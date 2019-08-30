 Дуже шкода, що ми починаємо нашу сесію так, - Вакарчук про голосування СН за закони, тексти яких не оприлюднені

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам, маючи на увазі голосування "Слуги народу" за законопроєкти, текстів яких не було на сайті раді.

"Мені дуже шкода, що ми починаємо нашу сесію так. Ми взяли зобов'язання перед народом України виконувати свої обов'язки. "Голос" проголосували за питання, які були на порядку денному з самого початку - за календарний план роботи ВР другої сесії дев'ятого скликання і також за порядок висвітлення роботи ВР. Свою місію ми вважаємо чесно виконаною", - сказав він.

На запитання, як він оцінює сьогоднішній день(29.08 – ред.), Вакарчук порадив запитати це у "режисерів і акторів".

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Нагадаємо, раніше фракція "Голос" перервала участь у засіданні Ради на час голосування за законопроєкти, текст яких відсутній на сайті парламенту. Вона повернулася до голосування після того, коли Рада перейшла до питань порядку денного.