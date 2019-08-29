 Новий уряд проведе перше засідання просто цієї ночі

Президент України Володимир Зеленський розпорядився відпустити нових прем'єр-міністра і членів Кабінету міністрів із засідання Верховної Ради для проведення ними першого засідання уряду.
Про це глава держави заявив у залі засідань ВР 29 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я думаю, що ми можемо відпустити прем'єр-міністра і новостворений уряд - вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - зазначив Зеленський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада в четвер, 29 серпня, затвердила новий склад Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком.
Возможно, не сразу же
Браво, зебіли, ви здєлалі ето. Вас використали.
Йозеф Кнехт @jozefkneht1 13 часов назад
Я хочу всіх заспокоїти. Зеленський не підпише ті 70 законів, якщо їх приймуть з порушенням регламенту. Тому що демократія, це торжество процедур. А якщо процедур не дотримуватися, то яка ж це демократія? Тому все буде за регламентом.
Але це не точно)
клоуны...
піпісьокрук скажіть, хто гониться за цими зєлєними ?
Спокойной ночи всем !
За сегодняшнюю ночь порешают все быстро, а остальные пять лет будут байдыки бить и кунять на работе получая зарплату ни за что 😂
Фишечки с дешёвыми понтами - наше все ! 🤔
народ Украины не привык, что депутаны работают..
неужели, реально будут работать, а не прогуливать, кнопкодавить за других, храпеть, сидеть на порносайтах в сессионном зале??
при поросенко - вр "работала" при пустом зале..