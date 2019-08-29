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Все про:допомога (858) США (5318) Тейлор (38)

 Сполучені Штати ще не ухвалили рішення про скорочення військової допомоги Україні, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор заявляє, що у США не приймали жодного рішення щодо скорочення допомоги у галузі безпеки для України. При цьому він підтверджує, що в Штатах відбувається процес перегляду бюджету.

Про це Тейлор сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Усе, що я можу сказати, що жодне рішення не ухвалювалося", - заявив Тейлор.

При цьому, дипломат заявив, що відбувається перегляд бюджету, і зокрема стосовно закордонної допомоги.

Читайте також: США найближчим часом вирішать питання про розмір військової допомоги Україні, - Болтон

За його словами, коли відбувається перегляд, фінансування затверджених програм призупиняється.

"Але немає жодного рішення. Я сподіваюся, що рішення буде ухвалено невдовзі", - заявив Тейлор.

Водночас, він не повідомив, в чому полягає причина перегляду бюджету. "Я не знаю, я хотів би знати", - сказав Тейлор.

Раніше американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, що питання про розмір військової допомоги Україні буде вирішено найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145435
 
 
 Топ коментарі
 
Видатна перемога команди ЗЕ!
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поняли что к власти в Украине пришла русня...
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Американська зброя нам не світить.
Бо ж ЗЕ не буле воювати. То навіщо нам допомагати ?
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Видатна перемога команди ЗЕ!
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Невменяемое, т.е. описаное в статье - это таки зрада, да?
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Китайозька Моторсіч вилазить боком? Янкі показали батога? Думай Зєля, думай...
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Не тільки китайська Мотор Січ, а також відмова України у відлученні від влади Коломийского. За все потрібно платити☹️
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Трамп, любитель Ху.ла, получив болт по Байдену, решил маленько нагадить.
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Просто решил не дарить, а продавать
Что в общем-то нормально
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Значит Украина для трампона просто страна, а не партнер по борьбе с рашкой. Ведь трампон хочет дружить с ней. США наш союзник в укреплении Украины, а трампон временный барыга.
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штати теж ворог , але прихований .Розігрують Україну в "доброго і поганого поліцейського".Навіть посла відізвали , лише тимчасовий повірений .
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И чым тоби Штати теж ворог? Шо блини не жеруть з лопати? Так?
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І де ж це ти таке знайшла? Америка продає зброю країнам які мають з нею союзницькі відносини. Україна перестає бути такою державою. Тому навід продаж ******** озброєнь неможливий☹️
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Просто решил не дарить, а продавать.Что в общем-то нормально/ Подпишется любая проститутка.
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все ясно, Трамп не собирается помогать новой власти в Украине
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любитель это ваш вова и две проросийские партии в Раде на первом и втором месте . с какой стати Америка должна оказывать военную помощь росийкому сателлиту ? а Байдену вы до одного места после того как его сынка выперли из Украины .
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Трамп и Европу шантажирует, требуя увеличения финансирования НАТО из бюджетов стран - участниц. Трамп делает предвыборную ставку на рост национальной экономики в ущерб позиций лидерства демократического Мира.
Но что это я упоротому или проплаченному хомячью обьясняю - конечно "Зеля" виноват.
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Невже виконання бюджетного правила НАТО, які забов'язались робити УСІ члени, є шантаж? Цікавий висновок🤔
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Замечательно, тогда США и Украине ничего не должны - чего ты про зраду заскулил?!
У США в приоритете всегда были демократические принципы и соответствие статусу сверхдержавы, мирового жандарма - которые Трамп нивелирует.
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чушь , витек не пори . иди проспись , лидер оацевский .
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ну да. у штейнов нету такой мерзостной свиномыролюбности как у твоего хозяина.
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Sir Lawrence‏ @sir_T_Lawrence 2 часа назад

