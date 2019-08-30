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Все про:Кабмін (3041) Пристайко (113) Волкер Курт (459) Гончарук_Олексій (13)

 США підтримують новий Кабмін України, - Волкер

Спеціальний представник США з питань українських переговорів Курт Волкер привітав із призначенням прем'єр-міністра, голову МЗС та уряд України.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайка та весь Кабінет Міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності", - написав Волкер.

США підтримують новий Кабмін України, - Волкер 01

У четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий Кабінет Міністрів. Перше засідання уряд проводив уночі - президент Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради відпустити міністрів із зали парламенту. "Вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - сказав Зеленський.

Також читайте: Новий уряд проведе перше засідання просто цієї ночі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145453
 
   
 Топ коментарі
 
вовка упорголся фото факт один в один с допкиным младшим по выражению лица США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 1459 США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 8691
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Як рідні брати з Допою молодшим.
Драгділер Богдан Андрійко за колоною стоїть та спостерігає за подопєчним. О, вже вийшли, лопушок та Андрійко, пішли на підзарядку. 😄
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Ох и расходился друг наш волк американский Волкер. И что бы мы делали без него с тамбовскими тоже волками.
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вовка упорголся фото факт один в один с допкиным младшим по выражению лица США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 1459 США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 8691
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Як рідні брати з Допою молодшим.
Драгділер Богдан Андрійко за колоною стоїть та спостерігає за подопєчним. О, вже вийшли, лопушок та Андрійко, пішли на підзарядку. 😄
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Аватар,ви вже півроку з наркоманом носитесь і пшик,а ваш сьогодні з ригами синячив і спав як кнур
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ухазха гарсия докажи с фото фактами где петя бухает сегодняшниими США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 2145 Давай кукарача руская гарсия юа в каолумбии значит - рузге США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 2145
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лягай уже проспись алканавт,ти і щас синій,Які тобі фотки,як відео цілий день іде, синій петя,синій бойко з шуфричем,шо кожен буха за свої,чи вскладчину
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лягай уже проспись алканавт,ти і щас синій США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 2406 кацапе вчи мову Бо ти тут фотко кидав з твого ресурсу сру США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 4467
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Він українською пише примусово, бо Разумков так сказав🐸
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А ти на якій мові пишеш,на твоїй кацапській же родімой,а "щас" це наш,український,рідний суржик,так що мимо синій
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ага завжди було зараз а у тебя щаз США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 6592 нуну
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Ці зайво хромосомні навіть не розуміють, на чому вони паляться. Ось, слово «синій» так кажуть на московіі, а не в Україні, але ж вони цього не знають та палять контору.
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ще й дохле немічне порося купила - вірно підмічено.
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Точно нема? Дивися уважно, бо завтра знайдеш його.
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США поддерживают новый Кабмин Украины, - сказал Волкер і хітра пріщюрілся...
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В одних ригів та рошенівців нічого не міняється,облизують одне одного як і раніше
США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 3260
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В БПП было больше 20% выходцев из рыгов
Ну а Петя ещё и у Медведчука в партии успел посостоять

А реванш это конечно Зеленский, само собой
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еще ни хера не сделали,а уже поддерживают-не маразм ли?
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Вот и славно. Надеемся на вашу поддержку в посадках барыги и Ко. Или хотя бы задуши его в объятьях, Волкер! США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 5765 США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 5765 США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 5765
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Судя по тому как Петя киряет Волкер и Ко технично завернули Петю на тему политического убежища
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фото в студи как сегодня бухает петя о жмать инвалида миши как егго ножки как глазик уже видит или как прират только ходит ? или гриша фпилипс попугая не подарил на плечё а США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 9903
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Так где фото с алкоголем и как там сынок то кацапка
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Ну да.. поддерживают
Но объем военной помощи пересматривают, а в Польшу, где " в том числе" ( В ТОМ ЧИСЛЕ, КАРЛ!!!, но не более того) должна была состояться встреча с ,к-хм, преЗЕдентом Украины... увы-с..................
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Волкер привітав... "у просуванні реформ". От тільки яких це реформ?
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Якщо коли отой, то це змінює усе навпаки🤢
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а чьии ещё у него своих нету кроме звездежа людям
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та нє, ну не міг же він брехати про 4К евро вчителям!
і про тарифи...
і про кінець епохи бідності...
і про кумовство...
і................................................
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да и минстерстов по делам ветеранов обещал сохранить смотрю нету звездун вовка США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 6251
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Я теж вірю, що вже сьогодні все зміниться на краще і по іншому світитеме сонце, бо все треба реформувати разом із сонцем. А зарплата у 4к буде, але не всім. Всім, хто вірить у Зе вже нарахували гроші на карточку і вже треба бігти до банкоматів знімати гроші🤭
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Але треба розуміти, що у банкоматах трапляються помилки і тому тим прихильникам Зе, кому помилково не нарахували гроші дозволяється забрати 4к євро із найближчого банкомату за допомогою болгарки🤣
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Звичайна протокольна фраза. Навіть якщо "крізь зуби".
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Вот одно удивляет, как у такого фанфарона как Трамбон, работают вот такие люди как Волкер. Будем откровенны Украине просто повезло что от США прислали именно его, а не какого нибудь Джулиани.
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а это с итальянской вежливостью обрезал бы вовке всё что торчит и подал бы бене который молча всё бы проглотил США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 3366
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Волкер - єто представитель структурьі Маккейна , делегирован курировать Украинские вопросьі в Госдепе не случайно.
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орли ноччю нє лєтают

ГО Порохокіт‏ @pIebeian 4 часа назад

І тишина в антикорупційних тусовках та посольствах...

США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 6267
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США поддерживают новый Кабмин Украины.

так поддерживают, что даже "Мотор Сiч" могут помочь китайцам продать... США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 6732

США поддерживают новый Кабмин Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 4775
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Сказав як пэрднув.где результаты помощи восстановления экономики Украины?
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Тепер значної допомоги не буде, а борги нам треба повернути🤗
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Усьо, стецьки, можете расходиться. США поддерживает новый кабмин. А посему можете посасывать свою зраду тихонько под одеялом...
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 6 часов назад

Пристайко - протеже ЄС і США.
Там сказали: дайте нам нормальну людину для контактів, а своїх дебілів хоч міністрами оборони призначайте. Так і зробили.
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пожалуйста, только не пишите, что США поддерживает этот кабмин, они просто дали установку как именно работать, и сейчас будут тихонько посмотреть
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Я так понял Украине кабздец полный.
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