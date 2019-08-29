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 Політика України
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Все про:ВР (5407) імпічмент (82) Рахманін (9)

 Є книга, яка допомагає в багатьох питаннях, почитайте. Називається Конституція, - Рахманін про погрозу Зеленського розпустити Раду

Голова фракції "Голос" у Верховній Раді Сергій Рахманін заявив, що погрожувати Верховній Раді розпуском не ввічливо і неконституційно.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на ТСН, про це він заявив у залі ВР.

Рахманін порадив президенту прочитати 6 і 19 статті Конституції України.

"Вони визначають розподіл сфер впливу влади та обмежень, за які не може виходити жодна посадова особа. Погрожувати Верховній Раді розпуском не ввічливо, м'яко кажучи, а якщо говорити відверто - неконституційно. Вичерпний перелік повноважень формулюється відповідною статтею Конституції, а не вашим бажанням", - звернувся депутат до Зеленського.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145443
 
   
 Топ коментарі
 
Мені одному знається, що 29/08/2019 це початок кінця нетривалого періоду зебілювання?
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Зачем Зеле Конституцию читать? Он на неё клал. Как на рояль. Есть книга, которая помогает во многих вопросах, почитайте. Называется Конституция, - Рахманин об угрозе Зеленского распустить Раду - Цензор.НЕТ 3906
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Зеля просто не зрозумів куда попав Есть книга, которая помогает во многих вопросах, почитайте. Называется Конституция, - Рахманин об угрозе Зеленского распустить Раду - Цензор.НЕТ 8411
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Мені одному знається, що 29/08/2019 це початок кінця нетривалого періоду зебілювання?
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Бот, сколько Мародер за этот тупой высер заплатил?
Только честно )
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зебил, пойми простую истину: весна и лето прошли - никого НЕ посадили.. А осенью, ближе к зиме - вся зелень ВЯНЕТ, желтеет, опадает и превращается в грязь.. от которой чистоплотного человека воротит..
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половина СН заявляют о выходе из коалиции- и через пару месяцев можно распускать
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Меньше. Достаточно, чтоб 30 депутатов ушло. 254-30=224.
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Кожний попередник міняв Конституцію,а в цих що-табу?
Якщо за такі тупі випетри ще й платять-то це-клініка чумного мозгу.
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Ні, є ще 8% таких самих пецанутих.
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Да то не задеться. то у вас влажные поросявые галюны в терминальной стадии. ВЫ не отвлекайтесь, теперь надо с удвоенной силой за поросенька топить
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Зачем Зеле Конституцию читать? Он на неё клал. Как на рояль.
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Зеля просто не зрозумів куда попав Есть книга, которая помогает во многих вопросах, почитайте. Называется Конституция, - Рахманин об угрозе Зеленского распустить Раду - Цензор.НЕТ 8411
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А за чем нанятому актеру что то понимать , его задача грамотно играть роль .
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миша добкин? опс.. шмаркля! а где колона? Є книга, яка допомагає в багатьох питаннях, почитайте. Називається Конституція, - Рахманін про погрозу Зеленського розпустити Раду - Цензор.НЕТ 7366

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конституция, удивил. )))))
ЩАЗ зеля с зажопами перепишет конституцию. у них голосов хватит..)))))
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Зелепут не читатель, - зеленый на рояле членом игратель.
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седня в раде Шкурвич и Сюмар (ПЕС) терлись за колоннами. Где раньше Добкин околачивался

Есть книга, которая помогает во многих вопросах, почитайте. Называется Конституция, - Рахманин об угрозе Зеленского распустить Раду - Цензор.НЕТ 7525
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Налаживают контакты. Зажопесу - быть.
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если в Конституции более одной страницы, то для зебила это многовато будет, ведь прочитав вторую уже он забыл о чём было написано в первой.
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Зе ничего не понял из сказанного, его сегодня штырит больше чем обычно. Уже даже как-то неудобно за его поведение.
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Куяссе! "Голос" подал голос. А где сам вялый Славик?
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 10 часов назад

Народний депутат СН Ірина Верещук: На засіданні фракції СН Президент тричі наголосив, що Кабінет Міністрів це його особиста відповідальність. До сьогоднішнього дня Кабмін був відповідальністю Ради.

Cetonia aurata‏ @katalkin007
У наріда любов до італійської моделі влади виникає, лише коли президент у нас український. А як президент малоросійський - відразу тяга до американської моделі.
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Через 100 днів Ради, як сьогодні президенства знову знімуть інтерв'ю з актором Бакланом, для зебілив про "великі звершення".
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Зе переиграл всю эту матерую зраду в два хода. Петя и Логопед сидели на стульчике на галерке, как обосранные, в окружении штатных жополизов. Пока они еще хорохорятся, но скоро будут отвечать за свои грязные делишки.
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а чому б цензору не розповісти, як Гончаренко сьогодні мочив зелену шмарклю за кумовство?
це не цікаво?
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это какой Гончаренко? Альоша из Одессы? так оно с лица стухло сильно, - видно, тяжелые времена настали!!! эта тварь одесская за счет папаши своего вора и вылазила все время! и был же полным жополизом барыги... а теперь мы посмотрим, как оно им будет, барыгам и ворам!!!!!
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Мутный, ты ник еще не сменил? Я тебе уже неоднократно об этом писал, люди в теме про помощь Украине от штатов написали тебе то же.

