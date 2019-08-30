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 Політика України
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Все про:ВР (5506) Рахманін (9) Голос партія (59)

 "Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР

Фракція "Голос" перервала участь у засіданні Ради на час голосування за законопроєкти, текст яких відсутній на сайті парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вони голосують за неіснуючі законопроєкти. Документів ніхто не бачив, до порядку денного вони не внесені. Голосування відбувається без дотримання процедур", - пояснив глава фракції "Голос" Сергій Рахманін.

За його словами, депутати "Голосу" намагалися вказати колегами зі "Слуги народу" на помилку.

"Ми взяли перерву, намагалися в перерві пояснити це. Тому що в нас відчуття, що це не умисел, а вони банально не розуміють, що роблять помилку. Намагалися переконати їх дотримуватися регламенту, щоб потім не ставити під сумнів ухвалені рішення. Вони послалися на норму регламенту, яка не має нічого спільного з тим, що вони голосують - сьогодні вже вп’яте", - сказав Рахманін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати фракції "Європейська Солідарність" залишили зал засідань Ради. ФОТО

"Голосів їм все одно вистачає. Перебувати в ролі статистів під час сумнівних правових дій ми не бачимо сенсу", - додав депутат.

Раніше народний депутат від "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко звинуватив "Слугу народу" в порушенні конституційної процедури під час голосування за скасування депутатської недоторканності.

Пізніше фракція "Європейської Солідарності" в повному складі покинула зал засідань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145462
 
   
 Топ коментарі
 
Думаю, це шапіто отримає достойну оцінку. І не лише о*уївших фракцій, а й міжнародних організацій, а згодом і правоохоронних органів.
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кажетсся даже до голоса дошло
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У Порошенко был плохой Аваков, Свинарчук и "Роттердам".
А у Зеленского хороший Аваков, Свинарчук и "Роттердам".
Не перепутайте.
(C)
@ZeUkraine
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А що їм лишається робити ? Ше 5 років для тупих зєбілів винуватим у зєпроколах буде Дон ***** Мальдівський .
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А Славік і ко сподівалися на щось інакше ?
Отак тепер вже є і буде: кошерненько, на решту 73% не заслужили.
Головне, зебілки, що =ві-ето-сдєлалі-вмєстє=. "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 146
Ці нові пики, яких ви привели до влади, вас смачно використають. Не на 100%, а на 500%. "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 146
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Дошло, что они там никто, сидят возле параши.
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останній раз пакетні голосування проводились 16 січня 2014 року при ригах, чим закінчилось відомо. младориг разумков, схоже, забув або безсмертний
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Вони голосують за назви.
"Тіла" законопроекту ніхто не бачив.
АФЕРИСТИ
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Нарисовался новый КЛОУН в ВР. Главное чтоб ляпнуть, а что уй его знает. Название Законов и законопроектов в студию ГолосливыйКлоун давай
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Петя-мародер 5 лет грабил страну со своей бандой по регламенту а тут посадками запахло Петька заметался как ошпаренный ))
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Зебилы, вы доказательства предоставите или по методикам шпарите.
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Не нервничай так, напецюрник, все будет!
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А тебе поднятых тарифов на газ в 8 раз, свет в 5 раз и продукты в 3 раза мало? И это при том что газ у нас свой, атомные электростанции свои. Продукты уже дороже чем в Польше! При

этом Петя с Ахметовым только жирел! Объясни, почему имея армию, коалицию и т.д. не смог Петя янтарную мафию уничтожить? Делов то на 3 дня !
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Да, во время войны все должно дешеветь и экономика расти как на дрожжах? Тарифы снизят до предыдущего уровня или теперь ЗЕ будет наживаться?
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і ЧОМУ Ж зебіли з підказки з лахти-савушкіна так істерично скавчать про "паднятіє таріфав"? "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 2451
А тому що це банальна методика засерання мізків тупорилого бидла"Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 2451.. верніше останньої звивини що ще залишилась
Як тільки дебіли починають про "таріфи" у РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ ПОЧИНАЄТЬСЯ СТУПОР..
Бо такої відвертої маячні і псіхапатологи не чують..
А далі спрацьовує ментальний тригер ідійота - як двома словами не скасував дурню.. то дурня є істиною... "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 2451 "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 2451
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Зелох, скоро свой ботинок на ужин жрать будешь, и петю вспоминать.
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В унисон с соевой компашкой совпадение?
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В унисон с разумом. Или в процедуре голосования вас всё устраивает?
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голос соплежуев.
они бы пол года раскачивались бы и жевали.
толерантные **я.
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соевого барыгу гонять по судам за Иловайск, Дебальцево и т.д.
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А какая разница .? Шось проголосовали , и это главное ,, а текст проголосованного закона напишут потом .. "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 2563 .Когда нибудь .! А может и не напишут ,, там как карта ляжет .. "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 6447.
Було - життя по новому , а тэпэр будэ - життя щэ по новишому . И так до тех пор пока общество не вернётся к первобытному состоянию .
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Все я сам прочитав...
https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/7190.html
І вам рекомендую перед тим як зраду розводити...
Жодного закону прийнято не було... Все пропало відкладається до вівторка...
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Тю .. "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 764 .Так это я зраду развожу , или может Вакарчук всё таки .?? Это я покинул зал ВР , в знак протеста против беспредела " слуг" ,, или он и его депутаты .??
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Закони не приймали,але "Голос" проти подібних голосувань покинув залу.... "Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР - Цензор.НЕТ 2454

