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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:ВР (5506) майдан (501) Небесна Сотня (236) Рябошапка Руслан (77)

 Рябошапка не прогнозує перспективи розслідування злочинів на Майдані

Призначений Генпрокурором Руслан Рябошапка не взявся прогнозувати розслідування справ Майдану, оскільки не ознайомлений з матеріалами.

Про це Рябошапка сказав у парламенті, відповідаючи на запитання нардепів під час обговорення його кандидатури на посаду генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У відповідь на прохання депутата від групи "За майбутнє" Ігоря Гузя чітко сказати, коли стануть відомі імена організаторів і вбивць Героїв Небесної Сотні, Рябошапка сказав: "Для того, щоб розуміти, які перспективи, які часові перспективи цих справ, - необхідно побачити матеріали цих справ. Оскільки я не є в системі, і я не бачив матеріалів цих справ, я не можу дати вам зараз відповідь, скільки часу займе розслідування і які перспективи цього розслідування. Ми не знаємо, які докази були зібрані, які докази були втрачені, з чиєї вини вони були втрачені, які загалом є можливості, щоб фіналізувати це розслідування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурора у справах Майдану Донського скоротять - Луценко підписав попередження

Рябошапка підкреслив, коли він із цим питанням розбереться детально, тоді зможе дати чесну, об'єктивну відповідь.

Пізно ввечері у четвер, 29 серпня, Руслана Рябошапку рішенням Верховної Ради було призначено новим Генеральним прокурором. Його кандидатуру підтримали 312 народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145455
 
 
 Топ коментарі
 
нормальный ответ человека понимающего какую должность он занимает и какая на нем лежит ответственность .
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Богатирьова уже вийшла на волю.
С*ка яка дала дозвіл на використання проти Майдану брандсбойтів посеред зими.
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нормальный ответ человека понимающего какую должность он занимает и какая на нем лежит ответственность .
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вещдоки по делу Майдана уничтожены за 5 лет
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А какая на нём лежит ответственность?! Право на пожизненные привилегии! Право на проявление сверх-способностей в "бизнесе" родственников!...
Ах да, стрылять в Генпрокурора могут из тепловизора через окно, что любой Толик Матиос с ходу может подтвердить.
Не смешите мои искандеры!
Если первыми не посадят брилиантовых прокуроров, грабителей ювелирного магазина "Граф" и еще кучу прокуроров-взяточников (а таких дел только по судам зависло хрен знает сколько), и главное не сдвинут с места расследование по уводу денег из "Плевать банка", то...
Как там говорит пословица: "Дурень думкою багатіє" !
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Вот я фигею с таких вопросов
Человека только пару часов как назначили, в каком там что состоянии даже не видел, вообще неизвестно, не вывез ли Юрик серверы и не уничтожена ли документация

Нет, скажи сроки прямо сейчас

Пять лет молчали и сроков не требовали вообще. До чего ж противное отродье
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Лалка знає що таке сервери?
😂🤣😂🤣😂
От же ж тупоВата. Хто зараз тримає інформацію на сервері?
😂🤣😂🤣😂👍
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Цензор видать спит уже ...
Только что проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности !
Молодцы !
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главное что люди которые поверили президенту еще раз убедились в том что этот парень слова на ветер не бросает . ну а мы молодцы что проголосовали за этого парня.
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Рано, рано. Подождём результатов. Это только первая заявка на них.
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Какая позитивная новость на сон грядущий

