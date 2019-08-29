 Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація. ДОКУМЕНТ

Декларація Гончарука розміщена в Єдиному державному реєстрі декларацій, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з цим документом, Гончарук за 2018 рік отримав 60 772 грн заробітної плати в громадській організації "Офіс ефективного регулювання", 1 789 972 грн - доходу від підприємницької діяльності та 634 грн доходів на банківський рахунок.

Крім того, він задекларував 89 617 грн на рахунках в "УніверсалБанку" і 68 744 грн в "Альфабанку", а також 100 тис. грн, 84 тис. доларів і 36 тис. євро готівки.

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Згідно з декларацією, Гончарук орендує в Києві квартиру площею 74 кв. м, а сам зареєстрований у Чернігові в квартирі площею 71 кв. м.

Прем'єру належить автомобіль Jaguar X-TYPE 2007 року випуску.

Крім того, в декларації вказано, що Гончарук володіє корпоративними правами обслуговуючого кооперативу "Садове товариство "Астрон", де є головою правління (частка не зазначена) і 33,33% фірми "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ."(Нідерланди).

Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.























