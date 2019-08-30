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 Політика України
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Все про:ВР (5506) недоторканність (429)

 Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності

Уночі 30 серпня депутати Верховної Ради зробили перший крок до скасування депутатської недоторканності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутати проголосували за проєкт постанови 1095 про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.

"За" проголосувало 363 депутати. Після цього президент Зеленський залишив залу ВР.

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 01

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 02

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 03
Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 04

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 05

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 06

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 07

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 08





Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 09

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 10

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 11

Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності 12








Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145456
 
   
 Топ коментарі
 
"Судите по делам их..." На ПЕРВОМ заседании. У соевьіх бьіло пять лет коалиционного большинства и даже не пьітались
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Соевым чуркам 5 лет не хватило...но я верю они это делали не по злому умыслу, просто Хуйло был против Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8520
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Петя 5 лет обещал, а Зе за один день сделал
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Как же этим ублюдкам страшно что в Раде есть одна, маленькая фракция, которая проголосовала против режима новомалороссов.
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Для чого ти це одне і те саме речення копіюєш по всьому форуму під кожною статтею?
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Наш антикорупційний майдан, розігнаний і скалічений порошенківською гнидою 1,5 роки тому, переміг аж сьогодні.
Скасовується недоторканість!
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Напиши Зюзі петицію, щоб зразу корупцію і тарифи скасував...
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Всё будет. Не торопи любовь. Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 440 Вам бы вертолёты загружать, а не нашими тарифами заморачиваться.

И да, судя по всему, Петрушку таки посадят. Вне зависимости от времени года. Рада проголосовала постановление о предварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 6233
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Не бывает никаких "налоговых", "евробляхерских" и "антикоррупционных" Майданов. Майданов, как событий, в стране было 3 - Революция на граните, Помаранчевая Революция и Революция Достоинства. Все остальное - протесты в интересах группы лиц.
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Неужели вот так вот сразу вот так и прорвало?Жалко ведь песа-манька умерла,будка сгорела и свинья сдохла.Ужость!И шо ж теперь-в комитет Шуфрича жаловаться?
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Зелебобики, а чего вы так возбудились ? Во-первых это всего лишь голосование за проект закона, а не принятие закона. Во-вторых именно этот проект Порох подавал еще в 2017 году, но депутаты не захотели за него голосовать. В-третьих, если бы Порошенко вместо того, чтобы собирать коалицию против Мордора, которая дала Украине деньги и летальное оружие, а мордору - животворящие санкции, еще в 2014-м начал бы свою работу с нагибания депутатов Парламента, ему бы тут же в ЕС друзья путлера прилепили попытку узурпировать власть. А при нынешней ситуации, с момента отмены депутатской неприкосновенности, любой, кого 1+1 сделает президентом, будет иметь неограниченные возможности убрать любого депутата, проголосовавшего против воли Коломойского, а тех, кто будет послушен - трогать не будут. Как вам такие расклады ?
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"этот проект Порох подавал еще в 2017 году, но депутаты не захотели за него голосовать." (с)
Стадо дякул так ничего и не поняло и до сих пор продолжает держать народ за дебилов.
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ХВАТИТ ЛИЗАТЬ ОЧКО БАРЫГЕ,СВИНОСОС, МАРОДЕР СКОРО БУДЕТ НА НАРАХ!!!!!!!!!!!!!!!
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хватит кривлякаться, никто вам не верит и Петрусю никто не верит))
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У США, Ірландії та Норвегії депутата не можна заарештувати по дорозі до парламенту або в приміщенні парламенту.
В Іспанії, Румунії та Нідерландах кримінальні справи, порушені проти депутатів, розглядає Верховний суд.
Зовсім немає депутатського імунітету в Малайзії та Намібії.
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То, что соевые говна за неприкосновенность и коррупцию, нам лишний раз говорить не надо.
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Передайте всем этим женщинам, что вести себя надо нормально, не ************, делать уборку в доме и быть во всем помощницей мужчине.
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можно создать кружок "Умелые руки" и всех одиноких женщин научить вышивать крестиком, лепить аппликацию, собирать одуванчиуи на лугу и плести из них веночки
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ПЕРЕМОГА!!!!!!!!!!!!!!! а теперь беритесь за свыню и свинярчуков- барыга и мародер должен ответить
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та никто и не сомневался особо, шо петрусь будет категорически против снятия неприкосновенности и псячие эекскременты будут одобрительно подвывать Петрусю
барыгам, ворам, подонкам убийцам и мародерам седня ночью резко понизили желание идти в Парламент)))
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Наконец! Не прошло и тридцати лет! Спасибо, господин Президент! Дожал таки хитрожопых. Захлопывайте мышеловку.
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ДА, НЕ ДЛЯ ЭТОГО ПЕТРУШКА ПАРАШОНКА ШЁЛ В РАДУ. НЕ ДЛЯ ЭТОГО. 😂😅😂
А ТУТ ЕЩЁ И ПЁСИКИ ПРОТИВ ХОЗЯИНА В ПОЛНОМ СОСТАВЕ, КРОМЕ САМОГО ПЕТРУШКИ, ЗА ОТМЕНУ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ. 😂😅😂
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При монобольшинстве это послужит лишь новым инструментом расправы над неугодными. Всё будет Беня!
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а еще это инструмент получения монобольшинства. Смотрим на опыт т Турции, например. Эрдогган просто посадил неугодных. Кстати, в первую очередь сели те, кто громче всех агитировал за снятие неприкосновенности.
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Саме головне зняти депутатську недоторканість! Ось тоді і заживемо!
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