 США підтримують новий Кабмін України, - Волкер

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайка та весь Кабінет Міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності", - написав Волкер.

У четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий Кабінет Міністрів. Перше засідання уряд проводив уночі - президент Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради відпустити міністрів із зали парламенту. "Вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - сказав Зеленський.

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