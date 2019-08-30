 Рада затвердила календарний план своєї роботи на другу сесію і порядок висвітлення роботи ВР. Разумков закрив сесію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" затвердження календарного плану проголосувало 278 народних депутатів.

Також було ухвалено постанову про висвітлення роботи ВР у ЗМІ.

На цьому порядок денний був вичерпаний і спікер Разумков заявив про закриття сесії. Друга сесія почнеться у вівторок 3 вересня.

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