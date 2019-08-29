 Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми - чимшвидше її зняти, - Герус

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Опозиція хоче сховатися за депутатською недоторканністю, а ми хочемо швидше її зняти. Все згідно з Конституцією, але це потрібно зробити швидко", - сказав Герус.
їх задача там влаштовувати цирк та відволікати увагу, поки беня краде, ось і все
Срущие человечки прибежали)))
Увертюра для рояля "Чотири танкісти і ПЕС".
Виконує Президент України Володимир Зеленський!
Киндомбром @ushkarda 9 часов назад
Будут понты, помноженные на понты.
В это время те, кто умеют, будут тащить все, что плохо лежит.
В цирке работают карманники!
понавабирала бидлота бидлоту
"...пересажать всех несогласных и стать владычицей морскою", добавил он.
Чего только стоит законопроект про снятие депутатской неприкосновенности авторства Порошенко. Теперь Петя и его компашка просто обязаны будут за него голосовать, деваться некуда - а значит привычно запляшут под дудку Зеленского. Проверенная схема, как и с дебатами на стадионе.
Ты хоть сам понял, что написал? Ты порохобот - провокатор! Может среди "слуг народа" и есть представители нетрадиционной ориентации и даже профессионалы, но это далеко не все! максимум 20-30%, а остальные - нормальные люди, семьянины. Ты провокатор, порохобот! И Петю твоего посадим!
Відчувається Бєнін стиль.
Йоське Рябому тоже не нужна была никакая оппозиция. И решал он эту проблему кардинально - пулей в затылок. Не, ну не сразу, конечно. Сначала тройка "друзей народа" приговор выносила.