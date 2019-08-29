 Є книга, яка допомагає в багатьох питаннях, почитайте. Називається Конституція, - Рахманін про погрозу Зеленського розпустити Раду

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на ТСН, про це він заявив у залі ВР.

Рахманін порадив президенту прочитати 6 і 19 статті Конституції України.

"Вони визначають розподіл сфер впливу влади та обмежень, за які не може виходити жодна посадова особа. Погрожувати Верховній Раді розпуском не ввічливо, м'яко кажучи, а якщо говорити відверто - неконституційно. Вичерпний перелік повноважень формулюється відповідною статтею Конституції, а не вашим бажанням", - звернувся депутат до Зеленського.

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