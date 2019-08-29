 Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія

Про це журналістам сказав у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Степан Тимофійович Полторак вже зобов'язався працювати поруч. У ролі порадника, наприклад, передавати справи. До того ж, Андрій (Загороднюк. - Ред.) працював у міністерстві майже два роки. І він уже завтра може братися до своїх обов'язків", - сказав Арахамія.
У четвер, 29 серпня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Загороднюка міністром оборони України.
44-річний Андрій Загороднюк - колишній керівник проектного офісу реформ Міноборони. Навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, Університеті Уорвік і в Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 був призначений позаштатним радником Президента Володимира Зеленського.
Ти б краще бюлютень в урну кидав, а не Сайгу в багажник))
За переворот Пороха Лиза Богуцкая уже всем объявила.
Как только по радио передадут "ніч яка місячна, зоряна ясная..", так пора выходить.
Это перевод с испанского
"над всей Испанией безоблачное небо" - слова родные каждому симпатику Кровавой хунты😁
когда он произойдет, а к этому все идёт чисто объективно, все вздохнут с облегчением:
"ну наконец-то !" 😀
Тиждень тому лякав друзів словом амбідекстр.
- Арахамія! - помстилися сьогодні друзі.
Спасибі, знатиму.
уповноважений Зеленським, Л.Кучма на засіданні ТКГ у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу. також Кучма запропонував прописати у домовленостях відносно режиму тиші- "не стріляти у відповідь"
Короч, помінялась срака на золотому унітазі, зелемойського срака змінила парашенківську, дерибан України продовжується
Ваня, ты только что написал на себя донос.
Я звоню насчёт тебя, чорта 😂, сам знаешь кому