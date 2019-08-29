 Рада звільнила Луценка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед цим він виступив перед депутатами.
Він заявив, що три роки і чотири місяці він "політично" був призначений на цю посаду.
Луценко вважає що зруйнував "НКВД", яким до цього було ГПУ.
За його словами, у корупційних справах є три тисячі вироків, до бюджету повернуто 112 млрд грн.
Луценко заявив: "Я зробив все, що міг".
За його словами НАБУ "імпотентне", оскільки за три роки у його справах нуль вироків.
Майдан - заочне засудження. Тільки проголосуєте - почнеться суд.
У в'язниці - 1200 терористів - їх можна міняти "побатальйонно".
"За" його звільнення проголосувало 317 нардепів.
Сложно это всё ...
А вот расстрелять всех и сразу , так и проблем нет , и сожалений , и переспективка появляется ...
вже нездужаю в собі тримати
При зєлі лендліз загальмував. Алілуя
сегодня будеть пьянка ...." )
Яке промовисте фото!
На первом заседании новой Рады глава Офиса президента чокается с главой Конституционного суда, отказавшегося отменить указ о роспуске парламента.
Шаптала Наталя Констянтинівна, народилась в Донецьку в 1959, освіту отримала в Алтайському університеті в Барнаулі.
Непогано заробляє:
з/п в КС за 2018-2.873.807 грн
з/п в Нац.Акад. вн.справ-14.316
пенсія за рік-72.370
%% по вкладам-38.173
з/п 240 тисяч на місяць+6 тисяч пенсія
просто ти на деякий час ще тупішим будеш
але це тебе не псує, бухай
"До того, хто не проводить
реформ, постукає Реформація"
300+ это все бойцы коломойского. Зеленского ждет полный провал,причем к повешает все на его неподготовленность. Петя вставай,здесь ***** израиль или что . К. как бы гдето на фоне но не на фоне.