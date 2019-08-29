EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1104  48
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5407) Міноборони (2745) Полторак (740) Арахамія (22) Загороднюк (8)

 Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія

Ексміністр оборони Степан Полторак зобов'язався допомагати порадами новому міністру оборони Андрію Загороднюку.

Про це журналістам сказав у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Степан Тимофійович Полторак вже зобов'язався працювати поруч. У ролі порадника, наприклад, передавати справи. До того ж, Андрій (Загороднюк. - Ред.) працював у міністерстві майже два роки. І він уже завтра може братися до своїх обов'язків", - сказав Арахамія.

У четвер, 29 серпня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Загороднюка міністром оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий міністр оборони Загороднюк хоче завершити "апгрейд" української армії до стандартів НАТО

44-річний Андрій Загороднюк - колишній керівник проектного офісу реформ Міноборони. Навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, Університеті Уорвік і в Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 був призначений позаштатним радником Президента Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145442
 
 
 Топ коментарі
 
Порох ще кітеля чорного не замовив, а вже бздять Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3395
 показати весь коментар
 
Дуже дивно, що в Армії після Гриценка взагалі хоч щось залишилося.
 показати весь коментар
 
А з яркого часу strana.ua став не українофобським ресурсом де збирається уся антиукраїнська брехня?🤔
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ой, та смішіть. Ви ту куняючу пропиту харю бачили? Який переворот? Йому до психіатора.
 показати весь коментар
 
 
запомни шмара! как только П.А.Порошенко с 5 канала объявит, что эту мразь пора смести, лично кидаю Сайгу в багажник, и как в 2014 на Киев. поверь бикса подворотняя, за сутки на Майдане увидишь тысяч 300-400. этого хватит! а на первой десятке вся твоя обрезанная шалупонь будет валить в Израиль, на самолетах, поездах и телегах с белыми флагами. думай о себе,что, как и кому подставить, что бы не порвали на немецкий крест.
 показати весь коментар
 
 
судя по всему, ты дед, уже не просто выпил, а налакался, как свинья
 показати весь коментар
 
 
как МС в первом полусреднем, а теперь супертяж 107 кг, даже если кину на грудь 3л таких чмошников как ты минимум 3 десятка убиваю взглядом, а если пукну, смету пару сотен вашей петушиной гейгвардии. .
 показати весь коментар
 
 
З 5 каналу? Це серьйозно.
Ти б краще бюлютень в урну кидав, а не Сайгу в багажник))
 показати весь коментар
 
 
ну що тобі сказати? Я навіть на РФ не звертатимуся. Ти таке нікчемне, як і куняющий порох))
 показати весь коментар
 
Бухнув, дурило? Вигнали з мінстеця? Ти розумієш, що ти зараз сам на себе заяву накатав?
 показати весь коментар
 
Ваня, какая заява?
За переворот Пороха Лиза Богуцкая уже всем объявила.
Как только по радио передадут "ніч яка місячна, зоряна ясная..", так пора выходить.
Это перевод с испанского

"над всей Испанией безоблачное небо" - слова родные каждому симпатику Кровавой хунты😁
 показати весь коментар
 
я с удовольствием оттяну пятерик когда грохну пару десятков таких кретинов как ты. больше за таких тупых бабуинов не дадут.
 показати весь коментар
 
 
И почему воитель света, необрезанный богатырь великий, ждет команду из телевизора, а не закинет сайгу в багажник и не поедет прямо сейчас отбивать Крым?
 показати весь коментар
 
а чего ты только про крым? есть много территорий которые нужно освобождать. это ж для тебя АРК абстракция, слова, и картинка на карте. у меня дом 195 м, участок 20 соток 450 м от моря, золотой пляж, 200 м пресное озеро, охота и классная рыбалка. когда быдло свалит, не срет и не портит воздух, мы отдыхаем и наслаждаемся.
 показати весь коментар
 
 
Не хочу читать тот бред на стране.уа, но я только за!!!
 показати весь коментар
 
 
как говорится, дыма без огня не бывает Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2027
 показати весь коментар
 
Пусть больше воняют насчёт переворота -
когда он произойдет, а к этому все идёт чисто объективно, все вздохнут с облегчением:

"ну наконец-то !" 😀
 показати весь коментар
 
 
Порох ще кітеля чорного не замовив, а вже бздять Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3395
 показати весь коментар
 
 
што? нада сидеть тихо ато свиновальц нападет и устроит свинопотужные реформы?
 показати весь коментар
 
 
А з яркого часу strana.ua став не українофобським ресурсом де збирається уся антиукраїнська брехня?🤔
 показати весь коментар
 
 
А навіщо обговорювати брехню? Ви ще Шарія сюди причепіть☹️
 показати весь коментар
 
 
Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 5 часов назад

Тиждень тому лякав друзів словом амбідекстр.
- Арахамія! - помстилися сьогодні друзі.
Спасибі, знатиму.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
полторак має сидіти в тюрмі, які поради він ще може давати? 5 років провалів в реформуванні армії та міноборони, які ще поради може дати цей катастрофічний невдаха та корупціонер полторак?
 показати весь коментар
 
 
Дуже дивно, що в Армії після Гриценка взагалі хоч щось залишилося.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
оно то так, только серливому онотолю далеко до мыролюбного свиновальца.
 показати весь коментар
 
Їм там всім "регенти",як неповносправним,потрібні!
 показати весь коментар
 
 
каким советом? как с дамбасом бамбасом торговать и бизнес крышевать?
 показати весь коментар
 
 
неа, как прекратить стрелять в ответ.
уповноважений Зеленським, Л.Кучма на засіданні ТКГ у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу. також Кучма запропонував прописати у домовленостях відносно режиму тиші- "не стріляти у відповідь"
 показати весь коментар
 
 
Та йому допомагай, чи ні, а він все одно ні в зуб ногою, ні в жопу пальцем. З криворізької шпани.
 показати весь коментар
 
 
Чим може допомогти проросійська шлюха полторак
Короч, помінялась срака на золотому унітазі, зелемойського срака змінила парашенківську, дерибан України продовжується
 показати весь коментар
 
Полторак буде комусь радити? Може це Полтораку треба порадити - куди йому йти?
 показати весь коментар
 
Ты не согласен с линией партии?
Ваня, ты только что написал на себя донос.
Я звоню насчёт тебя, чорта 😂, сам знаешь кому
 показати весь коментар
 
 
Та шо ж такоє? Навіщо вумним прохвесіональним гірнякам допомога соєвих генералів?
 показати весь коментар
 
 
Пане Полторак не зважаючи ким він був призначен він є адекватним. Я ніколи не бачив його не бачив пьяним
 показати весь коментар
 
ага. как и наливайнер. только тот крысм русне помогал сдавать а этот херой организовывал перемещение грузов с карбонариями.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору