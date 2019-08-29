EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  2206  137
Матеріали за темою:
Все про:технології (114) Арахамія (22) Слуга народу (246)

 Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про плани додати в парламентську систему голосування можливість віддавати голос дистанційно.

Про це він сказав журналістам у стінах парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Моя мрія - щоб максимум через рік зробити можливим для депутатів голосувати там, де вони є. Я, наприклад, не розумію, який сенс перебування в сесійній залі. Були засідання фракцій, всі знають, за що вони голосуватимуть. Всі виступи - це піар. А пізніше буде багато відряджень, хтось буде на лікарняному. Я хочу відкрити Фейсбук, і щоб за допомогою камери чи іншим способом було визначено мою особу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія не задоволений темпом ухвалення рішень у Раді: Потрібні зміни в регламент

Також Арахамія анонсував боротьбу із засиллям зайвих паперів.

"Це жах. Роздруковувати трудові книжки, дипломи (кандидатів на посади. - Ред.). Чому просто не можна написати, що людина закінчила такий-то виш, а хтось перевірить цю інформацію? А так принтери в поганому стані, нічого не видно в результаті, але паперу використовується сила-силенна", - сказав він.

Читайте також: Це радянщина - роздають стоси паперу! - нардеп від СН Верещук наполягає на реформуванні апарату Ради

Глава фракції "Слуга народу" додав, що його перший депутатський запит буде про те, скільки паперу використовується на засіданнях Верховної Ради і скільки це коштує платникам податків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145441
 
   
 Топ коментарі
 
Дистанционное голосование из Сан-Тропе ?
 показати весь коментар
 
"...через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде..."

т.е. зебилам даже в ВР приходить не нужно - за них КАК нужно - проголосуют смотрящие..
а то еще ляпнут "слуги урода" чего-нить не по методичкам.. или ошибутся и попутают кнопки при "голосовании"Арахамия: Моя мечта - максимум через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде - Цензор.НЕТ 1211
 показати весь коментар
 
"Я, например, не понимаю, какой смысл нахождения в сессионном зале." - ще пальцем по пальцю не вдарив, а вже втомився працювати.
Так тоді й зарплату отримуй кількістю смайліків на фейсбук, якщо ти хворий чи втомлений сесійною залою.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Вот и я не понимаю смысл нахождения этих самых слуг в Раде. Но сама постановка вопроса очень интересна. Например, если все делать через фейсбук, это уже не прогул. Очень хитрО. Что скажете, зебилы? Вы тоже на работу ходите через фейсбук? Или все-же плющите физиономии о стекла переполненных маршруток? Подавайтесь в слуги. Там нет таких неприятностей, один сплошной Трускавец.
 показати весь коментар
 
 
оно не слышало ни про хоум-офис, ни удаленка, ни инет-конференции ни даже то, что Арахамия основатель и руководитель успешной ІТ компании и знает, что єто абсолютно реально
 показати весь коментар
 
 
Он-то знает. А вот чего знаешь ты? Вот вопрос...
 показати весь коментар
 
Хоум-офис для строителя, водителя, слесаря, дворника, студента...Не, не слышали. Пока еще нужно лично явиться, чтобы улицу мести и управлять троллейбусом. Но вы, я так понимаю, уже ушли дальше в своем развитии. Зачем вам строители? Пост написал, вот и дом готов, еще запостил чего-нибудь - самолет улетел в теплые края. Красота. Но нам до такой красоты еще далековато.
 показати весь коментар
 
 
Хоум офис для парламентария? О, да. Это действительно ноу-хау
 показати весь коментар
 
Это для того что бы зеленое стадо не обучать...будет сидеть богдан...и голосовать...один за всех..... Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 5619
 показати весь коментар
 
 
виртуальные депутаты в виртуальной раде..... Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 1281
 показати весь коментар
 
 
Арахамия, как понос, неудержимый. В каждой фракции есть свой дебил. К Лене Гончаренко и Шуфричу пополнение прибыло.
 показати весь коментар
 