Це все,що вам потрібно знати про "парламентську роботу" в майбутньому "команди Славка"... "Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР - Цензор.НЕТ 4762
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Фракция "Голос" прервала участие в заседании Рады на время голосования за законопроекты, текст которых отсутствует на сайте парламента.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Они голосуют за несуществующие законопроекты. Документов никто не видел, в повестку дня они не включены. Голосование происходит без соблюдения процедур", - пояснил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин. Источник: https://censor.net.ua/n3145462
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Это наверное я сочинил да . ? Это я работаю корреспондентом Цензора , и одновременно главой фракции " Голос " , да .??? "Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР - Цензор.НЕТ 9827 .
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Йо майо... Я вам на стенограму засідання посилання... А ви мені на статтю в газеті...

Скажіть ви нормальний?
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А вы .. ? Обсуждаем на Цензоре статью поданную редакцией Цензора , или вашу стенограмму ? "Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР - Цензор.НЕТ 7964 .
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Тобто якщо напише цензор статтю в якій вам вішатись запропонують? Ви повіситесь? Чи все ж задумаєтесь?

Я правду дурням намагаюсь донести... А ви все ніяк...
Стенограма не моя а засідання верховної ради...
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і що ЦІКАВО "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 9242
тут РАДІСНО товкуться ґебельси пукіна з лахти-ольгіно... з дємотіваторами-піснями-плясками -байками про Майдан...
НЕ СПЛЯТЬ гніди пропукінські!!!= "працюють" "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 4401
для них СОРОМ та ГАНЬБА, яка віlбуваэться під куполом ЦИРКE, в який перетворили ВР, це ж найкращий варіянт знищення нашої УКРАЇНИ... "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 1881
зебіли своїми руками ЗНИЩУЮТЬ УКРАЇНУ ЯК ДЕРЖАВУ...

нелегітимні закони - це СМЕРТЬ для держави..
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Дурню жодного закону не прийняли
https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/7190.html
Читаєм...
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а зачем тогда их вносили на голосование? Чтобы быдлу показать "мы работаем"?
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Щоб скоротити терміни розгяду комітетами... По регламенту 10 -14 днів... Погугліть... Точно не пам'ятаю...
А скоротили до п'яти днів...

А що вам показують в пресі... Що ви так смачно їште ложкою... Мені не відомо.
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думаю,у вівторок 300 голосів набереться..
Фракція Юлєчки і "група мажоритарників " проголосує ЗА..
ТАй "Голос" обіцяв перед виборами..))

очікувано проти будуть РИГИ І БАРИГИ. )))
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нагадую.


Парубій списків коаліції на вимогу Суду так і не надав.
ТОбто Прем"єр Гройсман і Спікар Парубій ФОРМАЛЬНО нелегітимними були весь час... "Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР - Цензор.НЕТ 5351
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Видныни , краина буде жити по законах ЯКИХ НЭМА ,, крапка .. !! "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 7716 .
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Та пусть валят, это случайные, временные, люди в парламенте, будут бегать по соседям и искать где им выгоднее подтявкивать.
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ти що не розумыэш? не озвучены закони, за що голосували, сказали голосувать и голосують
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Гнусавые оказались просто хвостом у пса.
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вальцманоиды так бюджет ежегодно принимали
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поросенки так работать не привыкли, они хотят получать зарплату и льготы, прогуливать, и вообще не работать..
последние 5 лет этот позор " работал" при пустом зале..
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МЕНЯ РАССТРОИЛО ТО, ЧТО Я УЗНАЛ ПОЛНУЮ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ НАПИСАВШИХ КОММЕНТАРИЙ. ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО НИКТО НЕ СМОТРЕЛ ОТВЕТ СТЕФАНЧУКА. ЭТО ПО ВРЕМЕНИ 00:49. Практически никто это не видел, зато написали здесь много. В общем комментирующие не смотрели прямую трансляцию, на которой зачитали выдержку из регламента, зато накинули на вентилятор за быстрое принятие постановлений в комитеты. Было бы хорошо, если бы на ответ Стефанчука на 00:49 хоть кто-то подал в суд. Если решения не будет, значит, писавшие комментарии должны признать, что они не правы. Я просто поражён такой массовой истерии!!!
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Раньше в законы вносились много правок. Меняющих его суть. И все молчали потому, что многие чувствовали себя всезнающими. Но знание закона не позволяет узнать как он реально будет работать, если не знаешь механизм действия правок.
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правильно, поэтому лучше вообще не знать, проголосовать за название а закон потом написать.
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Цирк просто не понимает, что этими действиями ставят как минимум под сомнение законность и правильность принятия закона(ов), а также то, что они тоже не вечно будут у власти и потом уже к ним возникнут вопросы у правоохранительных органов. Если в башке хоть что-то есть, то уж принимали бы их согласно закону и процедуре, чтобы потом не появлялись к ним эти вопросы.
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нічого..з часом навчаться.. Повністю дотримуватись процедури..))

