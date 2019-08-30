EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  13272  70
Все про:ВР (5506) Європейська Солідарність (100)

 Депутати фракції "Європейська Солідарність" залишили зал засідань Ради. ФОТО

Депутатська фракція "Європейська Солідарність" покинула зал парламенту через те, що, на її думку, керівництво парламенту порушило регламент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава фракції Артур Герасимов заявив: "Зараз відбувається щось незрозуміле. Голосуються закони, які ніхто не бачив. Навіть за назвами виникає дуже багато запитань. Їх не розглядав ніхто зі спеціалістів. Думаю, що зі Слуги народу їх теж не бачив ніхто. Тому ми не можемо бути присутніми під час насильства над законом і Конституцією України Наші численні звернення зробити це за регламентом не мали успіху". Він наголосив, що ЄС підтримала скасування депутатської недоторканності і готова підтримувати всі ефективні пропозиції більшості, "але не рішення, що знищують парламентаризм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий уряд проведе перше засідання просто цієї ночі

Депутати фракції Європейська Солідарність залишили зал засідань Ради 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145458
 
   
 Топ коментарі
 
Депутаты фракции "Европейская солидарность" покинули зал заседаний Рады - Цензор.НЕТ 5023 Регламент в Трускавці не вчили
 показати весь коментар
 
и правильно сделали...там идет цирк покруче(времен яныка) штампуют законы пачками.
все это говно потом одним пакетом можно отменять...нарушили все что можно.их выполнять не стоит.а зеЛя себе уже путевку на роСтов подписал.
 показати весь коментар
 
Запасайся консервами, водой, лекарствами и оружием, детка.
Это мой тебе совет - человека, видевшего крах империи. Там тоже всё начиналось с того что к власти пришёл краснобай.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
типа когда Раду вел Турчинов в 2014 там все тексты видели))
 показати весь коментар
 
 
Ну,а паЛубій тексти бачив,навіть читав! Але хронічно не розумів....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Воют, чуют начинаются посадки
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
МАРОДЕР хозяин фракции ЕС.
Это все что нужно знать людям.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Палубий учил?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ВАЗ "шестерка"
А чего еще было ожидать?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вы суки все законы и бюджеты так принимали.
 показати весь коментар
 
 
и правильно сделали...там идет цирк покруче(времен яныка) штампуют законы пачками.
все это говно потом одним пакетом можно отменять...нарушили все что можно.их выполнять не стоит.а зеЛя себе уже путевку на роСтов подписал.
 показати весь коментар
 
 
Почему не ушли Голос и Батькивщина?!
Ну, ладно, Голос еще без опыта, но , блин, Юлька-то, Юлька... обалдеть
Слилась?
 показати весь коментар
 
 
Что значит "слилась"? Юля никогда барыге на верность и не присягала! Напротив, ненавидела его и чмырила вместе со всем народом. Депутаты фракции "Европейская солидарность" покинули зал заседаний Рады - Цензор.НЕТ 9068
 показати весь коментар
 
 
Ты уже доСтал Со Своим РоСтовом. ГрозитСя и машет руками - иди лучше работать.
 показати весь коментар
 
"Большинство" ещё не скоро это осознает, а когда дойдет,то боюсь поздно будет...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вы искренне думаете что РАНЬШЕ свиночолые дЭпутаны от пЭци читали законы? Каг там клячко? Как там свиноматки свинарчуки? А как там игральные апараты по ВСЕЙ Украине???
Или ты может скажешь "пэця нивчом нивунуват" ? Тоесть любой колхозник с кипра и прочих шлако-держав, запросто создает гигантскую сеть по ВСЕЙ Украине в количестве 10000+ точек и НИКТО НЕ знает, не видит и считает - "эта латиреи". Закон УЖЕ есть
 показати весь коментар
 
какой еще вой на болотах будет, запасаэмся попкорном.
 показати весь коментар
 
 
Запасайся консервами, водой, лекарствами и оружием, детка.
Это мой тебе совет - человека, видевшего крах империи. Там тоже всё начиналось с того что к власти пришёл краснобай.
 показати весь коментар
 
 
дядьку, ви де? У австралії? Ми тут потіхоньку пятий рік воюємо і щодня на майдані перед тим з перших хвилин були. Коктелі носили, бруківку розбирали, шини тягали, ліки сортували наманікюреними пальчиками і на спалений майдан зранку гарячі обіди тягли. Рецепти знаємо. Не переймайтеся так.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ага, так що аж укакуєтеся за недоторканість депутатів і пороха) ржу. всьо щас буде армагедон. Сходю провірю консєрви і гвинтівку. Пока, дядьку. Приходь завтра ще пожалієш.
 показати весь коментар
 
 
Воно той майдан тільки в телевізорі бачило. Воює воно, ага.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не слушайте это австралийское лайно. Там давно от кенгурятины крыша унеслась и вернуться не обещала
 показати весь коментар
 
 
аха жить по-новому у бпп и *********** не выйдет - печалька ))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Проти нацжон Авакова бруківка тобі не допоможе. Я б собі ще РПГ прикупив.
 показати весь коментар
 
