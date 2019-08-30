 Рябошапка не прогнозує перспективи розслідування злочинів на Майдані

Про це Рябошапка сказав у парламенті, відповідаючи на запитання нардепів під час обговорення його кандидатури на посаду генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У відповідь на прохання депутата від групи "За майбутнє" Ігоря Гузя чітко сказати, коли стануть відомі імена організаторів і вбивць Героїв Небесної Сотні, Рябошапка сказав: "Для того, щоб розуміти, які перспективи, які часові перспективи цих справ, - необхідно побачити матеріали цих справ. Оскільки я не є в системі, і я не бачив матеріалів цих справ, я не можу дати вам зараз відповідь, скільки часу займе розслідування і які перспективи цього розслідування. Ми не знаємо, які докази були зібрані, які докази були втрачені, з чиєї вини вони були втрачені, які загалом є можливості, щоб фіналізувати це розслідування".

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Рябошапка підкреслив, коли він із цим питанням розбереться детально, тоді зможе дати чесну, об'єктивну відповідь.

Пізно ввечері у четвер, 29 серпня, Руслана Рябошапку рішенням Верховної Ради було призначено новим Генеральним прокурором. Його кандидатуру підтримали 312 народних депутатів.