ти те, що розвели тих, хто проголосував за "слуг урода" та виконавця гри одним пальцем на роялі -- так.
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Это так,но тем не менее эти ,пустые бумажки,коснутся всех,и нас и зебилов,страна то одна
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Це так. Але розгрібати ці Зє-агієві конюшні після того, як там нагадять "слуги урода" та їхні холуї доведеться таки лише нам.
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блин прямо как Рыбников писал про Трускавец, как их там поднимать руки учили
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Всё было так: Палубий- я не подготовляю к печати проекты законов, а ты Славик когда придёшь на первое заседание ВР, говори громким голосом: " А я не буду голосовать, за ненапечатанные проекты законов! Это нарушени регламента" и сразу уходи из зала заседаний. А Пётрлессеич тоже уйдёт.
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критин ****** шо ти мелеш? у тебе=ольгінського ґебельса- ж роги з під-бабетки стирчать Очень жаль, что мы начинаем нашу сессию так, - Вакарчук о голосовании СН за законы, тексты которых не обнародованы - Цензор.НЕТ 1222
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Такого шапито в парламенте не было даже при Яныке.
Законопроекты не проходят рассмотрение в комитетах, депутаты их в глаза не видели, но голосуют.
Авакова и Макарову сначала утверждают министрами, а после этого увольняют из предыдущего правительства.
Олені, олені, небриті і неголені... Но плебс доволен, как сто лет назад.

Volodymyr Ariev

Не знаю що тут відбувається, але, що, Авакова звільнили?
Пояснюю. Спочатку його призначили в новий уряд, а одразу після того постановою 1005 звільнили в списку прізвищ уряду попереднього.
У мене питання до фахівців - і як з точки зору права і процедури це рахується тепер?
Розумію, що день такий, парламент такий, підхід такий, але ми маємо міністра внутрішніх справ?

UPD з Маркаровою та сама історія.
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Та не хвилюйся так, розумний кадровик все запише правильно, зразу "звільнений", потім-"призначений", але це не точно. Можливо , на пів-ставки на нову роботу, а потім на повну ставку, коли зі старої звільнений, скоріше всього так, бо так грошей більше , та і по-документах саме так, але і це не точно, бо є уточнення, що на цю посаду не поширюється КЗ про працю, це політична посада
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Кадровик то кадровик. А "законотворці" мають відповідати за свої дії і розуміти елементарну послідовність дій.
Але переважна їхня більшість в цьому парламенті має тільки середню освіту.
Їх спеціально таких і набрали, навчили тиснути на кнопки за те, що хозяїн дасть команду.
Але ж як розпинались їхні керманичі: в новій Раді все тілько згідно закону та регламенту!
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Депутати не відповідають за результати своїх голосувань, це навіть в сільраді таке для сільських депутатів.
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Вчера-сегодня в Верховной Раде мы увидели Квартал 95 в чистом виде, шоу под названием "работа Верховной Рады", полная правовая неграмотность, а ведь людям жить и работать по тем законам, что они подмахнут
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а надо было вывести на обсуждение и месяц добавлять и обсуждать, принимать 1500 поправок? как любят делать барыги??? они только этим сейчас и могут тормозить систему новой власти!!!!
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в США, Европе тоже законопроекты обсуждаются, и по 2 месяца и больше, и поправки вносятся. Там тоже барыги?
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для снятия неприкосновенности 2 месяца не нужно! народ ждет этого уже 20 лет! и заметь, СН снимает неприкосновенность и с себя тоже!!!
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Этим и отличается демократия от большевизма, соблюдением законов и процедур.
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СЛАВКО, НЕ ПОРУШУЙ ТРАДИЦІЮ. ЗДАВАЙСЯ БЕЗ БОЮ. 😂😅😂
БОГ ЛЮБИТЬ ТРІЙЦЮ. 😂😅😂
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Порохосвиньи и голосорвота, успокойтесь. Хватит выкобеливаться и играть на публику!!!!! Народ тошнит что от свиньи офшорной что от кукарекающего вакарчука. Фу, выворачивает!!!
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Я так понимаю, первый раз ему дольше понравился... Тогда мумо...бствовали от души.
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