Кстати, а как так получилось, что американцы заморозили помощь как раз после того, как Болтон встретился с Зеленским. Не оттого ли это, что Уолкер ездил на Донбасс, а Зеля на Лигу Смеха, что Болтон возложил цветы погибшим,а Зеля - нет?
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Дык, не совсем понятно, скулить порохоскоту или ещё нет? Амеры вечно как-то туманно выражаются, а 8%-ым переможникам шо робыть-то?
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вже можуть радіти , паскуди, вони завжди радіють із негараздів України.
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поняли что к власти в Украине пришла русня...
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тільки новий майдан скине у пекло зрадників України.нажаль іншого шляху поки немає...
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Тільки новий майдан скине у пекло Україну, нажаль....
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То ли дело джавелины в Яворе.При пете трамадол,помогал нечего делать.
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А то! На львивщине они акуетительно боронят Неньку!
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ти ще згадай поламані контрбатарейні радари , із зламаною функцією " вирахувати координати для вогню у відповідь". Лише попереджають про обстріл , але не визначають - звідки.
Нехай ще намиста скляного пришлють в рахунок "допомоги" , падли.
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Лишнехромосомный, какие условия были поставлены при передаче Джавелинов?
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Його це не цікавить. Типовий ЗеБільний лохторат вміє тільки брехати☹️
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Американська зброя нам не світить.
Бо ж ЗЕ не буле воювати. То навіщо нам допомагати ?
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Прикро, що ми так і не дочкались зустрічі двох президентів.
Трамп натякав на богдана, але його не почули - тепер майте.
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Ну прямо як бабка з совка... тепер майте))) звідки стільки ненависті до пересічного українця... можливо трампа треба писати з малої?
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Що тут додаси? "Здобутки" нової влади. Війні кінець, Україні ... "Тристороння контактна група провела відеоконференцію "із запрошенням представників ОРДЛО", - Оліфер"
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Как завещал великий ***** - сторона "конфликта"...
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Трамп---Україна ж не збирається відвойовувати свої землі..то навіщо зброя і фінансування
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Переводя на простой язык: США приняли решение об увеличении военной помощи Украине на 250 млн. $, но на бл*дский цирк эти деньги они не отдадут. Соединенные Штаты еще не приняли решения о сокращении военной помощи Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 975
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Якій відкат? Гроші йшли на закупку американської зброї та військово спорядження. Останнє передавалось військовим.🤔
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Тонкий намек, что продавать китайцам Мотор Сич не стоит.
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Це зветься заморозка війскової допомоги. Нічого дивного. Нова Українська влада відмовилась прислуховуватись до побажань американської адміністрації. Це є їх вибір☹️
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это весьма плохая ситуация, ведь до принятия решения останавливаеться программы помощи и это на много тормозит продвижение.
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війні кінець)) не треба нам ніяка допомога)
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Дональд Трамп засомневался предоставлять ли Украине 250 млн долларов и поручил команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. В июне 2019 я отправил в Пентагон, ЦРУ, Госдеп, Департамент безопасности и ФБР большой доклад о том как Зеленский назначил Хомчака главой Вооруженных сил Украины. http://shaposhnikov.news/information-... Я писал, что между США и Украиной не может быть военного сотрудничества до тех пор пока Украина не посадит своих генералов-преступников. Хомчак это человек Бени Коломойского в отношении которого в США ФБР ведет следствие за аферы на сотни миллионов долларов. Трамп подумал - "получается мы дадим 250 млн человеку Коломойского"? Потому Зеленский и дальше может оставлять главой ВСУ шныря Бени Хомчака и разрушать военное сотрудничество с США. Я буду и дальше информировать гос-службы США и Конгресс, сенаторов о том кто такой Хомчак чтобы вопрос не заболтали и оказывалось политическое давление.﻿
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Вопрос о копеечной помощи решен. Помощь не оказывать. Да и ладно. Копейкой больше, копейкой меньше... (Меньше пилить будут!)
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Копейкой меньше и солдат, защищающих вас, будет меньше.... готовьтесь рыть выгребные ямы как это принято у страны, которая с вами не воюет в "гражданском" конфликте....
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Меня не надо защищать. Сам как-нибудь. (Кстати, по статистике, Украина отстает от РФ в плане канализации. Выгребных ям у нее поболее, Агуся. Увы)
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Сам ты можешь только подрочить и то под вопросом. Защитник хренов. Миллиарды для него копейки. Боярышника обпился, он копейки и стоит.
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Хорошо живете, если около 1 млрд. долларов, за 5 лет, помощи США считаете ,,копеечной,, .
Трамп , пару лет тому, сказал свое кредо: когда США оказывает помощь странам, хотим, чтобы эти страны не выступали против США.
Видимо, США против продажи военных предприятий Китаю.
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когда властьимущие в УКРАИНЕ будут смотреть на внешний мир как из-за своего забора, тогда будет что-то стоящее. УДАЧИ
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Один агент Кремля когда~то сказал,~ Спасение утопающих, дело рук самих утопающих...😀😀😀😀
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Газ по 90 💲‏ @mykolayovych45 12 часов назад

замороження військової допомоги США і розслідування означає, що америкоси чудово розуміють, що до влади в Україні прийшла найспражнісінька русня.
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Просто американці вже знають, що вектор України вже змінено і Україна стає Малоросією...

Який сенс вже давати Малоросії гроші ?!
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Главное,что бы Израилю не урезали....😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😉😀😀😀
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ПыСы. Бо когда урезают Израилю, то у президентов в голове случайно образовывается дыра...😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Видимо, США не согласны с политикой нового руководства Украины, деньги на ветер США не бросают ...
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Это даже не секрет. Американцы не хотят что бы Мотор Сич досталась китайцам и кацапам. Кацапы купить не могут, китайцы их прикрывают. Это уникальное предприятие с технологиями, идеями, опытом и персоналом. Технологии украдут. Ведущих специалистов или купят или украдут. Завод в Украине угробят. Вот така ***** малята.
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