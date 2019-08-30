 Депутати фракції "Європейська Солідарність" залишили зал засідань Ради. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава фракції Артур Герасимов заявив: "Зараз відбувається щось незрозуміле. Голосуються закони, які ніхто не бачив. Навіть за назвами виникає дуже багато запитань. Їх не розглядав ніхто зі спеціалістів. Думаю, що зі Слуги народу їх теж не бачив ніхто. Тому ми не можемо бути присутніми під час насильства над законом і Конституцією України Наші численні звернення зробити це за регламентом не мали успіху". Він наголосив, що ЄС підтримала скасування депутатської недоторканності і готова підтримувати всі ефективні пропозиції більшості, "але не рішення, що знищують парламентаризм".
Это все что нужно знать людям.
А чего еще было ожидать?
все это говно потом одним пакетом можно отменять...нарушили все что можно.их выполнять не стоит.а зеЛя себе уже путевку на роСтов подписал.
Ну, ладно, Голос еще без опыта, но , блин, Юлька-то, Юлька... обалдеть
Слилась?
Или ты может скажешь "пэця нивчом нивунуват" ? Тоесть любой колхозник с кипра и прочих шлако-держав, запросто создает гигантскую сеть по ВСЕЙ Украине в количестве 10000+ точек и НИКТО НЕ знает, не видит и считает - "эта латиреи". Закон УЖЕ есть
Это мой тебе совет - человека, видевшего крах империи. Там тоже всё начиналось с того что к власти пришёл краснобай.
Відповім Наталочці відомими словами пенсіонера - "дякуємо за бідність"!
Треба було тоді ще соєву банду з трактора на смітник занести. А тепер ,через 5 років ,збирається Наталочка зробити роботу над помилками?
Он же профессиональный гопник-рейдер.
Так і сталося.
Тебе сказано: все законы проходили несколько комиссий и голосований.
Никто не голосовал пачками за законы текстов которых никто не видел.
Ты совсем за идиотов считаешь людей, знающих как работает парламентаризм ?
kp.ua/politics/633620-za-troe-ne-holosovaly-274-zhurnalysty-sfotohrafyrovaly-pustuui-verkhovnuui-radu
И это только начала порки, которую вам устроят за продажу Мотор-Сич
китайцамрусским.
Не понимаете по-человечески, по хорошему, объяснят так, чтобы поняли.
И предприятия запрещают продавать, и продукцию.
Совсем вы, "качапчик"(С), с глузда съехали.
Без суда и следствия, группой вывели и - пли.
Нет?
А ведь будет.
Даже при вальцмане мальдивском такого тупого стада не было...
единоросами от СУКоманды воняет!
Зеленский ломает систему коррупции поросенко, хряк и его шобла будут саботировать..
Зеленскому надо спасать Украину, исправлять то, что натворил поросенко..
не хотят работать, пусть складывают мандаты..