 
І що "навоювали"?
Відповім Наталочці відомими словами пенсіонера - "дякуємо за бідність"!
Треба було тоді ще соєву банду з трактора на смітник занести. А тепер ,через 5 років ,збирається Наталочка зробити роботу над помилками?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это ты к тому пужаешь, что барыга устроит народу Украины экономический саботаж? Ничё, пусть устраивает. Быстрее сядет!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Разве Беня рвался к власти чтобы что-то там делать по закону ?
Он же профессиональный гопник-рейдер.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Казали ж парашошлюхам, що їх парашний ПЕС буде разом із парашним ЗаЖОПом.
Так і сталося.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тварьё 3 года без коалиции принимало законы,которых в глаза нихто не видел,а тут такое... Регламент нарушили.Ай яй яй.Пусть примут закон "за прогулы" пару раз так выйдут,а на третий вообще нах.. и до свиданья
 показати весь коментар
 
 
Ты о чём, сынок ? Все законы проходили через несколько комиссий и слушаний.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дядя аквариум,ты с дуба рухнул? С марта 16 года коалиции не было. В полупустом зале находили 226 голосов"за" - это как?
 показати весь коментар
 
 
Не переводи стрелки, коломойский шнырь.
Тебе сказано: все законы проходили несколько комиссий и голосований.
Никто не голосовал пачками за законы текстов которых никто не видел.
Ты совсем за идиотов считаешь людей, знающих как работает парламентаризм ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот тебе и весь барыжный порноментаризм
kp.ua/politics/633620-za-troe-ne-holosovaly-274-zhurnalysty-sfotohrafyrovaly-pustuui-verkhovnuui-radu
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Лахта, Боярки не будет, иди домой Депутаты фракции "Европейская солидарность" покинули зал заседаний Рады - Цензор.НЕТ 3564
 показати весь коментар
 
 
Ага, многие (те, что барыге мешали воровать) там, в "комиссиях", и умирали. Знаем мы, видели это 5 лет!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"До свиданья" вам, Зебилам, передал Вашингтонский обком, так что хидранту в Варшаве и рядышком с Президентом США не получится постоять.
И это только начала порки, которую вам устроят за продажу Мотор-Сич китайцам русским.
Не понимаете по-человечески, по хорошему, объяснят так, чтобы поняли.
 показати весь коментар
 
 
Для дебилов таких як ти. Мотор-сич це приватне підприємство як хочуть акціонери так і продають. І нічого тут не зробиш.
 показати весь коментар
 
Еще как "зробиш".
И предприятия запрещают продавать, и продукцию.

Совсем вы, "качапчик"(С), с глузда съехали.
 показати весь коментар
 
А по 10 сигнальных голосований подряд одного и того же законопроекта никого не смущали?
 показати весь коментар
 
 
А это было запрещено регламентом или др.законом? Нет! Поэтому и не смущает)))
 показати весь коментар
 
 
А расстрелы "пачками" не будут смущать, нет?
Без суда и следствия, группой вывели и - пли.
Нет?
А ведь будет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та зебилы там голосуют что хотят и как хотят. Их же большинство. Остальные вообще не нужны, по идеи.
Даже при вальцмане мальдивском такого тупого стада не было...
 показати весь коментар
 
 
Пошли на х.. Многие из них скоро не в Раде будут заседать а сидеть.
 показати весь коментар
 
 
Треба все робити по "регламенту": у розслабоні тягнути жуйку з прийняттям кожного закону по рокові і більше. Депутаты фракции "Европейская солидарность" покинули зал заседаний Рады - Цензор.НЕТ 4980
 показати весь коментар
 
 
так Рада же "не место для дискуссий" (с)

единоросами от СУКоманды воняет!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Перші прогули по європейські. Повітря в Раді чистіше стало, добре було б якби вони туди і не повернулися.П'ять років воду мутити будуть...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохоботы уже под всеми флагами тут, ведь у барыги их 10 тыс. на зарплате.
 показати весь коментар
 
 
Петька-мародер, это тебе не страну грабить 5 лет обещая людям "Жити по новому" поднимая тарифы в 8 раз, а работать на благо людей! Бесится нечисть, посадками запахло
 показати весь коментар
 
 
Да вы посадите сначала, а потом воняйте. А то ведь посадят вас...
 показати весь коментар
 
 
+11.80! Скоро придется из представителей древнейшей профессии уходить и обычной работой заниматься, например, наводить чистоту, т.е. дворы мести. ))
 показати весь коментар
 
Да, да, как и табе кацапчег, валежник в тайге собирать, и ягель жрать...
 показати весь коментар
 
Побежали чемоданы собирать?!? Ну-ну, погранцы, теперь ваш "выход", покажите класс.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свынярчуки и поросенки - не умеют работать, они в парламент пришли не работать, а прогуливать и получать льготы..
Зеленский ломает систему коррупции поросенко, хряк и его шобла будут саботировать..
Зеленскому надо спасать Украину, исправлять то, что натворил поросенко..
не хотят работать, пусть складывают мандаты..
 показати весь коментар
 
 
Так ведь проголосовали в первом чтении, как им Петя и объяснил, и ЕС голосовала за него, чего перевирать очевидные вещи? А потом начали голосовать что попало не видя и не читая...
 показати весь коментар
 
 
Капец блохастым шавкам, там 80 процентов фракции потенциальные сидельцы, в первую очередь мародер и дебил-логопед, узурпировавшие власть в 2016 году
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору