 Рада затвердила календарний план своєї роботи на другу сесію і порядок висвітлення роботи ВР. Разумков закрив сесію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" затвердження календарного плану проголосувало 278 народних депутатів.
Також було ухвалено постанову про висвітлення роботи ВР у ЗМІ.
На цьому порядок денний був вичерпаний і спікер Разумков заявив про закриття сесії. Друга сесія почнеться у вівторок 3 вересня.
Ruslan @77__ruslan
Единственное, что для меня пока остается загадкой - нафига они за комитеты цеплялись, если это стадо голосует всё, что им подсовывают? Ни обсуждений в комитетах, ни в зале. Тупо сказали жать кнопку - и они жмут.
декілька депутатів від СН госпіталізували з переломом пальця
Помню, как он вывел депутатов в музей Ленина и там проводил голосования, чтобы другие депутаты ему не мешали.
Кто это помнит?
" через колено" - это генная тема кацапа мертветчука
С первого же дня Рада показала что ей чхать на любые законы и регламенты.
А что если избиратели ЕС и Голоса откажутся признавать эту власть легитимной ?
Зелебобики, вы ведёте страну к гражданской войне.
https://censor.net.ua/news/3145254/jiteli_srazu_treh_oblasteyi_trebuyut_ot_gadyachsyra_rasschitatsya_za_dolgi_po_moloku/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71288874
😀😀😀
Ковбой приехал в Израиль. Однажды в баре он говорит:
- Всем виски за мой счет!
И вдруг все оттуда разбежались. Он бармену:
- А что я не так сказал?
Бармен:
- Все в порядке, это они за родственниками...
Порох обмочил штанишки...
Лёд тронулся...
Конечно Вовке хочется быть царем 😀😀😀 и единственным правителем.
НО РАДА ДЕПУТАТОВ- ЭТО В УКРАИНЕ ГЛАВНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ , поэтому НЕЧЕГО РАДЕ ДЕЛАТЬ ОБРЕЗАНИЕ