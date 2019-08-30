 Рада проголосувала постанову про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Депутати проголосували за проєкт постанови 1095 про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.
"За" проголосувало 363 депутати. Після цього президент Зеленський залишив залу ВР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Депутати проголосували за проєкт постанови 1095 про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.
"За" проголосувало 363 депутати. Після цього президент Зеленський залишив залу ВР.
Скасовується недоторканість!
И да, судя по всему, Петрушку таки посадят. Вне зависимости от времени года.
Стадо дякул так ничего и не поняло и до сих пор продолжает держать народ за дебилов.
В Іспанії, Румунії та Нідерландах кримінальні справи, порушені проти депутатів, розглядає Верховний суд.
Зовсім немає депутатського імунітету в Малайзії та Намібії.
барыгам, ворам, подонкам убийцам и мародерам седня ночью резко понизили желание идти в Парламент)))
А ТУТ ЕЩЁ И ПЁСИКИ ПРОТИВ ХОЗЯИНА В ПОЛНОМ СОСТАВЕ, КРОМЕ САМОГО ПЕТРУШКИ, ЗА ОТМЕНУ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ. 😂😅😂