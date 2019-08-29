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 Політика України
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Все про:декларація (557) доходи (121) Гончарук_Олексій (13)

 Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація. ДОКУМЕНТ

Призначений сьогодні прем'єр-міністром України 35-річний Олексій Гончарук вказав у декларації за 2018 рік 1,851 млн грн доходів.

Декларація Гончарука розміщена в Єдиному державному реєстрі декларацій, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з цим документом, Гончарук за 2018 рік отримав 60 772 грн заробітної плати в громадській організації "Офіс ефективного регулювання", 1 789 972 грн - доходу від підприємницької діяльності та 634 грн доходів на банківський рахунок.

Крім того, він задекларував 89 617 грн на рахунках в "УніверсалБанку" і 68 744 грн в "Альфабанку", а також 100 тис. грн, 84 тис. доларів і 36 тис. євро готівки.

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Згідно з декларацією, Гончарук орендує в Києві квартиру площею 74 кв. м, а сам зареєстрований у Чернігові в квартирі площею 71 кв. м.

Прем'єру належить автомобіль Jaguar X-TYPE 2007 року випуску.

Крім того, в декларації вказано, що Гончарук володіє корпоративними правами обслуговуючого кооперативу "Садове товариство "Астрон", де є головою правління (частка не зазначена) і 33,33% фірми "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ."(Нідерланди).

Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.

Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 01

Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 02
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 03
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 04
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 05
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 06
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 07
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 08
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 09
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 10
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 11
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 12
Гончарук у 2018 році отримав 1,851 млн грн доходів, - декларація 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145431
 
 
 Топ коментарі
 
подивимось ...як він опухне..як почне "міняти"
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Это уже зебобика коболев..... Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 710
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Офигеть! А как ты определяешь? Например делает он "ку" или носит красные штаны?
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А теперь вспмните как выглядел Грося. Этот Чел реально на человека который пришел страну менять хоть похож
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 3452
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подивимось ...як він опухне..як почне "міняти"
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Офигеть! А как ты определяешь? Например делает он "ку" или носит красные штаны?
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А ці схожі на людей, що дійсно прийшли змінювати країну?
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обычный придурок. что в нем человеческого?? руки ноги? так у горилы тоже в наличии..))
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Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
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И даже єто в 10 раз меньше, чем получает Петин Коболев за месяц в государственном предприятии из бюджета Украиньі
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На лодочника не тянешь, но хотя бьі будешь стрелочником
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Да бог с тобой зебобик...какой лодочник...какие стрелки?? Пети уже четыре месяца нет...а коболев на своем месте працюе....
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А кто его не уволил? Петина Рада и Петин уряд, побрехенька соева
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Проснись и пой...с сего дня уже и уряд и рада...все зебобика.....
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И ни один зебобик из партии слуга урода не заикнулся....о том что коболева менять надо....
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Щось собі таке недоумкувате, керівник підприємства отримує зарплату не з бюджету, а з доходів підприємства, яким він керує, і призначає її не він сам собі, а наглядова рада Нафтогазу України. Склад цієї ради можеш погуглити. Вмієш?
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Через год у него в пиджаке за подкладку больше засыпется..
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1,851 млн грн--у 2018... як думаєте? на скільки збідніє? у 2020 році?
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У него еще 4 месяца 2019-го...он и за них неплохо "обеднеть" успеет.... Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 3521
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Мутнорылый юрыст,но вы главное верьте в неподкупность полицейских,в русалок,в домовых.
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Ванги от пети,тут как тут Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 6777. Чего доллар по стописят не скупаете Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 6777
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Я вірю в Україну, що сядуть всі хто її довів до жебрацтва.
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В спам всіх, хто проти України і українців.
Скільки можна терпіти це позаребрикове лайно???
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Нормальный парень. Во время перекрасился. Теперь начнёт рулить. Посмотрим. Я как то не пишу, ни белое, ни чёрное. Всё определит результат....
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Прийшов час, суки, імунітет вже ніякий не спасе, хто працював із нардепів на власну кишеню будуть сидіти, з конфіскацією всього, плять нажитого не чесно. Ховаєтесь, суки!!!!
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причем старше 10 лет..))) клоун фальшивый..
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Мой доход за 2018 год несколько меньше, чем у Гончарука.
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"1 789 972 грн - дохода от предпринимательской деятельности"
ФОП 2 група - річний ліміт доходу - дo 1 500 000 гривень.

Если ФОП торгует с прибылью 15%, то у него при доходе 1 500 000 грн расход ~1 300 000 грн, соответственно прибыль - около 200 000.

"Доход" в декларации имеет такой же смысл или имеется в виду "Прибыль"?
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