 США підтримують новий Кабмін України, - Волкер

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайка та весь Кабінет Міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності", - написав Волкер.
У четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий Кабінет Міністрів. Перше засідання уряд проводив уночі - президент Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради відпустити міністрів із зали парламенту. "Вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - сказав Зеленський.
Драгділер Богдан Андрійко за колоною стоїть та спостерігає за подопєчним. О, вже вийшли, лопушок та Андрійко, пішли на підзарядку. 😄
так це ж добре!
Ну а Петя ещё и у Медведчука в партии успел посостоять
А реванш это конечно Зеленский, само собой
Но объем военной помощи пересматривают, а в Польшу, где " в том числе" ( В ТОМ ЧИСЛЕ, КАРЛ!!!, но не более того) должна была состояться встреча с ,к-хм, преЗЕдентом Украины... увы-с..................
і про тарифи...
і про кінець епохи бідності...
і про кумовство...
і................................................
ГО Порохокіт @pIebeian 4 часа назад
І тишина в антикорупційних тусовках та посольствах...
так поддерживают, что даже "Мотор Сiч" могут помочь китайцам продать...
Пристайко - протеже ЄС і США.
Там сказали: дайте нам нормальну людину для контактів, а своїх дебілів хоч міністрами оборони призначайте. Так і зробили.