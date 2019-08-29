 Новий уряд проведе перше засідання просто цієї ночі

Президент України Володимир Зеленський розпорядився відпустити нових прем'єр-міністра і членів Кабінету міністрів із засідання Верховної Ради для проведення ними першого засідання уряду.

Про це глава держави заявив у залі засідань ВР 29 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я думаю, що ми можемо відпустити прем'єр-міністра і новостворений уряд - вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - зазначив Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада в четвер, 29 серпня, затвердила новий склад Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком.

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