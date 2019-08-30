 "Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Вони голосують за неіснуючі законопроєкти. Документів ніхто не бачив, до порядку денного вони не внесені. Голосування відбувається без дотримання процедур", - пояснив глава фракції "Голос" Сергій Рахманін.
За його словами, депутати "Голосу" намагалися вказати колегами зі "Слуги народу" на помилку.
"Ми взяли перерву, намагалися в перерві пояснити це. Тому що в нас відчуття, що це не умисел, а вони банально не розуміють, що роблять помилку. Намагалися переконати їх дотримуватися регламенту, щоб потім не ставити під сумнів ухвалені рішення. Вони послалися на норму регламенту, яка не має нічого спільного з тим, що вони голосують - сьогодні вже вп’яте", - сказав Рахманін.
"Голосів їм все одно вистачає. Перебувати в ролі статистів під час сумнівних правових дій ми не бачимо сенсу", - додав депутат.
Раніше народний депутат від "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко звинуватив "Слугу народу" в порушенні конституційної процедури під час голосування за скасування депутатської недоторканності.
Пізніше фракція "Європейської Солідарності" в повному складі покинула зал засідань.
Отак тепер вже є і буде: кошерненько, на решту 73% не заслужили.
Головне, зебілки, що =ві-ето-сдєлалі-вмєстє=.
Ці нові пики, яких ви привели до влади, вас смачно використають. Не на 100%, а на 500%.
"Тіла" законопроекту ніхто не бачив.
АФЕРИСТИ
этом Петя с Ахметовым только жирел! Объясни, почему имея армию, коалицию и т.д. не смог Петя янтарную мафию уничтожить? Делов то на 3 дня !
А тому що це банальна методика засерання мізків тупорилого бидла.. верніше останньої звивини що ще залишилась
Як тільки дебіли починають про "таріфи" у РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ ПОЧИНАЄТЬСЯ СТУПОР..
Бо такої відвертої маячні і псіхапатологи не чують..
А далі спрацьовує ментальний тригер ідійота - як двома словами не скасував дурню.. то дурня є істиною...
они бы пол года раскачивались бы и жевали.
толерантные **я.
Було - життя по новому , а тэпэр будэ - життя щэ по новишому . И так до тех пор пока общество не вернётся к первобытному состоянию .
https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/7190.html
І вам рекомендую перед тим як зраду розводити...
Жодного закону прийнято не було... Все пропало відкладається до вівторка...
Це все,що вам потрібно знати про "парламентську роботу" в майбутньому "команди Славка"...
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Они голосуют за несуществующие законопроекты. Документов никто не видел, в повестку дня они не включены. Голосование происходит без соблюдения процедур", - пояснил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин. Источник: https://censor.net.ua/n3145462
------------------------------------------------------------------------------------------
Это наверное я сочинил да . ? Это я работаю корреспондентом Цензора , и одновременно главой фракции " Голос " , да .??? .
Скажіть ви нормальний?
Я правду дурням намагаюсь донести... А ви все ніяк...
Стенограма не моя а засідання верховної ради...
тут РАДІСНО товкуться ґебельси пукіна з лахти-ольгіно... з дємотіваторами-піснями-плясками -байками про Майдан...
НЕ СПЛЯТЬ гніди пропукінські!!!= "працюють"
для них СОРОМ та ГАНЬБА, яка віlбуваэться під куполом ЦИРКE, в який перетворили ВР, це ж найкращий варіянт знищення нашої УКРАЇНИ...
зебіли своїми руками ЗНИЩУЮТЬ УКРАЇНУ ЯК ДЕРЖАВУ...
нелегітимні закони - це СМЕРТЬ для держави..
https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/7190.html
Читаєм...
А скоротили до п'яти днів...
А що вам показують в пресі... Що ви так смачно їште ложкою... Мені не відомо.
Фракція Юлєчки і "група мажоритарників " проголосує ЗА..
ТАй "Голос" обіцяв перед виборами..))
очікувано проти будуть РИГИ І БАРИГИ. )))
Парубій списків коаліції на вимогу Суду так і не надав.
ТОбто Прем"єр Гройсман і Спікар Парубій ФОРМАЛЬНО нелегітимними були весь час...
последние 5 лет этот позор " работал" при пустом зале..
Кабінет міністрів,Новий Генпрокурор і Прем"єр є.
Основне,що заплановане,зроблене..
А Порохоботи можуть істерити далі.. хто б їх слухав )
ЭТО ,,ПОСТУПОК"?????? ИЛИ ОНИ ПРОСТО В ГАРДЕРОБ СПЕШИЛИ ?????? 😂😅😂
______________________
Ночью состоялось очередное историческое событие. Верховная Рада абсолютным большинством проголосовала за нового Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапко.
За назначение Рябошапка проголосовало 312 народных депутатов Украины.
Во время голосования в зале Верховной Рады Украины присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский и подозреваемый в зверских преступлениях Петр Порошенко.
Депутаты Верховной Рады Украины публично попросили нового Генерального прокурора Украины сделать все для того, чтобы преступления совершенные Петром Порошенко и его вооруженной кликой были расследованы, а виновные отправились в клетки на длительные сроки.
В это время Президент Зеленский смотрел прямо в глаза подозреваемому Порошенко. Последний побелел от страха и попросил последнее слово.
«Вы не имеет права! Я патриот» - орал Порошенко.
Также он плевался в бешенстве и орал, что все должно быть по Конституции и Закону. Подозреваемый наконец понял, что правосудие вот-вот настигнет его…
Зеленский просто смотрел ему в глаза и без капли жалости дал понять, что никто не избежит правосудия.
В свою очередь новый Генеральный прокурор Украины публично и на всю страну пообещал народу Украины, что Порошенко и его клика будет расследована по кусочкам. Если факт мародерства и наживы на войне будут подтверждены, они получат сроки в плоть до пожизненного заключения.
Во время голосования за нового Генерального прокурора, Порошенко и члены его преступного сообщества срочно покинули здание Верховной Рады Украины.
Где сейчас находится подозреваемый гражданин Порошенко неизвестно.
Помимо этого, партия «Слуга Народа» в полном составе проголосует за снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Украины уже сегодня, на первом заседании новой рады.
Это революционное решение, которое так и не смог внедрить в жизнь ни один из Президентов, ни один из политиков.
Будучи кандидатом в президенты Зеленский обещал украинскому народу, что депутат будет обычным гражданином, без всяких привилегий и уже сегодня команда Зеленского в полном составе проголосует за это решение.
Отметим, что против этого только группировка Порошенко «ПЕС». Члены группировки готовы даже блокировать трибуну. Они понимают, что 90% членов «ПЕС» являются фигурантами тяжелых преступлений.
После отмены депутатской неприкосновенности, Порошенко, Парубий и другие члены группировки отправятся в уготовленные им клетки.