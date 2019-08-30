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 Політика України
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Все про:книги (195) Луценко (2615) фонд (35)

 Можливо, організую благодійний фонд на підтримку української книги, - Луценко щодо свого майбутнього

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відповів 29 серпня на питання, чим займатиметься після звільнення з посади в Генеральній прокуратурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у кулуарах Верховної Ради, повідомляє "Радіо Свобода".

"Думаю, що найближчим часом я займуся здоров'ям, спортом і, можливо, організую благодійний фонд на підтримку української книги... Політика поки мене "не кличе", як ви, можливо, помітили. Майже весь цикл політичних подій у країні вичерпаний" , - сказав він.

Ексгенпрокурор не відкидає, що йому "придумають якусь іншу роботу ті, хто так палко очікував три роки і чотири місяці" його зняття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила Луценка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145461
 
 
 Топ коментарі
 
Юрик,на зоне другие книги "читают".Ну тыж в курсе.
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Благотворительный фонд книги.
Возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги, - Луценко о своем будущем - Цензор.НЕТ 5929
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Ніватний Домбабве 🇺🇦 25%‏ @artgoot

Я так розумію, що медичну реформу можна послати подалі? Ні, ну а що. Знову койки, знову ліки в 10 раз дорожче. Будемо як в росії дохнути... #зеленськийпідор
Ніватний Домбабве 🇺🇦 25%‏ @artgoot 4 часа назад

*****. Тільки но написав, а через 20 мін. носпечена вже ляпнула своїм зеленим ротом, що мед. реформу повністю відмінят... Ну хуже ж не буде, так? #зелеботипідари
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медики,особливо вузькоспеціалізовані,до медреформи ставляться негативно..
Тай у деяких корупційних скандалах вона ЩЕ БУДЕ ФІГУРУВАТИ..

тому -не все так однозначно..

А про койки..
Кількість ліжко-місць..2017...
https://zaxid.net/******************************************************************************
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Юрик,на зоне другие книги "читают".Ну тыж в курсе.
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Нет, на зоне времени для своей книги достаточно будел
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Как идет следствие в Делавэре?
Хидрант все еще проходит как свидетель "Z" или близок переход в иную категорию?
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Хорошо наворовал, если собирается учредить фонд. И не стесняется ведь говорить.
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Чем дальше дистанцироваться от нынешней власти - тем лучше (чтобы не забрызгало, когда рванет).
Хомчак так хотел соскочить уволиться - не вышло, теперь придется ему чью-то сторону принять.
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Опер будет писать, и в эпилоге "С моих слов записано верно... дата... подпись..." Возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги, - Луценко о своем будущем - Цензор.НЕТ 3565
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"Заработано" до.уя. Теперь нужно отдохнуть и о душе подумать.
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Вместе с мальдивским свином на зоне будут рОманы тискать о том, как чуть не просрали страну.
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Возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги, - Луценко о своем будущем

на сейшелы сначала - атдахнуть

"дети" вже накинули нужных 50 000$.

да и жинку 3-го тысчалетия нужно загореть, а то бледная вся-трясется.
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Звидкиля гроши Югик?Когда на зоне був ,грошенят на адвокатов не хватало.Жинка с протянутой рукой по миру побиралась.И тут вдруг ,после трех лет прокурорства такое расточительство.Может твоя шавка Грымчак скажет.Облегчит так сказать душу.Ну и срок скостит.
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у юГика есть все шансы стать дважды судимым. и хоть первую судимость как-бы сняли, о ней то пока все помнят.
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Луценко почав читати книги..
У тюрмі..
Передбачливо..
Знадобиться цей навик...)))
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падажжи, тыж говорил про спорт, ну, бег там, велотрэк, плаванье, через Дунай, какие "ураинские книги", на предъявителя, штоли??
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у тюрму цього казбека закатати потрібно, а петюню за ним, луцик його здасть
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