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 Політика України
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Все про:ВР (5407) ГПУ (3177) Рябошапка Руслан (74)

 Новим Генпрокурором став Рябошапка

Верховна Рада дала згоду на призначення Генеральним прокурором України Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед голосуванням Руслан Рябошапка розповів про те, як він бачить роботу ГПУ і відповів на запитання депутатів.

Під час обговорення його кандидатури, депутат Бужанський запитав чи розслідуватимуться кримінальні провадження проти Порошенка.

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У відповідь на це Порошенко заявив, щоб у цьому залі не повторювали голослівні російські фейки.

За словами Порошенка, згідно з Конституцією України, ніхто не може бути звинувачений інакше, як за рішенням суду.

Після цього відбулася словесна перепалка між Петром Порошенком і Нестором Шуфричем.

Комітет ВР підтримав кандидатуру Рябошапки.

"За" проголосувало 312 народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145450
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко сильно нервничал, дважды переходил на истерику в зале ВР, когда упоминали его, что он ещё не на зоне.
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Сейчас вопрос за снятие прекосновенности, если большинство поддержит, это барыгу полностью добьет.
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иммунитета для преступников не существует... Бывший президент, преступник Янукович подтвердит.
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Порошенко сильно нервничал, дважды переходил на истерику в зале ВР, когда упоминали его, что он ещё не на зоне.
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Сейчас вопрос за снятие прекосновенности, если большинство поддержит, это барыгу полностью добьет.
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Телепень у всех президентов Украины пожизненный имунитет! Им это гарантирует конституция!
Я понимаю что зебилоиды ложили болт на конституцию и все такое... но ты там смотри Порошенко путч готовит и единственный кто его может остановить это Аваков Новым Генпрокурором стал Рябошапка - Цензор.НЕТ 1080 Новым Генпрокурором стал Рябошапка - Цензор.НЕТ 4218
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иммунитета для преступников не существует... Бывший президент, преступник Янукович подтвердит.
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Единственный преступник пока что это ты который относится наплевательски к конституции Украины и без каких либо доказательств обвиняет Порошенка!
Я понимаю казламордый, работа такая!
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Преступник Янукович, ранее самоназывавшийся президентом Украины, сейчас в бегах....
На очереди преступник и мародёр Порошенко, ранее самоназывавшийся президентом Украины.
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кацап твои хотелки никого не интересуют!
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О Господи открой Конституцию
Неприкосновенность у президента только на время исполнения полномочий
Пожизненное у него только звание президента и то через суд можно отобрать
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кличка "тюбетейка", женат. Жена: Алеся Андреевна Бартовщук. У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. Дети имеют французское гражданство.
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Браво! Премії тобі, троль!
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ну а шо?

лугандонская сводка

,,29.08.19. Обзор информации от военкоров.
"Всего за сегодня погибло 10 ополченцев - сообщает А. Смирнов. .
Еще трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в ходе минометного обстрела позиций.⚡Украинская армия нанесла артудар по посёлку Григоровка. В результате атаки трое бойцов ДНР погибли, пятеро получили ранения
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР. В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения.

Командованию ООС ночной вылазки диверсантов оказалось недостаточно. Сегодня в 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты с разрешения командующего ООС КРАВЧЕНКО, под непосредственным командованием комбрига ПАЛАСА спланировали и осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Вопреки действующему режиму прекращения огня и принятым дополнительным мерам по контролю за его соблюдением, украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям ПЯТНАДЦАТЬ 120-мм мин.

В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывается необходимая помощь.

Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики.
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сепарня в растройствах=))

,, Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики."
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Нєфіг було приносити туди війну. Тепер нехай не скиглять.
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"зиленский заприщаит стрилять!! зрадаа!" )))
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Коломоского штыки.
Где антикор суд? Где сбу без финансов?
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ффф...пи***! Это была шутка такая от зебила для зебилов!
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Новым Генпрокурором стал Рябошапка - Цензор.НЕТ 2023На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, со ссылкой на данные спутниковых снимков, на фотографиях четко различим дым и обломки носителя.
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Петя о Констутуции вспомнил. А как сам в тюрьмы бросал, люди без решения суда по два года сидели. Вот скотина!
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и тут дымя горящей шапкой, в прокуратуру входит рябошапка )))
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После этого состоялась словесная пикировка между Петром Порошенко и Нестором Шуфричем. держал Источник: https://censor.net.ua/n3145450

Кто шо держал? 🕯
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Нестор флягу ліз відбирати у петра.Вони сьогодні зранку всі бухі.Бойко виступав пьяний,шуфрич в кулуарах варнякав журналітам,язик заплітався,мертвечук сидів червоно-сизий.Ну а петя само собою.Трезвими страшно їм ходити ,зелебоби вони такі хижі і головне,повсюди
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Что, серьёзно? Мамадорогая, какую ылиту потеряли
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Чекаємо посадки головного корупціонера України... Коломийського🤔
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неее Игорьвалеричь против он на такое не подписывался!
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Усё должно быть как скажет Игорьвалеричь он что зря столько денег во все это валил?
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Не задолбались чекать ? За 5 лет ведь даже уголовного дела не открыли, только бла-бла.
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Максимум что вы сможете сделать пете это насыпать на хер соли и облизать. Даже если он что то и украл!
Для кацапских подстилок так типично обвинять человека без доказательств... Вы же думаете что в Украине как у вас в казламордии все решает великий Ху!
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Ннервує, з одного боку ватний риг шуфрич, з іншого ватний слуга бужанський.
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У которого дети - французы. Бред какой-то.
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...а в балці вже гострять ножі, якими їх заріжуть

Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 13 часов назад

Я хочу всіх заспокоїти. Зеленський не підпише ті 70 законів, якщо їх приймуть з порушенням регламенту. Тому що демократія, це торжество процедур. А якщо процедур не дотримуватися, то яка ж це демократія? Тому все буде за регламентом.
Але це не точно)
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Ой вей зєфани зібрались пороха садити😁.
Запитаю вас цитатою "какіє ваши даказательства" "*********"
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Это у этого Рябосраки трое детей с французским гражданством или у нового премьер-министра? Я их путаю.
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я тоже! двое из ларца одинаковых с лица. ЗЕбилы мля.
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- Петро Олексійович, які передачі вам подобаються?
- Ну там тушонка, чай, сигарети. )))
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ПЗДЦ! прикинь, ему и тушенка, и чай, и сигареты, а ты, падла зубожилое, будешь на картошку смотреть, и слюни сглатывать, а потом на помойке искать пропитание.
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а тобі мамка дозволяє допізна срати в коменти, кацап?
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