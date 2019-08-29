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 Суспільство
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Все про:ГПУ (3177) Луценко (2605) майдан (499)

 Прокурора у справах Майдану Донського скоротять - Луценко підписав попередження

Керівник розформованого наказом генпрокурора відділу прокурорів у справах Майдану Олексій Донський отримав попередження про скорочення.

Про це він повідомив виданню Insider, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей документ підписаний був сьогодні Луценком", - повідомив він. Донський також додав, що отримав це попередження.

Йдеться про скорочення з органів прокуратури.

"Вакансії на вибір мені запропонували, але рівнозначних серед них не було, тому я звісно ж не погодився. Тепер 30 жовтня мене можуть звільнити", - повідомив Донський.

Раніше, 12 серпня наказом Луценка був розформований відділ прокурорів, які підтримували обвинувачення у частині майданівських справ у суді (його очолював Донський), та допоміжний аналітичний відділ, який раніше допомагав слідчим у справах Майдану.

Замість розформованих відділів очікувалось створення підрозділу, у якому мали бути зібрані всі справи Майдану (частина з них досі розпорошені по іншим відділам та територіальним підрозділам), а також всі прокурори, колишні слідчі прокуратури та аналітики, які раніше проявили себе з позитивного боку у розслідуванні та представництві обвинувачення у справах Майдану.

Луценко і справді підписав наказ про створення такого управління, проте в його штат було призначено менше десятка ( з-понад сотні) знайомих зі справами Майдану прокурорів та колишніх слідчих. Ключові слідчі у багатьох епізодах та основні представники обвинувачення у найбільш резонансних судових справах у цей підрозділ призначені не були. Очолювати підрозділ призначили Віктора Мисяка, який раніше не мав стосунку до розслідування справ Майдану.

Окрім того, з листопада цього року слідством у справах Майдану більше не зможе займатись Управління спецрозслідуванням Горбатюка. За законом вони мають бути передані до ДБР. Утім, у ДБР не існує і не планується до створення відділ слідства у справ Майдану, і не почалась навіть підготовка до передачі десятків тисяч томів у цих справах. Прогнозується, що нові слідчі ймовірно витратять місяці, а то й роки на ознайомлення з вже існуючими матеріалами.

Велика частина справ Майдану розслідувалась з 2014 Управлінням спецрозслідувань, а обвинувачення у суді у частині цих справ підтримували прокурори відділу Донського.

Слідство та процесуальне керівництво іншої частина справ Майдану розпорошені по підрозділам прокуратури та поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145437
 
 
 Топ коментарі
 
перед відставкою не напідписуєшся, прямо як кум, спати не лягатиме.
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только свиновальц еще и мядальки соевые жополизам раздавал, у кого был язык помягче.
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https://prm.ua/chergoviy-sorom-u-noviy-radi-bakanov-zayaviv-shho-sbu-maye-zabezpechuvati-rozpodil-sotsialnih-blag/

БАКАНОВ ЗАЯВИВ, ЩО СБУ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ РОЗПОДІЛ СОЦІАЛЬНИХ БЛАГ

"Робота СБУ дуже проста. Ми повинні забезпечувати справедливий розподіл основних соціальних благ, законності і справедливості...."

кто там из зебилов-бизнесменов ждал послаблений?) становись в очередь за распределением.. 73% доходов отстегивать на СБУ - это справедливый розподил))
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та ти ж "Тоніс" ретранслюєш , а він завжди бреше.
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баканов - бреше?)) Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение - Цензор.НЕТ 3805
Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение - Цензор.НЕТ 1204
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ждем от баканова заяв в суд что оно "такого не говорило".. Или никаких заяв не будет?) Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение - Цензор.НЕТ 9948
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ждати вам , порохобілам кацапським , не преждати ! Свинка вже всьо ... Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение - Цензор.НЕТ 4090
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и поэтому у зебилов такая истерика?)) ты уже готово к осени, болезненное... все таки весна и лето прошло - никого НЕ посадили.. А осенью - зелень ВЯНЕТ и опадает и начинает загнивать
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рябошапка сейчас всё расследует и всех пересажает
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По крайней мере не будет сидеть сиднем 5 лет и нихрена не делать как это было до него.
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да мне похрен, как он будет сидеть.

я спрашивал, пересажает или нет
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По - моему я ясно ответила, естественно пересажает, у него работа такая, а не будет штаны протирать как порошенковский Луценко и до Луценка были деятели один другого краше. Что тут непонятного? Даже олигофрену я думаю, понятно.
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олигофрены никогда ни в чём не сомневаются.

Вообще замечено, чем ниже интеллект, тем меньше человек сомневается.

Я рад, что ты не сомневаешься
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перед відставкою не напідписуєшся, прямо як кум, спати не лягатиме.
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только свиновальц еще и мядальки соевые жополизам раздавал, у кого был язык помягче.
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Пять лет прошло, видать есть, что скрывать.
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Юра-підозра,це могильщик справ з 2004 року.
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а те , що робить Луцик , для порохососів , це зрада чи "перамога" ..?
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это на посошок, и придупреждение свиновальцу о том, что пейсатого отмазывать больше некому.
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Луцик не дарма ж , на весні , літав до Бєні в Ізраїль ...
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вони радіють , коли Україна страждає .І кум же - їхнього ідола..
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а этот донский не рассказал чем он занимался эти 5 лет? за что ему деньги народ Украины платил? скольких мусорских беркутявых палачей он изловил и отдал под суд?
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там , з початку , винесуть ВСЕ , що містить спирт ! Все інше - якщо вже встигнуть .. ))
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нет. алкаш использовал другой метод - он просто уголовные дела продавал. и на них ханку лакал.
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от дивина б була , якби за Президента Зеленського вбивства майданівців були б розкриті , а винні справді , не заочно , були б покарані .....
Те , що цей Президент не хворий на стрічкорізання , дуже сильно обнадіює.
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я тоже думаю что штейн не опустится до мыролюбного позора открытия дорожного знака.
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Скоро все узнаем по расстрелам на Майдане. Сомневаюсь, что петикам понравится...
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там и рюкзачная собака замазана по уши. она мусоров беркутявых прикрывала и от майдановцев скрывала.
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А потом свиновата скажет, какой плохой Зеленский, сократил прокуроров, которые делом Майдана занимались.
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