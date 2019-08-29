 Новим Генпрокурором став Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед голосуванням Руслан Рябошапка розповів про те, як він бачить роботу ГПУ і відповів на запитання депутатів.
Під час обговорення його кандидатури, депутат Бужанський запитав чи розслідуватимуться кримінальні провадження проти Порошенка.
У відповідь на це Порошенко заявив, щоб у цьому залі не повторювали голослівні російські фейки.
За словами Порошенка, згідно з Конституцією України, ніхто не може бути звинувачений інакше, як за рішенням суду.
Після цього відбулася словесна перепалка між Петром Порошенком і Нестором Шуфричем.
Комітет ВР підтримав кандидатуру Рябошапки.
"За" проголосувало 312 народних депутатів.
Я понимаю что зебилоиды ложили болт на конституцию и все такое... но ты там смотри Порошенко путч готовит и единственный кто его может остановить это Аваков
Я понимаю казламордый, работа такая!
На очереди преступник и мародёр Порошенко, ранее самоназывавшийся президентом Украины.
Неприкосновенность у президента только на время исполнения полномочий
Пожизненное у него только звание президента и то через суд можно отобрать
лугандонская сводка
,,29.08.19. Обзор информации от военкоров.
"Всего за сегодня погибло 10 ополченцев - сообщает А. Смирнов. .
Еще трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в ходе минометного обстрела позиций.⚡Украинская армия нанесла артудар по посёлку Григоровка. В результате атаки трое бойцов ДНР погибли, пятеро получили ранения
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР. В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения.
Командованию ООС ночной вылазки диверсантов оказалось недостаточно. Сегодня в 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты с разрешения командующего ООС КРАВЧЕНКО, под непосредственным командованием комбрига ПАЛАСА спланировали и осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Вопреки действующему режиму прекращения огня и принятым дополнительным мерам по контролю за его соблюдением, украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям ПЯТНАДЦАТЬ 120-мм мин.
В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывается необходимая помощь.
Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики.
,, Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики."
Где антикор суд? Где сбу без финансов?
Кто шо держал? 🕯
😂🤣😂🤣😂
та у вас, кацапів, зроду сала не було
Для кацапских подстилок так типично обвинять человека без доказательств... Вы же думаете что в Украине как у вас в казламордии все решает великий Ху!
Йозеф Кнехт @jozefkneht1 13 часов назад
Я хочу всіх заспокоїти. Зеленський не підпише ті 70 законів, якщо їх приймуть з порушенням регламенту. Тому що демократія, це торжество процедур. А якщо процедур не дотримуватися, то яка ж це демократія? Тому все буде за регламентом.
Але це не точно)
Запитаю вас цитатою "какіє ваши даказательства" "*********"
- Ну там тушонка, чай, сигарети. )))
Скоро на экранах страны.....
Чому Ахмєтов не сидить?