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 Політика України
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Все про:ВР (5407) недоторканність (429) Герус (52)

 Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми - чимшвидше її зняти, - Герус

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус вважає, що голосування сьогодні за зняття депутатської недоторканності не порушує регламент парламенту.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми хочемо швидше її зняти. Все згідно з Конституцією, але це потрібно зробити швидко", - сказав Герус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно закінчити цей піар і зняти з нас із вами депутатську недоторканність, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145448
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас у ЗЕботов начнется оргия Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 8473 Наблюдаем за убогими
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Прикольное заявление. то есть снять неприкосновенность, чтобы расправится с оппозицией?
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Deep Progressive Disco‏ @disco_deep 4 часа назад

їх задача там влаштовувати цирк та відволікати увагу, поки беня краде, ось і все
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Сейчас у ЗЕботов начнется оргия Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 8473 Наблюдаем за убогими
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Deep Progressive Disco‏ @disco_deep 4 часа назад

їх задача там влаштовувати цирк та відволікати увагу, поки беня краде, ось і все
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Уже наблюдаю Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми - чимшвидше її зняти, - Герус - Цензор.НЕТ 8637 вас пока двое разминаются, но щас остальные подтянутся!
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Ты хоть штаны снял, а то опять в них кто-то наваляет?
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И не говори. Будем зрадофилов-потрохоботов ставить в коленно-локтевую.... Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми - чимшвидше її зняти, - Герус - Цензор.НЕТ 9084
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переводишь стрелки, зрадофилье пятилетнее?... Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми - чимшвидше її зняти, - Герус - Цензор.НЕТ 5485
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Прикольное заявление. то есть снять неприкосновенность, чтобы расправится с оппозицией?
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Не просто розправитися, а знищити як явище. "Єдіная расєя" українського розливу
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Не просто розправитися, а знищити як явище. "Єдіная расєя" українського розливу
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Ага, с проворовавшейся "оппозицией", которая прикрывается депутатской неприкосновенностью.
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Об'ява!
Увертюра для рояля "Чотири танкісти і ПЕС".
Виконує Президент України Володимир Зеленський!
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Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 5625"чотири танкістИ" Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 5625не позорь язык,мокшанин,позорься на своем...
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Алєкс, поліглот ти доморощений, то як українською буде танкіст у множині?
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...а у зєпутан - ****** под сєбя

Киндомбром‏ @ushkarda 9 часов назад
Будут понты, помноженные на понты.
В это время те, кто умеют, будут тащить все, что плохо лежит.
В цирке работают карманники!
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без разницы уже, все равно всех за яйца держут и пакетами так и будут голосовать, ну а вскоре так вообще удаленное голосование вам сделают, что бы нарид вас и вовсе не видел.
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і очі косі від постійної брехні
понавабирала бидлота бидлоту
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"Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы хотим побыстрее ее снять."

"...пересажать всех несогласных и стать владычицей морскою", добавил он.
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Мне нравится смотреть как порохоботы пытаются всячески унизить Зеленского и его команду "низким интеллектуальным уровнем", а те в свою очередь красиво и очень профессионально имеют порохоботов во все щели.
Чего только стоит законопроект про снятие депутатской неприкосновенности авторства Порошенко. Теперь Петя и его компашка просто обязаны будут за него голосовать, деваться некуда - а значит привычно запляшут под дудку Зеленского. Проверенная схема, как и с дебатами на стадионе.
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> профессионально имеют порохоботов во все щели
Ты хоть сам понял, что написал? Ты порохобот - провокатор! Может среди "слуг народа" и есть представители нетрадиционной ориентации и даже профессионалы, но это далеко не все! максимум 20-30%, а остальные - нормальные люди, семьянины. Ты провокатор, порохобот! И Петю твоего посадим! Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми - чимшвидше її зняти, - Герус - Цензор.НЕТ 6193
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Та знімайте вже скоріше, забовбали. Я канешна вибачаюсь перед косоокими, але куди дивиться цей Херус?
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іренка, дурепи у порохотягів користуються попитом? Яке їхало, таке й здибало.
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Не поняла, но отвечу: Тише будешь - дальше уедешь.
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соєвих почнуть саджати - разом з ригоАналами .. Оппозиция хочет спрятаться за депутатской неприкосновенностью, а мы - побыстрее ее снять, - Герус - Цензор.НЕТ 4178
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ригобогатыреву сегодня уже отпустили)) все будет развиваться стремительно быстро,начиная с посадок-отсидок и до дистанционно-виртуального голосования при небывалом росте экономики))
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Первый раз , реальное снятие неприкосновенности на кону . смотрим кто из тварей против .А против уже высказались из банды Свинарчуков
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ты базар фильтруй. Игорьвалеричь сказал что Свинарчуков надо наградить, будешь противоречить игорювалеричу он тебя поймает и поимеет!
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огласите список противных свинарчуков))
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Ось коли буде голосування за зняття недоторканності, тоді й побачимо хто голосує, а хто ні. До цього моменту, це ні про що ... Загравання з лекторатом. Досить ля ля ... Робіть
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Петя готовит переворот! Остановите его! Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми - чимшвидше її зняти, - Герус - Цензор.НЕТ 4485
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Все предыдущие настолько оборзели. осовели и опсовели что не смыкытили конфетку момента. Большинство в Раде у Слуги, а там практически все новые, рыло не пуху, а руки не в гамне. Жопоблоковцы млея мечтой расправится с Порохом с помощью отмены неприкосновенности, подзабыли а скорее привыкли что сами уголовники давно а некоторые ещё с совка! И статейка всегда была и висела скромно но сзади---не видно вроде. Об одном мечтаю---как вадика-гадика поведут в кандалах! Как в кино---увидеть Париж и умереть! Не верю---но надеюсь.
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Оце так відвертість ! Знімаємо недоторканність,щоб розправитись з опозицією !
Відчувається Бєнін стиль.
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ЗЕбиллы они такие, умные, они примут закон по которому (по их мнению) ТОЛЬКО оппозицию можно нагибать - сказочные долбоебы
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Eщё кто-то сомневается что до власти дорвался фашистский режим ?

Йоське Рябому тоже не нужна была никакая оппозиция. И решал он эту проблему кардинально - пулей в затылок. Не, ну не сразу, конечно. Сначала тройка "друзей народа" приговор выносила.
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