 Рябошапка не прогнозує перспективи розслідування злочинів на Майдані

Про це Рябошапка сказав у парламенті, відповідаючи на запитання нардепів під час обговорення його кандидатури на посаду генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
У відповідь на прохання депутата від групи "За майбутнє" Ігоря Гузя чітко сказати, коли стануть відомі імена організаторів і вбивць Героїв Небесної Сотні, Рябошапка сказав: "Для того, щоб розуміти, які перспективи, які часові перспективи цих справ, - необхідно побачити матеріали цих справ. Оскільки я не є в системі, і я не бачив матеріалів цих справ, я не можу дати вам зараз відповідь, скільки часу займе розслідування і які перспективи цього розслідування. Ми не знаємо, які докази були зібрані, які докази були втрачені, з чиєї вини вони були втрачені, які загалом є можливості, щоб фіналізувати це розслідування".
Рябошапка підкреслив, коли він із цим питанням розбереться детально, тоді зможе дати чесну, об'єктивну відповідь.
Пізно ввечері у четвер, 29 серпня, Руслана Рябошапку рішенням Верховної Ради було призначено новим Генеральним прокурором. Його кандидатуру підтримали 312 народних депутатів.
Ах да, стрылять в Генпрокурора могут из тепловизора через окно, что любой Толик Матиос с ходу может подтвердить.
Не смешите мои искандеры!
Если первыми не посадят брилиантовых прокуроров, грабителей ювелирного магазина "Граф" и еще кучу прокуроров-взяточников (а таких дел только по судам зависло хрен знает сколько), и главное не сдвинут с места расследование по уводу денег из "Плевать банка", то...
Как там говорит пословица: "Дурень думкою багатіє" !
Человека только пару часов как назначили, в каком там что состоянии даже не видел, вообще неизвестно, не вывез ли Юрик серверы и не уничтожена ли документация
Нет, скажи сроки прямо сейчас
Пять лет молчали и сроков не требовали вообще. До чего ж противное отродье
😂🤣😂🤣😂
От же ж тупоВата. Хто зараз тримає інформацію на сервері?
😂🤣😂🤣😂👍
Только что проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности !
Молодцы !
Класс 👍🏻
На что ЗЕбилы не исключено и рассчитывают...
Желая таким образом и рыбку съесть и Х*** на
лохторатпианино сесть!
это Украина-прямо сейчас.
С*ка яка дала дозвіл на використання проти Майдану брандсбойтів посеред зими.
Депутати ВРУ станом на 0-43 год. ще працюють, це дуже добре. Пан Президент Володимир Зеленський щойно покинув залу Верховної Ради, серед законопроектів, внесених Президентом, є законопроект про ліквідацію адвокатської монополії та відновлення Інституту представництва громадян в суді ( БРАВО ! ). Це повернення до історичної правової традиції України, закладеної руськими/українськими правниками в Третьому Литовському Статуті в 1588 році, якиа діяла на теренах України до 03.10.2017 р.
п.с. Президент Володимир Зеленський проявив у залі ВРУ як справжній нащадок козацького роду Зеленських, представники якого були сподвижниками гетьманів Б.Хмельницького, І.Мазепи.
Ці документи розповідали про зовнішні фінансові справи Запрозької Січі і свідчать не тільки про існування євреїв у вищих колах козацького суспільства, але також про існування полків, які включали велику кількість євреїв. Ці матеріали стали основою докторської дисертації Борового, яка була захищена в Одесі в 1940 р. Перші дві її частини були надруковані в 1940 в Ленінграді та в 1941 в Москві. Третя частина не була надрукована через антисемітський клімат, який встановився в СРСР після Другої Світової Війни.
😂🤣😂🤣😂
- Еврейские хроники ХVII столетия (Эпоха «хмельниччины»). Исследование, перевод и комментарии С. Я. Борового. - М.-Иерусалим, 1997. - 287 с.;
- Музичко О. Дослідження історії євреїв в Україні в часи козацької революції 1648-1657 років в працях С. Я. Борового // Одесса и еврейская цивилизация: Сборник материалов конференции. - Одесса, 2004. - С. 107-114;
- Ясь О.В. Участь історика Саула Борового в обговоренні проспекту «Короткого курсу історії України» (лютий 1947 р.) // Scriptorium nostrum. - Херсон, 2017. - № 2. - С. 118-129;
Це те саме, що відкидати письмові джерала залишені нам вірменською громадою Кам"янця ( нині Кам"янець-Подільський), яка мала з 1496 по 1790 р.р. свій магістрат у цьому місті, або джерера грецької громади Ніжина, також періоду Гетманщини.
Більше того, Війське Запорізьке приймало до своїх представнків будь-яких народів, які приймали козацькі звичаї, імена і т.д.
Я переконаний, ща пан Президент України Володимир Зеленський є щирим патріотом нашої держави та в перспективі стане поміркованим націоналістом, і ця трансформація вже відбувається. На наших очах народжується новий ураїнський Президент Рейган.
Все буде добре, разом ми подалаємо усі негаразди.
Дмитро Зеленський - лубенський полковник, сподвижник гетьмана Івана Мазепи. Дмитро Зеленський підтримав Івану Мазепу у боротьбі проти російського царя Петра І.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати» і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
Чтоб вином наполнялся бАкал
Чтоб друг другу мы все пожелали
То что я вам сейчас пожелал..."
(В.Кикабидзе)
голосують по 2 закони за хвилину
як у кацапів
поменше у чатах сери - побільше працюй
Так и Рябошапка, "Я этих материалов не видел но..."