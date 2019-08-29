 Сполучені Штати ще не ухвалили рішення про скорочення військової допомоги Україні, - Тейлор

Про це Тейлор сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Усе, що я можу сказати, що жодне рішення не ухвалювалося", - заявив Тейлор.
При цьому, дипломат заявив, що відбувається перегляд бюджету, і зокрема стосовно закордонної допомоги.
За його словами, коли відбувається перегляд, фінансування затверджених програм призупиняється.
"Але немає жодного рішення. Я сподіваюся, що рішення буде ухвалено невдовзі", - заявив Тейлор.
Водночас, він не повідомив, в чому полягає причина перегляду бюджету. "Я не знаю, я хотів би знати", - сказав Тейлор.
Раніше американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.
За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".
Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, що питання про розмір військової допомоги Україні буде вирішено найближчим часом.
Что в общем-то нормально
Но что это я упоротому или проплаченному хомячью обьясняю - конечно "Зеля" виноват.
У США в приоритете всегда были демократические принципы и соответствие статусу сверхдержавы, мирового жандарма - которые Трамп нивелирует.
Кстати, а как так получилось, что американцы заморозили помощь как раз после того, как Болтон встретился с Зеленским. Не оттого ли это, что Уолкер ездил на Донбасс, а Зеля на Лигу Смеха, что Болтон возложил цветы погибшим,а Зеля - нет?
Нехай ще намиста скляного пришлють в рахунок "допомоги" , падли.
Бо ж ЗЕ не буле воювати. То навіщо нам допомагати ?
Трамп натякав на богдана, але його не почули - тепер майте.
Трамп , пару лет тому, сказал свое кредо: когда США оказывает помощь странам, хотим, чтобы эти страны не выступали против США.
Видимо, США против продажи военных предприятий Китаю.
замороження військової допомоги США і розслідування означає, що америкоси чудово розуміють, що до влади в Україні прийшла найспражнісінька русня.
Який сенс вже давати Малоросії гроші ?!