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 Політика України
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Все про:Вілкул Олександр (170) ГПУ (3177) Колесніков (115) Луценко (2605)

 Вілкул і Колесніков буквально завтра отримають повістки в ГПУ, - Луценко

Скоро депутати Верховної Ради минулого скликання отримають повістки з вимогою з'явитися в Генеральну прокуратуру України.

Про це журналістам заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з парламенту.

За його словами, Вілкул і Колесніков завтра мають з'явитися в ГПУ для допиту.

"Наскільки я знаю, на завтра викликані Вілкул і Колесніков. Якщо не прийдуть - отримають підозру в тому, в чому їх звинувачували", - сказав генпрокурор.

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Вілкул, ексгубернатор Дніпропетровської області, підозрюється в тому, що впродовж 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито з земель запасу сільгосппризначення, а насправді - з земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Що стосується Колеснікова, то, за версією слідства, коли він був главою Агентства держмайна, завдяки його діям стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я .Ю.Осади" в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145445
 
   
 Топ коментарі
 
Луценко точно непроходимый дебил. Он мне нравится. И жена у него красавица редкая. Повезло чуваку в жизни.
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Луцик, похмелись! У тебя сивушные галюны.
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Луценко точно непроходимый дебил. Он мне нравится. И жена у него красавица редкая. Повезло чуваку в жизни.
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.

посадить одно
галюны - другое
все по сути
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вже почав Юрко -підозра проставу за дембель куштувать.Одне непокоїть,як там справа сталіна-берії,хто буде підозру вручати,юрко таки спетляв мабуть
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Юрик, ты же уже тягался с Вилкулом, и он тебя привселюдно поставил в неприличную позу. Помнишь? На комитете в ВР.
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вот и посмотрим как их зеЛя будет садить.
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Так вы же, свиновата, все пять лет доказывали, что президент не имеет полномочий никого сажать. Да он, по-вашему, согласно Конституции, вообще свадебный генерал. Вілкул і Колесніков буквально завтра отримають повістки в ГПУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 6559
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він і є весільний квартальний блазень...А рулить Бєня з олігархами...
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Югік не похмелився? Цікаво, чи вільна його старенька камера?
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А Кивалова ,Кучму ,Пинчука ,Ахметова , Коломойского ?
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Суркисы твари давно должны сидеть в тюрьме ,Медведчук -тварь .колаборант в тюрьму гниду .
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Ты ещё блонетласполтел к ним отплавь!!!))
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боже,какая оперативность!
быстрее мухи(бляхи) 3го тысячелетия.
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Ничё, пусть не переживают - ******* выпустят...
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