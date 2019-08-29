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 Політика України
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Все про:ВР (5407) комітет (201) Луценко (2605) відставка (546)

 22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. Члени комітету не захотіли слухати звіт Луценка про його діяльність.

Луценко хотів представити звіт про свою діяльність, однак народні депутати відмовились його заслухати. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

За те, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект постанови про звільнення Луценка з посади генпрокурора та надати згоду на звільнення його президентом, проголосували 22 члени комітету.

"Дякую за увагу. Пану Руслану бажаю успіхів і постаратись бути більш успішним, ніж я", - зазначив Луценко, виходячи з зали, де проходило засідання.

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту призначити генеральним прокурором Руслана Рябошапку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Луценко про Рябошапку: Йому буде складніше бути генпрокурором

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145439
 
 
 Топ коментарі
 
"слушать отчет не стали"____________правильно сделали - следователю напишет...повинную!
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Треп Алкаша никто не пожелал слушать. 22 человека "за" - профильный комитет ВР поддержал увольнение Луценко с должности генпрокурора, слушать отчет не стали - Цензор.НЕТ 2335
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Югік , по ходу , фсьо ... наступний Генпрокурор вже має матеріал на соєву банду - залишається лише розпочати провадження !
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"слушать отчет не стали"____________правильно сделали - следователю напишет...повинную!
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Югік , по ходу , фсьо ... наступний Генпрокурор вже має матеріал на соєву банду - залишається лише розпочати провадження !
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"не захотели слушать отчет Луценко" все ж таки якісь мізерні схожості з Homo Sapiens в зебілів присутні.
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наверно его теперь "бляха - муха " и домой не пустит
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цілком ймовірно , що вона ВЖЕ не в Україні ...
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ну я ведь не уточнял в какой дом она его не пусти - а то что у них есть недвижимость за рубежом я думаю это не секрет
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Та нет как раз тут, эту красавицу в ВР видел, когда прямая трансляция была.
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Извините за выражение, но как будто в рот гов...на набрала и выглядела прибитой мухой.
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ой, да дивлячись на забуханого куняючего кумира, хоч- не хоч "загрустишь"))
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Еще как пустит. Нехай таперича долг супружеский отрабатывает с 2016 года. А то занычковался там у себя в Генпрокуратуре:"Выбачай, Ируня. Сьогодни дужэ багато справ, нэ знаю чы буду вдома ночуваты".
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он что, в натуре на комитет с отчетом приперся?
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С каждым часом время суда все ближе и ближе приближается к Порошенко.
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С сегодяшнего дня зебилы в ответе за каждую яму на дороге и каждый обосцаный подъезд. Поздравляю!
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А 5 лет чего ты этот вопрос Гройсману и Порошенко не задавал.
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Почему ты решил что не задавал? И ответ есть, но почему то не нравится.
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ты когда ссать в подъезде и срать на сайте будешь - оглядывайся...мало ли, что!
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Хамло опять. Чмо сраное, гандон ещё и угражает.
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уже оглядываешься? хороший порохобот!))))))))))))))
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АЛЕКС БОС
Меня читают: 0
Я читаю: 0 ___________________"Ты не интересен"))))))))))))))))))))))))))))) 22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали - Цензор.НЕТ 4017
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Да. Да. 22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали - Цензор.НЕТ 701 Такие же читатели как ты писатель. Не смеши.
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Все от имени Зе постоянно хомят. SmackDown Zone у вас программа такая - хамить?
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у порошенко доверие за минусом......о чем вы тут говорите
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Вы критично тупы. Если не верят в ЗЕ, то при чём порошенко.
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нік в нього правильний - єдине , що тут бродить - це вітер в головах у порохофілів ..))
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Рошеновские защеканцы могут успокоиться - НИКТО за мародёра не выйдет.
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И ещё хамло. Уже наверно 11-ый.
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он просто высказал свое мнение о пете-растах.
соевые защеканы-же используют "зэбилы",зэбобики",этк..
так шо все ровно.
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теперь точно не заплатит своему "тострайтеру" за спитч ((.
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а шо такого? ну не спичрайтер же у него был )
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...Члены комитета не захотели слушать отчет Луценко о его деятельности.... наверное выпил изрядно ? 22 человека "за" - профильный комитет ВР поддержал увольнение Луценко с должности генпрокурора, слушать отчет не стали - Цензор.НЕТ 8467 Источник: https://censor.net.ua/n3145439
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Эхх...Ради этого чувака петя Конституцию поганил...А его как в мультике "Жил был пёс"-ПУХ!Ща соевые должны тут истерику устроить.Хотя...Он в конце от пети аккуратненько так отпихивалсяТак что интересно,что им там прописали по поводу сего персонажа
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Зато тепер вже ваше новє обличчя Аваков лизнув зечлен своєчасно, від чого зесоя уся у захваті...))
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Чувак,здесь речь идёт о Луценко.Не надо переводить стрелки.Речь о персонаже,который умудрился АБСОЛЮТНО зашквариться.Похерив ВСЮ свою предыдущую жизнь.От "Украина без кучмы" почти 20 лет назад,от отсидки,устроенной донецкими и достойно пережитой(!) до нынешней жалкой роли ручного петиного холуя без чести и совести.Сегодняшний финал закономерен.
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А как быть в будущем с холуями зеленского?
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У меня машины времени нет.Будущее наступит-разберёмся.
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А будущее? Если каждый раз его доверять проходимцам, боюсь оно будет невесёлым.
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Не наводи тень на плетень.Сроки всех предыдущих проходимцев уже закончились.Оснований считать нынешнего проходимцем нет просто по факту.Появятся-констатируем.Твоё горячее желение насрать раньше времени-понятно.Но нужен фактаж.
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Я не верю в миссию спасителя, любого. А на чём держится твоя уверенность?
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Я не говорил про уверенность.Это ты тут будущее предсказываешь.
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Не ципляйся за слова. Ты прекрасно понимаешь о чём я. Очень трудно признавать свои ошибки особенно публично. Поэтому и не верю. Долго живу.
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Какие ошибки?Я ж тебе уже внятно сказал:"Ошибки будут фиксироваться ПО ФАКТУ".Какое из этих слов тебе непонятно?
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И да добавлю. Очень жостко. Пока совок не издохнет крутых изменений в стране не будет.
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Тепер аваков ваш холуй без честі і совісті. Він тепер нове обличчя тому його чипати не можна...)))
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це ти тут разом із своєю соєвою подружкою ?
саме так вас всі тут і уявляють ! 22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали - Цензор.НЕТ 1401
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Півтора мульона справ Луценка,чого вам ще не вистачає

https://youtu.be/kqUhim3ivqM

22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали - Цензор.НЕТ 2807
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Що ж ви наробили! Ірусік же не цього козла казала виносити! Ех....
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Ирка "бляхамуха" говорит про полтора миллиона(!) справ.Даже придворный гонопольский смущён...Петьки,вы можете это как-то обьяснить?
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От ти дурило! Ну не на кого ж вже це не діє ця фігня!
Давай краще про зебілів
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этого мало, судить за крышевание коррупционеров и на нары что бы другим не повадно было
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Зебилы уже всё сами понимают, только никогда не признаются в своем зебилизме. Это характерная черта люмпенов.
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Та іди вже заради бога кажуть тобі, югко, плокулол-п`янюга без честі і гідності і без належної освіти. Іди, поки
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