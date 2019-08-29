 Вілкул і Колесніков буквально завтра отримають повістки в ГПУ, - Луценко

Про це журналістам заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з парламенту.

За його словами, Вілкул і Колесніков завтра мають з'явитися в ГПУ для допиту.

"Наскільки я знаю, на завтра викликані Вілкул і Колесніков. Якщо не прийдуть - отримають підозру в тому, в чому їх звинувачували", - сказав генпрокурор.

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Вілкул, ексгубернатор Дніпропетровської області, підозрюється в тому, що впродовж 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито з земель запасу сільгосппризначення, а насправді - з земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Що стосується Колеснікова, то, за версією слідства, коли він був главою Агентства держмайна, завдяки його діям стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я .Ю.Осади" в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м.