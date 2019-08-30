 Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутати проголосували за проєкт постанови 1095 про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.

"За" проголосувало 363 депутати. Після цього президент Зеленський залишив залу ВР.































