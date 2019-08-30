 Депутати фракції "Європейська Солідарність" залишили зал засідань Ради. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава фракції Артур Герасимов заявив: "Зараз відбувається щось незрозуміле. Голосуються закони, які ніхто не бачив. Навіть за назвами виникає дуже багато запитань. Їх не розглядав ніхто зі спеціалістів. Думаю, що зі Слуги народу їх теж не бачив ніхто. Тому ми не можемо бути присутніми під час насильства над законом і Конституцією України Наші численні звернення зробити це за регламентом не мали успіху". Він наголосив, що ЄС підтримала скасування депутатської недоторканності і готова підтримувати всі ефективні пропозиції більшості, "але не рішення, що знищують парламентаризм".

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