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 Політика України
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Все про:ВР (5506) план (60)

 Рада затвердила календарний план своєї роботи на другу сесію і порядок висвітлення роботи ВР. Разумков закрив сесію

Депутати проголосували за календарний план роботи ВР другої сесії дев'ятого скликання і також за порядок висвітлення роботи ВР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" затвердження календарного плану проголосувало 278 народних депутатів.

Також було ухвалено постанову про висвітлення роботи ВР у ЗМІ.

На цьому порядок денний був вичерпаний і спікер Разумков заявив про закриття сесії. Друга сесія почнеться у вівторок 3 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145463
 
 
 Топ коментарі
 
...і так спєшилі, што прєдідущіх забилі уволіть

Ruslan‏ @77__ruslan

Единственное, что для меня пока остается загадкой - нафига они за комитеты цеплялись, если это стадо голосует всё, что им подсовывают? Ни обсуждений в комитетах, ни в зале. Тупо сказали жать кнопку - и они жмут.
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Рено Сихів‏ @syhiv25 1 час назад

декілька депутатів від СН госпіталізували з переломом пальця
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пройдет несколько дней и так через шредер пропустят все кодло свиновальца. и это прекрасно. А потом и за мелких, но не менее вонючих свиношнырей возьмутся.
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А ти уяви як цей листок у принтері прокручуюється біля року і більше. А саме в такому "темпі" попередні депутати любили "працювати".
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ВР по басні Крилова "Квартет",закінчила роботу. Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию - Цензор.НЕТ 5936
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Не "Квартет", а "Квартал" 95-й
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...і так спєшилі, што прєдідущіх забилі уволіть

Ruslan‏ @77__ruslan

Единственное, что для меня пока остается загадкой - нафига они за комитеты цеплялись, если это стадо голосует всё, что им подсовывают? Ни обсуждений в комитетах, ни в зале. Тупо сказали жать кнопку - и они жмут.
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Так по-суті ніяких законів і не прийняли. Чисто динамічно проголосували за направлення цих всіх постанов на розгляд у комітети. Чи Ви з тих, хто думає що, наприклад, депутатську недоторканість вже зняли? Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию - Цензор.НЕТ 2777
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Рено Сихів‏ @syhiv25 1 час назад

декілька депутатів від СН госпіталізували з переломом пальця
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что свинята, больше не будет у вас дохода в пол шекеля в сутки за броски соевым шыкаладом во все стороны? как жине вашего свиногрымчака придется искать вам работу.
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Рада утвердила план, как календарно облапошивать лохов
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Это школа Мертветчука. И его консультации.
Помню, как он вывел депутатов в музей Ленина и там проводил голосования, чтобы другие депутаты ему не мешали.
Кто это помнит?
" через колено" - это генная тема кацапа мертветчука
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Две фракции отказались участвовать в этом цирковом представлении.
С первого же дня Рада показала что ей чхать на любые законы и регламенты.

А что если избиратели ЕС и Голоса откажутся признавать эту власть легитимной ?
Зелебобики, вы ведёте страну к гражданской войне.
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Про виборців і легітимну владу... При всій повазі, от скажіть, чому 3 роки люди не отримують чесно зароблені ними гроші, а їх у 2016 році за це їх ще й побили?:
https://censor.net.ua/news/3145254/jiteli_srazu_treh_oblasteyi_trebuyut_ot_gadyachsyra_rasschitatsya_za_dolgi_po_moloku/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71288874
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А к кому они обращаются ?
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В моем вопросе речь не о том к кому они обращаются. А о том, за кого эти люди (избиратели!) могли проголосовать, если за 3 года при Порохе власть не смогла их защитить от произвола владельцев "Альтмира". Вы ж про избирателей спрашивали?
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Все претензии - к судебной системе. Порох не при деле. Читайте Конституцию
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А нам что Ес , что Голос ..... Они едины. С одного счёта оплачены. Пусть коалицию создадут и За життя позовут Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию - Цензор.НЕТ 2987
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А тебе, Андрюша, патроны запасать, консервы, воду, лекарства. Рада утвердила календарный план своей работы на вторую сессию и порядок освещения работы ВР. Разумков закрыл сессию - Цензор.НЕТ 770
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"Держитесь там" (С)
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с зажыддя не получится , они в разные синагоги ходят.
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храштанскай вайна. где то мы слышали такое попискивание с мордовских болот.
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Taк то было попискивание; а надвигается настоящая
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Если напхают везде во власти кацапов и евреев, то вы украинцы точно взорвутся

😀😀😀

Ковбой приехал в Израиль. Однажды в баре он говорит:
- Всем виски за мой счет!
И вдруг все оттуда разбежались. Он бармену:
- А что я не так сказал?
Бармен:
- Все в порядке, это они за родственниками...
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Отлично!
Порох обмочил штанишки...
Лёд тронулся...
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с отменой неприкосновенности эти депутаты станут полностью безвольными марионетками исполнительной власти.
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Считаю, что уменьшать количество депутатов неправильно.
Конечно Вовке хочется быть царем 😀😀😀 и единственным правителем.
НО РАДА ДЕПУТАТОВ- ЭТО В УКРАИНЕ ГЛАВНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ , поэтому НЕЧЕГО РАДЕ ДЕЛАТЬ ОБРЕЗАНИЕ
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