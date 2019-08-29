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 Політика України
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Все про:ГПУ (3177) Луценко (2605) звільнення (626)

 Рада звільнила Луценка

Депутати парламенту проголосували за звільнення Юрія Луценка з посади Генпрокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед цим він виступив перед депутатами.

Він заявив, що три роки і чотири місяці він "політично" був призначений на цю посаду.

Луценко вважає що зруйнував "НКВД", яким до цього було ГПУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали

За його словами, у корупційних справах є три тисячі вироків, до бюджету повернуто 112 млрд грн.

Луценко заявив: "Я зробив все, що міг".

За його словами НАБУ "імпотентне", оскільки за три роки у його справах нуль вироків.

Майдан - заочне засудження. Тільки проголосуєте - почнеться суд.

У в'язниці - 1200 терористів - їх можна міняти "побатальйонно".

"За" його звільнення проголосувало 317 нардепів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145446
 
   
 Топ коментарі
 
Сша призупинили раніше заплановану військову допомогу Україні на 250 млн. Долл.
При зєлі лендліз загальмував. Алілуя
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воно вже не в состояніі робить якісь рухи)))
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- плачучи .... Рада уволила Луценко - Цензор.НЕТ 9746

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С формулировкой -"в виду полной профессиональной безграмотности" , я надеюсь ...
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За систематическое употребление .... на рабочем месте
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В Украине так радуются когда снимают генерального прокурора будто бы сами претендуют на этот пост. А по факту приходит чмо еще хуже предыдущего!
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Лучше или хуже можно будет сказать спустя три месяца!
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А вот Авакова оставили - и что , теперь хуже не станет ?
Сложно это всё ...
А вот расстрелять всех и сразу , так и проблем нет , и сожалений , и переспективка появляется ...
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що може бути гірше за холуя мародера, кума-алкаша без совісті і гідності і належної освіти ? Вбивць майданівців не покарано, за 3 роки жодної посадки рига, брильянтового прокурора, корупціонера топ-рівня, мера-сепаратиста, що зорганізували так зв референдум на Донбасі
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дистанційно так пишеш, не із України, але під українським проксі. Ніщо так не видавало Штірліца, як парашут за спиною та будьоновка.
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Гундяй, не держи в себе. Жалко Югика?
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Сша призупинили раніше заплановану військову допомогу Україні на 250 млн. Долл.
При зєлі лендліз загальмував. Алілуя
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По горящим глазам депутатов видно, что им тут все нравится, и может быть один вопрос, на который они пока силятся найти ответ, омрачает это торжественное мероприятие - когда же будет перерыв на «попить Нафтусю»? - https://defence-line.org/2019/08/novaya-rada-pervye-vpechatleniya/
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думаю алкашу скоро опять понадобится его дырявая кружка и дырявая ложка. И штейны его в бега не отпустат.
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Та он сам штейн по матери. Отпустят и забудут. А ось жінку його жалько - це ж надо таке ! З "жінки третього тисячоліття" впасти до європлінтуса...
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"сегодня праздник в посана
сегодня будеть пьянка ...." )
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свічка‏ @svecha62

Яке промовисте фото!
На первом заседании новой Рады глава Офиса президента чокается с главой Конституционного суда, отказавшегося отменить указ о роспуске парламента.

Рада звільнила Луценка - Цензор.НЕТ 6501
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Жанна‏ @AirKiev 11 часов назад

Шаптала Наталя Констянтинівна, народилась в Донецьку в 1959, освіту отримала в Алтайському університеті в Барнаулі.
Непогано заробляє:
з/п в КС за 2018-2.873.807 грн
з/п в Нац.Акад. вн.справ-14.316
пенсія за рік-72.370
%% по вкладам-38.173
з/п 240 тисяч на місяць+6 тисяч пенсія
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та да, шо є то є )). ну паралельно й трольнула ця парочка петрыка з пасічником тоже нєхіло. ті судячи з промовистого фото поглядів обох двох, - аж слюною давляться! )))
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В кулуарах новий міністр охорони здоров'я заявив, що хоче повністю відмінити мед реформу. Лікарі первинної ланки-готуйтесь знову бути без зарплат.
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что ты нехешь убогий? когда это ликари были без зарплат? это на твоей соевой обертке от гавна так написано?
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Арестовывать сразу же нужно! Чтоб эта гнида не сбежала!
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тоді одним тупорилим не менше
просто ти на деякий час ще тупішим будеш
але це тебе не псує, бухай
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Югко, пора тобі з петриком чухати ногу об дорогу:

"До того, хто не проводить
реформ, постукає Реформація"
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Коломойский через обман зеленского срочно созвал раду. Навязал своего мин обороны и кабминщика. Голосовальщики,которых через коломойского готовили в трускавце как голосовать будут голосовать как им коломойский скажет. Выбраны и подобраны тоже им

300+ это все бойцы коломойского. Зеленского ждет полный провал,причем к повешает все на его неподготовленность. Петя вставай,здесь ***** израиль или что . К. как бы гдето на фоне но не на фоне.
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а він щє завтра планував повістки роздавати... на жаль, ні
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