 Прокурора у справах Майдану Донського скоротять - Луценко підписав попередження

Про це він повідомив виданню Insider, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей документ підписаний був сьогодні Луценком", - повідомив він. Донський також додав, що отримав це попередження.
Йдеться про скорочення з органів прокуратури.
"Вакансії на вибір мені запропонували, але рівнозначних серед них не було, тому я звісно ж не погодився. Тепер 30 жовтня мене можуть звільнити", - повідомив Донський.
Раніше, 12 серпня наказом Луценка був розформований відділ прокурорів, які підтримували обвинувачення у частині майданівських справ у суді (його очолював Донський), та допоміжний аналітичний відділ, який раніше допомагав слідчим у справах Майдану.
Замість розформованих відділів очікувалось створення підрозділу, у якому мали бути зібрані всі справи Майдану (частина з них досі розпорошені по іншим відділам та територіальним підрозділам), а також всі прокурори, колишні слідчі прокуратури та аналітики, які раніше проявили себе з позитивного боку у розслідуванні та представництві обвинувачення у справах Майдану.
Луценко і справді підписав наказ про створення такого управління, проте в його штат було призначено менше десятка ( з-понад сотні) знайомих зі справами Майдану прокурорів та колишніх слідчих. Ключові слідчі у багатьох епізодах та основні представники обвинувачення у найбільш резонансних судових справах у цей підрозділ призначені не були. Очолювати підрозділ призначили Віктора Мисяка, який раніше не мав стосунку до розслідування справ Майдану.
Окрім того, з листопада цього року слідством у справах Майдану більше не зможе займатись Управління спецрозслідуванням Горбатюка. За законом вони мають бути передані до ДБР. Утім, у ДБР не існує і не планується до створення відділ слідства у справ Майдану, і не почалась навіть підготовка до передачі десятків тисяч томів у цих справах. Прогнозується, що нові слідчі ймовірно витратять місяці, а то й роки на ознайомлення з вже існуючими матеріалами.
Велика частина справ Майдану розслідувалась з 2014 Управлінням спецрозслідувань, а обвинувачення у суді у частині цих справ підтримували прокурори відділу Донського.
Слідство та процесуальне керівництво іншої частина справ Майдану розпорошені по підрозділам прокуратури та поліції.
БАКАНОВ ЗАЯВИВ, ЩО СБУ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ РОЗПОДІЛ СОЦІАЛЬНИХ БЛАГ
"Робота СБУ дуже проста. Ми повинні забезпечувати справедливий розподіл основних соціальних благ, законності і справедливості...."
кто там из зебилов-бизнесменов ждал послаблений?) становись в очередь за распределением.. 73% доходов отстегивать на СБУ - это справедливый розподил))
я спрашивал, пересажает или нет
Вообще замечено, чем ниже интеллект, тем меньше человек сомневается.
Я рад, что ты не сомневаешься
Те , що цей Президент не хворий на стрічкорізання , дуже сильно обнадіює.