Твой же ж коммент в теме https://censor.net.ua/news/3145196/tramp_poprosil_svoyu_komandu_peresmotret_programmu_voennoyi_pomoschi_ukraine_politico/sortby/tree/order/desc/page/1#comments?

" Андрей Мудрый

дЭбил! ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ - это математически УВЕЛИЧИТЬ! в школу хоть ходил???29.08.2019 08:56"

Там еще два придурка тебя поддержали. Думать - это не ваше. Ты, **** простой текст усвоить не в состоянии, при этом обвиняешь других в своих проблемах Еще и что-то доказывать пытаешься, капсом пользуешься! До этих выборов голосовал за Бахиню?! Угадал? Сделай одолжение, не ходи больше на выборы. Ты, идиот, даже читать не можешь, а пытаешься анализировать.
... И ник меняй.
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Імпічмнент йому готуйте.
ВР має перевагу над президентом.
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убейся головой: в такой ситуации он может самораспустить партию СГ и тогда не будет коалиции! и тогда имеет полное право разогнать их к едрене бабушке!!! потому зависимость есть, стоят под прицелом и должны нормально работать! вот и посмотрим
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Как это "самораспустить партию"???
Андрюха, ты переглядел низкопробных сериалов...
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А если Арахнид, как глава партии, откажется самораспускаться?
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Так випускники Трускавця можуть і нову Конституцію написани. З них станеться🤔
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Криворізький поц і справді вважає себе царем. Зоряна хвороба лікується Майданом.
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Ти вже там? Розкладай палатки, народ вже підтягується.
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Очень сильно сомневаюсь , что 73% идиотов быстро по умнеют.
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Щоб зробити чоколядовий майдан, вистачить і 8% ідіотів. Не сиди вдома - рятуй краіну.
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Ні, робили не ідіоти. А от спекулюють зараз на понятті Майдана саме мінстецькові ідіоти.
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Шо ты несёшь? Идиотов осталось всего 8(ВОСЕМЬ)% и создаётся впечетление, что ВСЕ они здесь!
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Вы только догадываетесь, а я утверждаю - как Вы правы...
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опа, а вот и голос из сортира Є книга, яка допомагає в багатьох питаннях, почитайте. Називається Конституція, - Рахманін про погрозу Зеленського розпустити Раду - Цензор.НЕТ 7126 оно когда толпа в депутата яйцами швыряет наверно гуманней будет....ибо эти уроды готовы пройти любое унижение ради корыта!
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он не угрожал, он - предупредил! вообще-то пусть сами конституцию почитают! там очень много полезного написано... только питоры в раде собираются постоянно, чтобы лоббировать интересы олигархов! а на простой народ им НАС РАТЬ!!!
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У нас целого президента выбрали по щелчку пальцев одного олигарха, а вы про риторов из ВР.
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А Председателю фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманину нужно почитать математику, чтобы понимать, что даже если голос+пэс+бют+опзж+ВСЕ внефракционные-то большинства не будет, соответственно...читайте Конституцию.
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Для ваХарчуков простая математика не катит, только высшая! они раз 10 проинтегрируют и всё у них сойдётся...
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До чого математика, якщо Рахманін запропонував ВаЗелину перечитати ст.ст.6,19 Конституції?! Мова не про більшість, а про правовий порядок.
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Так возьмите и прочтите, если нет коалиции большинства-президент имеет право распустить ВР.
Что он сказал не так ? Нравится это голосу или нет, но у них только 21 депутат, а у СН-257
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"Исчерпывающий перечень полномочий формулируется соответствующей статьей Конституции, а не вашим желанием", - обратился депутат к Зеленскому."

Похоже, уже нет. Ах сколько еще открытий чудных...
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Для Вас да, а не ылита знает что президент имеет право распустить ВР если там нет коалиции большинства, даже если Голос объединится с медведчуками, песом и бют-её не будет.
Учи математику ылита, в ВР 450 депутатов из них 257 СН. Если у Вас есть решение как из 450-257 получить больше 225, то получите Нобеливскую премию по математике.
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Який голос??? Не чудуйте. Там мовчання. Причому конкретне.
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Скільки шоколадних тролів. СБУ їх буде невдовзі навідувати з обшуками. Бо тролять за державні грошики проти Держави.
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Краще б про Тору згадав. Може воно їм ближче...
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Достойное выступление Рахманина. Он поставил на место дебилов. А зеленые устроили здесь шоу
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Зеленский просто организовал популистское шоу в виде ночного заседания ВР
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