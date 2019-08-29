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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Зеленський (2503) Кабмін (3024)

 Новий уряд проведе перше засідання просто цієї ночі

Призначений у четвер Кабінет міністрів вирушив з будівлі Верховної Ради на своє перше засідання.

Президент України Володимир Зеленський розпорядився відпустити нових прем'єр-міністра і членів Кабінету міністрів із засідання Верховної Ради для проведення ними першого засідання уряду.

Про це глава держави заявив у залі засідань ВР 29 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я думаю, що ми можемо відпустити прем'єр-міністра і новостворений уряд - вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - зазначив Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада в четвер, 29 серпня, затвердила новий склад Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145449
 
 
 Топ коментарі
 
вся Україна бажає успіху новому уряду ! Новое правительство проведет первое заседание прямо этой ночью - Цензор.НЕТ 5904
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Навіщо ж ви так. Горілочки вип'ють, позакусюють соленими огірками та томатами. Це для початку😄
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Вся Украина и бросит в них за ЭТО камень
Возможно, не сразу же
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Ніхто. Вони тепер при владі. Каміння полетить трошки пізніше, якщо успішних реформ не буде🤔
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Навіть якщо реформи будуть, ЗЕ турнуть через рік - до того часу вже набридне
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Можливо. Ми глядачі. Але я не вірю у реформи нової влади. Усе що було зроблено у перші 100 днів, повний провал у міжнародній політиці, та повернення риговських чиновників. Це не придає оптимізму☹️
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хватай чємодани - вогзал от'єзжаєт..!
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Для того чтобы Петя встал - ему для начала надо бы сесть.
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ту дурак? как мне с вас смешно! элита, верхушка, авторитетные люди, олигархи....как хочешь назови. чуваки 28 лет рука об руку. могут для зрителей устроить любой спектакль. потом смеются с вас ЗЕбилов в ресторанах и саунах, а зеленые клоуны их развлекают, играют на пианинЕ. нах вы биомасса им нужны, ради вас друг друга давить? забудь
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Зебіли мабуть не знають що туалетний папір використовують лише один раз. І викидають.
Браво, зебіли, ви здєлалі ето. Вас використали.
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...а в балці вже гострять ножі, якими їх заріжуть

Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 13 часов назад

Я хочу всіх заспокоїти. Зеленський не підпише ті 70 законів, якщо їх приймуть з порушенням регламенту. Тому що демократія, це торжество процедур. А якщо процедур не дотримуватися, то яка ж це демократія? Тому все буде за регламентом.
Але це не точно)
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думаю в буфете жрачка еще осталась=>заседание будет продуктивным😁
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ночью, в темноте, светлые дела не делаются... порево-жарево
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Ночью,например,нашу Конституцию делали и сделали,беспросветный ты дурко...
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вся Україна бажає успіху новому уряду ! Новое правительство проведет первое заседание прямо этой ночью - Цензор.НЕТ 5904
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так у них и программы нет... видать СОЧИ НЯТЬ будут..)))
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Шаурма и шампаньола заказаныю А утром все в спортзал. Спорт никто не отменял
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Даже ЗЄля спать лажицца...чьтоби ночью вам прісніцца...
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)) поляна накрыта! бедный юрик там с ума сойдёт, шо это заседание уже без него.
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О.. да они последователи лучшего друга спортсменов и детей )))
клоуны...
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працюють не покладая піпісьок рук скажіть, хто гониться за цими зєлєними ?
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Знову безглуздий піар, справа не в формі, а у змісті. Можете хоч вночі хоч у день, хоч у обідню перерву, але робіть, а не триндіть без кінця!!!
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поросенковцы скыглят, не привыкли работать
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Ночью спят даже "поросята" 😀

Спокойной ночи всем !
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Что похвально?

За сегодняшнюю ночь порешают все быстро, а остальные пять лет будут байдыки бить и кунять на работе получая зарплату ни за что 😂
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Счас они напринимают, потом 10 лет прийдется разгребать
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В этом нет необходимости, утро вечера мудренее.
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Фишечки!

Фишечки с дешёвыми понтами - наше все ! 🤔
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это что то новенькое..
народ Украины не привык, что депутаны работают..
неужели, реально будут работать, а не прогуливать, кнопкодавить за других, храпеть, сидеть на порносайтах в сессионном зале??
при поросенко - вр "работала" при пустом зале..
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От это правильно. Деребанить нужно быстро. Завтра можно не успеть
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ліквідационная брігада спєшит отчітацца
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Все ворюги ходят на дело ночью )))))))))))))))
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