Кабінет міністрів,Новий Генпрокурор і Прем"єр є.
Основне,що заплановане,зроблене..

А Порохоботи можуть істерити далі.. хто б їх слухав )
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А шо такое? "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР - Цензор.НЕТ 8061 Ну что то приняли... Быстро..., медленно...Главное идти, а не знать куда
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ПОКИНУТЬ ЗАЛ ЗА 20 МИНУТ ДО КОНЦА СЕССИИ..... 😂😅😂
ЭТО ,,ПОСТУПОК"?????? ИЛИ ОНИ ПРОСТО В ГАРДЕРОБ СПЕШИЛИ ?????? 😂😅😂
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Та пусть валят, это случайные, временные, люди в парламенте, будут бегать по соседям и искать где им выгоднее подтявкивать.
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Голосистая собачка побежала вслед за хозяином, очень кушать хочет.
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"Голос" Порошенка перейшов на свинячий візг
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Ну за виртуального президента "в интернете" проголосовали, за несуществующую партию, почему нельзя за несуществующие законы проголосовать, что изменилось?
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Клоуни ну в курсі,що таке регламент
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Що це вчора було? РБК України коментує:
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Ночью состоялось очередное историческое событие. Верховная Рада абсолютным большинством проголосовала за нового Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапко.
За назначение Рябошапка проголосовало 312 народных депутатов Украины.
Во время голосования в зале Верховной Рады Украины присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский и подозреваемый в зверских преступлениях Петр Порошенко.
Депутаты Верховной Рады Украины публично попросили нового Генерального прокурора Украины сделать все для того, чтобы преступления совершенные Петром Порошенко и его вооруженной кликой были расследованы, а виновные отправились в клетки на длительные сроки.
В это время Президент Зеленский смотрел прямо в глаза подозреваемому Порошенко. Последний побелел от страха и попросил последнее слово.
«Вы не имеет права! Я патриот» - орал Порошенко.
Также он плевался в бешенстве и орал, что все должно быть по Конституции и Закону. Подозреваемый наконец понял, что правосудие вот-вот настигнет его…
Зеленский просто смотрел ему в глаза и без капли жалости дал понять, что никто не избежит правосудия.
В свою очередь новый Генеральный прокурор Украины публично и на всю страну пообещал народу Украины, что Порошенко и его клика будет расследована по кусочкам. Если факт мародерства и наживы на войне будут подтверждены, они получат сроки в плоть до пожизненного заключения.
Во время голосования за нового Генерального прокурора, Порошенко и члены его преступного сообщества срочно покинули здание Верховной Рады Украины.
Где сейчас находится подозреваемый гражданин Порошенко неизвестно.
Помимо этого, партия «Слуга Народа» в полном составе проголосует за снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Украины уже сегодня, на первом заседании новой рады.
Это революционное решение, которое так и не смог внедрить в жизнь ни один из Президентов, ни один из политиков.
Будучи кандидатом в президенты Зеленский обещал украинскому народу, что депутат будет обычным гражданином, без всяких привилегий и уже сегодня команда Зеленского в полном составе проголосует за это решение.
Отметим, что против этого только группировка Порошенко «ПЕС». Члены группировки готовы даже блокировать трибуну. Они понимают, что 90% членов «ПЕС» являются фигурантами тяжелых преступлений.
После отмены депутатской неприкосновенности, Порошенко, Парубий и другие члены группировки отправятся в уготовленные им клетки.
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Пусть покидают....пока могут.Скоро будет...любой каприз, только как говорится за ваши деньги или лишение мандата за нежелание работать)))))
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Іване...твоє місце серед буйних...ТАМ "Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР - Цензор.НЕТ 8022
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