 Можливо, організую благодійний фонд на підтримку української книги, - Луценко щодо свого майбутнього

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у кулуарах Верховної Ради, повідомляє "Радіо Свобода".

"Думаю, що найближчим часом я займуся здоров'ям, спортом і, можливо, організую благодійний фонд на підтримку української книги... Політика поки мене "не кличе", як ви, можливо, помітили. Майже весь цикл політичних подій у країні вичерпаний" , - сказав він.

Ексгенпрокурор не відкидає, що йому "придумають якусь іншу роботу ті, хто так палко очікував три роки і чотири місяці" його зняття.

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