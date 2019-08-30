 Можливо, організую благодійний фонд на підтримку української книги, - Луценко щодо свого майбутнього

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у кулуарах Верховної Ради, повідомляє "Радіо Свобода".
"Думаю, що найближчим часом я займуся здоров'ям, спортом і, можливо, організую благодійний фонд на підтримку української книги... Політика поки мене "не кличе", як ви, можливо, помітили. Майже весь цикл політичних подій у країні вичерпаний" , - сказав він.
Ексгенпрокурор не відкидає, що йому "придумають якусь іншу роботу ті, хто так палко очікував три роки і чотири місяці" його зняття.
Я так розумію, що медичну реформу можна послати подалі? Ні, ну а що. Знову койки, знову ліки в 10 раз дорожче. Будемо як в росії дохнути... #зеленськийпідор
Ніватний Домбабве 🇺🇦 25% @artgoot 4 часа назад
*****. Тільки но написав, а через 20 мін. носпечена вже ляпнула своїм зеленим ротом, що мед. реформу повністю відмінят... Ну хуже ж не буде, так? #зелеботипідари
Тай у деяких корупційних скандалах вона ЩЕ БУДЕ ФІГУРУВАТИ..
тому -не все так однозначно..
А про койки..
Кількість ліжко-місць..2017...
https://zaxid.net/******************************************************************************
Хидрант все еще проходит как свидетель "Z" или близок переход в иную категорию?
Хомчак так хотел
соскочитьуволиться - не вышло, теперь придется ему чью-то сторону принять.
на сейшелы сначала - атдахнуть
"дети" вже накинули нужных 50 000$.
да и жинку 3-го тысчалетия нужно загореть, а то бледная вся-трясется.
У тюрмі..
Передбачливо..
Знадобиться цей навик...)))