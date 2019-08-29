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 Політика України
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Все про:депутат (946) Кабмін (3024) присяга (68)

 Рада достроково припинила повноваження нардепів Малюськи, Оржеля, Криклія, Новосад, Федорова, які перейшли працювати в Кабмін

Верховна Рада 9-го скликання достроково припинила повноваження 5 народних депутатів із фракції "Слуга народу" у зв'язку з тим, що призначила їх членами Кабінету Міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком.

Як передає Цензор.НЕТ, достроково припинено повноваження Дениса Малюська, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Ганни Новосад, Михайла Федорова, які склали присягу народних депутатів цього ж дня вранці.

Як повідомлялося, Малюська став міністром юстиції України, Оржель - міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Криклій - міністром інфраструктури, Новосад - міністром освіти і науки, Федоров - віцепрем'єром - міністром цифрової трансформації.

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Після цього члени нового Кабінету Міністрів склали присягу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145436
 
   
 Топ коментарі
 
Фу, мєтєори. За вісім годин стали депутатами, стали міністрами, перестали бути депутатами. Страшно й подумати, що з ними станеться до ранку.
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Вот мы и нашли учителей с 4 тысячами долларов. А ларчик то просто открывался Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин - Цензор.НЕТ 9888
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Як і вангували, "апазіцию" склали ПЕС і ЗаЖОП.
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Фу, мєтєори. За вісім годин стали депутатами, стали міністрами, перестали бути депутатами. Страшно й подумати, що з ними станеться до ранку.
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В президентской партии "Слуга народа" заявили, что зарплата народного депутата должна соответствовать отметке в 100 тысяч гривень, поделился мнением новоизбранный нардеп, №48 в списке политсилы Александр Качура.
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Вот мы и нашли учителей с 4 тысячами долларов. А ларчик то просто открывался Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин - Цензор.НЕТ 9888
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Соціальний ліфт чи соціальна катапульта? Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин - Цензор.НЕТ 1836
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Одни новости об Раде, увольнениях, назначения. Такое ощущение, что это было сделано специально, чтобы "забыть" об Иловайске....
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это невозможно забыть. а эти увольнения... суета сует, завтра и забудется.
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Казали, що зло злом можна прогнати. Тільки тоді вже два зла, так що навряд чи.
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Щоб за один день Кабінет міністрів обрати і голову Ради... При Петру Олексійовичу такого бардака не було.
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