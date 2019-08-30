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Все про:Зеленський (2526) Польща (1894) США (5324) ураган (48) Трамп (1937)

 Трамп скасував візит до Польщі, де мав, зокрема, зустрітися із Зеленським

Президент США скасував візит до Польщі на заходи, присвячені 80-м роковинам початку Другої світової війни. Причина – ураган, що насувається на штат Флорида.

Замість Трампа в поїздку вирушить віцепрезидент США Майкл Пенс. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Візит президента США довелося скасувати через наближення на штат Флорида урагану Доріан. Очікується, що він обрушиться на Штати в понеділок, принісши із собою проливний дощ і вітер швидкістю 200 км/год.

Трамп вирішив залишитися у Вашингтоні, щоб координувати допомогу штатам, які можуть постраждати від урагану. "Схоже, що шторм може бути дуже, дуже сильним. Полетить Майкл", - сказав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico

Американський лідер планував прибути до Польщі в неділю з дводенним візитом, присвяченим 80-й річниці початку Другої світової війни. Очікувалося, що під час візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145452
 
   
 Топ коментарі
 
Це успіх нової команди. Вони і не хотіли
😂🤣😂🤣😂🤣😂
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ага. специально ураган наслали
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Из-за урагана Дориан Трамп отказался лететь в Польшу. У нас в новостях передавали. Считает, что он будет нужнее сейчас в США, куда движется ураган категории 4.
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Если центр Разумкова финансируется из Москвы, то и ураган сгенерирован в Москве
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А жаль. Встретились бы на пиано поиграли бы, косячок на двоих забили бы. Вот это шоу было бы на весь мир.
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Американский чувак с белкой на башке и маразмом открыл бинефис порохоботов с порванными пердаками. Результат работы первого дня нового парламента ввел в ступор всю нечисть, даже за океаном.
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А як же коханий путєн? Він же буде чекати? Трамп скасував візит до Польщі, де мав, зокрема, зустрітися із Зеленським - Цензор.НЕТ 9859
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