 
акуенно, тогда может просто программных ботов пусть напишут, пускай голосуют ****, так даже напрягаться что-то там думать не нужно будет, здобулы!!1 Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 2810
 показати весь коментар
 
 
От Яник не додумався до такого. Зараз би сидів, голосував прямо з Ростова Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 8113
 показати весь коментар
 
 
Так видається - що надзвичайно активними, дебільними й нездійсненими заявами ці слуги будуть махати перед суспільством, як колись членами по роялю.
Це ж ті самі ідіоти з Японії, які золото з морської води добувають, прочитавши книжку по хімії для учнів 5го класу (це я про своє). Їх хіба ввічливо пропросити вийти.
 показати весь коментар
 
 
"Я, например, не понимаю, какой смысл нахождения в сессионном зале" Источник: https://censor.net.ua/n3145441
ЗНОВУ зеленкина россссса????
а как дышали...)))))
 показати весь коментар
 
 
Богуцкая: «Порошенко готовит путч»

как вы однообразны, однако. общая методичка или вы все чипованные??
 показати весь коментар
 
 
она пошутила
мародьор чрезвічайно труслив для путча, он может тока мелко нагадить
 показати весь коментар
 
зеля тоже пошутил про успешную украину.. вы не достойны.. вас просто будут продолжать стричь, но гораздо короче ))) а тратить в израиле
 показати весь коментар
 
Да.! И это только начало. Слов нет! Ребята! Этого Арахамию надо срочно госпитализировать! Госпитализировать и лечить электричеством! Иначе нас ожидает большое будущее в виде страны в одном большом фейсбуке! Завтра Аврахамия предложит заплату выдавать лайками в телефоне. Потом депутатов заменить телепузиками. Ну а дальше до резиновых женщин дело дойдет.. Зачем нам это надо?
 показати весь коментар
 
По коментам заметно , что даже зебобики заподозрили не ладное
 показати весь коментар
 
 
Можно голосовать из Израиля. Причем пульт от голосовалки у Игорьвалерича.
 показати весь коментар
 
 
До такого даже овощ не додумался , наверное потому , что он Гугл от Гоголя отличить не мог 😁
 показати весь коментар
 
 
Не ходить на работу ,а деньги получать - мечта идиота.
 показати весь коментар
 
 
если серьезно, то неважно откуда голосовать и важно отвечать за любое свое решение. Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді - Цензор.НЕТ 4935
 показати весь коментар
 
 
Так это уже было. Когда депутат на море, а карточка голосует.
 показати весь коментар
 
 
Что б вокруг росла халва ~ это два， Час работай два кури ~ это три, И ...конечно не в Сибири ~это кажется четыре....😀😀😀😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Ууу, как все развивается резво то.
Чувствую, ждет Украину череда занимательных приключений и очень нестандартных поворотов, откровений и решений от очередных "эффективных менеджеров", з.....сь бы оно уже конем...
 показати весь коментар
 
 
Нє ну не дебіли сидять в Британському парламенті, в Європарламенті, в Конгресі та Сенаті США? Все особисто! Консерватори... А ось діджітал-пророк Арахамія навчить цих недолугих як керувати країнами! з сауни...
 показати весь коментар
 
 
а ще згадалася заява булькатого, нині спікєра, що зарплатня в 50 тисяч для депутата- це дуууууже мало....Тобто цим випускнікам трускавецького лікбезу навіть за дистанційне голосування з дивана вдома, або ще звідкіля, 50 тисяч мало...Вони обрали зєлєбєніне м'ясо, яке їм потрібне було для ВР, а далі вже купка призначених Бєнєю буде "рулити" за його вказівками...Від решти потрібні тільки голоси для прийняття законів для Бєні і його подєльніков. Це взагалі насправді відбувається в Україні? чи чергова серія про галабародька?
 показати весь коментар
 
 
через год Рада будет не нужна . решения будут приниматься единолично в офисе зеленента .
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору