 Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді

Про це він сказав журналістам у стінах парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Моя мрія - щоб максимум через рік зробити можливим для депутатів голосувати там, де вони є. Я, наприклад, не розумію, який сенс перебування в сесійній залі. Були засідання фракцій, всі знають, за що вони голосуватимуть. Всі виступи - це піар. А пізніше буде багато відряджень, хтось буде на лікарняному. Я хочу відкрити Фейсбук, і щоб за допомогою камери чи іншим способом було визначено мою особу", - сказав він.
Також Арахамія анонсував боротьбу із засиллям зайвих паперів.
"Це жах. Роздруковувати трудові книжки, дипломи (кандидатів на посади. - Ред.). Чому просто не можна написати, що людина закінчила такий-то виш, а хтось перевірить цю інформацію? А так принтери в поганому стані, нічого не видно в результаті, але паперу використовується сила-силенна", - сказав він.
Глава фракції "Слуга народу" додав, що його перший депутатський запит буде про те, скільки паперу використовується на засіданнях Верховної Ради і скільки це коштує платникам податків.
Це ж ті самі ідіоти з Японії, які золото з морської води добувають, прочитавши книжку по хімії для учнів 5го класу (це я про своє). Їх хіба ввічливо пропросити вийти.
ЗНОВУ зеленкина россссса????
а как дышали...)))))
как вы однообразны, однако. общая методичка или вы все чипованные??
мародьор чрезвічайно труслив для путча, он может тока мелко нагадить
"важно ПОЛУчать за..."
Чувствую, ждет Украину череда занимательных приключений и очень нестандартных поворотов, откровений и решений от очередных "эффективных менеджеров", з.....сь бы оно уже конем...