Класс 👍🏻
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Ну положим пока токо предварительно проголосовали как я понял. Но надежды высоки, что доведут до конца этот вопрос. Оптимизм вселяет, что это только первый день работы.
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Наконец-то украинцв смогут намазать что-то на хлеб...
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"Сняли депутатскую неприкосновенность"? С нарушением регламента? Да через энное время эту муть отменит Конституционный суд!
На что ЗЕбилы не исключено и рассчитывают...
Желая таким образом и рыбку съесть и Х*** на лохторат пианино сесть!
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другими словами "он клал на какие-то там расследования"
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не он клал на какие то там ваши расследования.
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махніцького,ярему,шокіна,луценка та матіоса на детектор брехні і все стане ясно,вони знають організаторів
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полная машина бухих людей..музон арёт ...машина подлетает на кочке и у людей захватывает дух от такого внезапного атракциона.впереди-бетонная стена.
это Украина-прямо сейчас.
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да настоящая бетонная стена на пути вашего русського мира.все вот теперь прощай навсегда не мытая. дальше переименование Хабаровска в исконное Боли.
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Богатирьова уже вийшла на волю.
С*ка яка дала дозвіл на використання проти Майдану брандсбойтів посеред зими.
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Майдан -работа спецслужб иностранных государств.поэтому убийства людей не будут расследованы
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Олег Петрович, вернитесь в палату,санитары беспокоятся.
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Пан Рябошапка чітко і доступно пояснив у Верховній Раді, що після ознайомлення із станом слідства у справі по Майдану він зможе дати якісь прогнози.
Депутати ВРУ станом на 0-43 год. ще працюють, це дуже добре. Пан Президент Володимир Зеленський щойно покинув залу Верховної Ради, серед законопроектів, внесених Президентом, є законопроект про ліквідацію адвокатської монополії та відновлення Інституту представництва громадян в суді ( БРАВО ! ). Це повернення до історичної правової традиції України, закладеної руськими/українськими правниками в Третьому Литовському Статуті в 1588 році, якиа діяла на теренах України до 03.10.2017 р.

п.с. Президент Володимир Зеленський проявив у залі ВРУ як справжній нащадок козацького роду Зеленських, представники якого були сподвижниками гетьманів Б.Хмельницького, І.Мазепи.
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В 1930 р. велика кількість документів на івриті була знайдена істориком та філологом Саулом Боровим в архівах Запорозької Січі, збережених в Москві.
Ці документи розповідали про зовнішні фінансові справи Запрозької Січі і свідчать не тільки про існування євреїв у вищих колах козацького суспільства, але також про існування полків, які включали велику кількість євреїв. Ці матеріали стали основою докторської дисертації Борового, яка була захищена в Одесі в 1940 р. Перші дві її частини були надруковані в 1940 в Ленінграді та в 1941 в Москві. Третя частина не була надрукована через антисемітський клімат, який встановився в СРСР після Другої Світової Війни.
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РАДЖУ ПРОЧИТАТИ:
- Еврейские хроники ХVII столетия (Эпоха «хмельниччины»). Исследование, перевод и комментарии С. Я. Борового. - М.-Иерусалим, 1997. - 287 с.;

- Музичко О. Дослідження історії євреїв в Україні в часи козацької революції 1648-1657 років в працях С. Я. Борового // Одесса и еврейская цивилизация: Сборник материалов конференции. - Одесса, 2004. - С. 107-114;
- Ясь О.В. Участь історика Саула Борового в обговоренні проспекту «Короткого курсу історії України» (лютий 1947 р.) // Scriptorium nostrum. - Херсон, 2017. - № 2. - С. 118-129;
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Мене не дуже цікавить історія єврейського народу. Мене більше цікавлять українці. 🤔
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Це історія України, відображена у письмових джерелах представників єврейського народу, які були сподвижниками українських гетманів Б.Хмельницького, П.Дорошенка, І. Мазепи та інших. Вказані джерела відкривають нам цілі пласти української історії, зокрема, історії Війська Запорізького .
Це те саме, що відкидати письмові джерала залишені нам вірменською громадою Кам"янця ( нині Кам"янець-Подільський), яка мала з 1496 по 1790 р.р. свій магістрат у цьому місті, або джерера грецької громади Ніжина, також періоду Гетманщини.
Більше того, Війське Запорізьке приймало до своїх представнків будь-яких народів, які приймали козацькі звичаї, імена і т.д.
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Дивлячись на сьогоднішніх пінчуків, коломойських, синків мам Римм... вам не здається що або тоді то були не євреї, або нинішні якось скурвились.... Рябошапка не прогнозирует перспективы расследования преступлений на Майдане - Цензор.НЕТ 1328
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Раджу переглянути інтерв"ю легендарного комбата Українського Добровольчої Армії Дмитра Яроша, в якому він висловив мудрі та історичні слова з приводу того, що новому Президенту України Зеленському В.О. нам всім необхідно допомагати і не дати можливість п"ятій колоні "загнати" нового Президента в проросійський табір цієї колони.
Я переконаний, ща пан Президент України Володимир Зеленський є щирим патріотом нашої держави та в перспективі стане поміркованим націоналістом, і ця трансформація вже відбувається. На наших очах народжується новий ураїнський Президент Рейган.
Все буде добре, разом ми подалаємо усі негаразди.
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Майже з перших днів Визвольної війни ( 1648 - 1654 р.р. ) бачимо в козацькому війську чотирьох братів Виговського і багатьох полковників, що походили з київської та брацлавської шляхти: Самійла Богдановича-Зарудного, Антона Ждановича, Михайла Зеленського, Силуяна Мужиловського, Григорія Сахновича-Лесницького, Ярему Петрановського та ін. Уже на початку повстання на козацький бік переходить майбутній переяславський полковник й один з найзавзятіших противників порозуміння з Польщею Петро Головацький.

