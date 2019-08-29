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Все про:Кабмін (3024) Гончарук_Олексій (13)

 Новий уряд представить програму впродовж місяця, - Гончарук

Програма призначеного сьогодні уряду буде готова впродовж місяця.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив із парламентської трибуни після присяги членів нового Кабінету міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Уряд може подати програму впродовж місяця", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що у нового складу Кабміну є уявлення про те, що відбувається в країні, проте необхідно оцінити стан справ.

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"Нам потрібно оцінити стан справ", - зазначив Гончарук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145433
 
 
 Топ коментарі
 
ахринеть. т.е. этих бобиков утвердили без программы их работы?
писец
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Дивись на медведчука,голосуємо тільки якщо він дасть відмашку,а так ні-ні
Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6054Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5326
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Короче они не знают как работать будут. Программы нет Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6823
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Программу действий подготовит Беня Каломойский
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ахринеть. т.е. этих бобиков утвердили без программы их работы?
писец
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Стрелок
ахринеть. т.е. этих бобиков утвердили без программы их работы?
писец
Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6168

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Для сотворения чуда программы не нужны! Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7071
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Оно так,

но Бюджет на 2020 год покажет, где насрано.

В цифрах покажет )))
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Homer‏ @ItechVK 4 часа назад

Не знаю как там "жирок" у нарота, но мне хозяйка квартиры тока шо сказала, шоб я готовился к повышению квартплаты."Опалення подорожчає".Дык зеленский же сказал, що подешевеет? Посмотрела на меня как на идиота. Хотел спросить у кого тарифы более злочинные, но уже не стал накалять.
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Дырочка ты еще здесь, давай вали куда собирался, не задерживайся.
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як що?..вчились..вчились в Трускавці...аж цілий тиждень..
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А 2 месяца они чем занимались? И так же всё ясно было...
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создана алтьернативная коалиция - ЗАЖОПЕС
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Вроде сегодня была больше За життя слуг народа в батькивщине, иногда с голосом Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6299
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Короче они не знают как работать будут. Программы нет
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Ви не совсім праві. Я наймався на роботу, мені розказали що я повинен робити ,і що за це заплатять, а як би я пройшов зі своєю програмою, та б вигнали зразу ж. От і їм розкажуть, що і як повинні робити і говорити.
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А кто расскажет? Бабломойский? Новий уряд представить програму впродовж місяця, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9318 Там 3 министерства под Авакяна чего стоят Новий уряд представить програму впродовж місяця, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9318
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виходячи з телесеріалів у ВР ..
цікаво .чи в цій програмі буде--"на добраніч діти"?
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Как это? Еще месяц тарифы не будут понижаться? Непорядок.
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Pravda M
Как это? Еще месяц тарифы не будут понижаться? Непорядок.
Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 677

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новоназначенный глава СБУ Иван Баканов сорвал одобрительный отзыв от президента Зеленского "Молодец, Ваня".
А потом выступил:
"Работа СБУ очень проста. Мы должны обеспечивать справедливое распределение основных социальных благ, законности и справедливости. Сделать это очень просто. Мы все должны жить по законам и принципам. Не понятиями, а принципам. И для этого мы все должны реформироваться, в том числе, СБУ", - заявил он с трибуны.
По его мнению, реформа СБУ - "это когда сотрудника СБУ встречает простой человек и улыбается ему в ответ, потому что чувствует себя спокойно и защищенно".
"Еще одна наша мечта - это демилитаризация (это на 6-ом году войны).
Если мы демилитаризируемся, это будет означать только то, что в Украине наступил мир", - добавил Баканов.

Ха-Ха, получите голову СБУ!!!
Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7083
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Один уже обещанную программу на первые 100 дней...пятый месяц пишет....теперь второй нарисовался.... Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 700
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Дивись на медведчука,голосуємо тільки якщо він дасть відмашку,а так ні-ні
Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6054
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И циферки то на фото не сходятся...ЕС против....а зажиддя не голосовали....

Не получишь ты премии...топорно работаешь....
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все сходится, против, воздержался и не голосовать єто одно и то же отрицание
халвуню бушь?
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Против...воздержался...и не голосовал...это абсолютно разные вещи....абсолютно разные позиции в отношении чего то...
В доказательство тому...на фото который вывесил твой соратник зебобик....это все выделено в отдельные графы.... а не обьеденены в одну....
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итйот, имеет значение тока строка "За"
все остальные строки не имеют никакого значения
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Тупость зебобиков иногда просто поражает.....а их стремление выставить ее на показ так вообще... Новий уряд представить програму впродовж місяця, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2480
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Помню стих со своего босоногого детства:
"На дверях висит программа -
Срать не меньше килограмма.
Кто насерет целый пуд,
Тому премию дадут".
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Регламент позволяет сначала назначить КМ, а через месяц или раньше услышать его программу.
Петекантропы, а какая программа была у кроля, а потом у гроси? Хрен скажите. Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7266
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Ах, вьібрали точно таких же как ранее , только совсем неопьітньіх? От и весь итог ?
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Теперь в Трускавец, уже по традиции, поедут ?
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Теперь уже поедут в Сен-Тропе....бюджет то уже под полным контролем.....все свои....
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Это твоя семья..?? Групповой портрет??Сочувствую...но помочь ничем не могу...?? Новий уряд представить програму впродовж місяця, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3349
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Перше завдання новому Кабміну готове - написати програму. До влади прийшли, а чому - не знають. Хто їх пустив?
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Меня что волнует... Раньше говорили, что программа зелибобы на первые 100 дней готова на 95%. Её подготовили или ещё нет?
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Зелик, сам 100 первых своих дней писал программу на вторые 100 дней, но не факт, что получилось, пока не озвучивал ...
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ИШО один клоун с программой, готовой на 95 прОцентов...
они чО ВСЕ КЛОНЫ ОТ зеленки))))))))))))))))))
а ЧО ты поперся в премьеры НЕ ИМЕЯ программы????
))))))))))))))))))))
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