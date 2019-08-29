 Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми - чимшвидше її зняти, - Герус

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми хочемо швидше її зняти. Все згідно з Конституцією, але це потрібно зробити швидко", - сказав Герус.

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