Дмитро Зеленський - лубенський полковник, сподвижник гетьмана Івана Мазепи. Дмитро Зеленський підтримав Івану Мазепу у боротьбі проти російського царя Петра І.
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😁 Так-так, а зрадили Мазепу Порошенки...😁
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Навіщо ви насміхаєтесь над цим історіагеграфом, чи як там звуть тих хто документує кожний крок «вождя». Він же ж їсти хоче🤔
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"І-географи" завтра допишуться до того, що на місці Софії Киівської сотні років була синагога, а запорізькі козаки ходили в походи за крайньою плоттю Морди-хая...
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закладеної руськими/українськими правниками в Третьому Литовському Статуті в 1588 році, якиа діяла на теренах України до 03.10.2017 р.
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Литовські Статути написані староукраїнською мовою, мабуть це для Вас було таємницею.
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нститут предстпавництва громадян в судах існував з 1588 р. в Центральній та Лівобережній Україні з 1588 р. Саме 1588 року ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою. Існував Інститут представництва громадян в суді і в часи УРСР та в часи новітньої історії України до 03.10.2017 р.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати» і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
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Для начала просто давайте пожелаем удачи Руслану Георгиевичу. И не надо больше никаких слов и помните,дети мои,что это не Прокуратор Рима и не Прокуратор Тевтонского Ордена при Верховном магистре-Гохмейстере, а Генеральный Прокурор Украины!!!!
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"Я хАчу чтобы песня звучала,
Чтоб вином наполнялся бАкал
Чтоб друг другу мы все пожелали
То что я вам сейчас пожелал..."
(В.Кикабидзе)

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падажжи, я еще не выучил "валдыралексаныча", пока нихрена он не сделал, штоб учить, а ты уже предлагаешь следующую скороговорилку....
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"демократія" по-зебільному:
голосують по 2 закони за хвилину
як у кацапів
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Дійсно, просто немає слів. Ні, щоб як при вас, мародери, по 3 роки розглядати проект постанови про прийняття проекту за основу законопроекту про проект постанови.
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головне, синку, щоб ти добре польські сральники драїв
поменше у чатах сери - побільше працюй
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Югик уже давно все материалы уничтожил, а свидетели в котлах остались
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ванятка , не переживай . зеленята зажмут твои яйца в тиски и ты во всем сознаешься .
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И все же бенина разводка прекрасна по своей сути) Это надо признать. Это вам не тупорыги.
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слухи народа параллельно на цензоре свою работу хвалят под видом зелеботов .
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Петя-мародер все 5 лет старался как мог чтобы дело Майдана развалить! Конечно адекватный человек Рябошапко это понимает. Очевидно Луценко все доказательства уже подчистил,
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Говогили же габочие "Я эту книгу не читал но автора осуждаю!.."
Так и Рябошапка, "Я этих материалов не видел но..."
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На нари комунопорохобариг, з конфіскацією, поврнути вкрадене у українського народу.
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ну, естессна, што ты там после луца найдёшь....
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