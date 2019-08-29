 Рада призначила новий Кабмін

Своє подання він зачитав з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідне рішення підтримали 281 народний депутат.

Перед цим Гончарук представив кандидатів на посади віцепрем'єр-міністрів і міністрів.

Зокрема:

віцепрем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації пропонувалося призначити радника президента Михайла Федорова

віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу

міністром фінансів - діючого міністра Оксану Маркарову

міністром внутрішніх справ - діючого міністра Арсена Авакова

міністром охорони здоров'я - експерта з питань медичної реформи в "реанімаційному пакеті реформ" Зоряну Скалецьку (Черненко)

міністром енергетики та захисту навколишнього середовища - керівника сектора "Енергетика" Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексія Оржеля

міністром інфраструктури - депутата від "Слуги народу", керівника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія

міністром освіти - депутата від "Слуги народу" Ганну Новосад

міністром економіки і сільського господарства - президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофія Милованова

міністром з питань культури, молоді і спорту - ексгендиректора телеканалу СТБ Володимира Бородянського

міністром розвитку громад і територій - ексдепутата Ради від фракції "Самопоміч" Альону Бабак

міністром соціальної політики - радника в Мінфіні Юлію Соколовську

міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України - діючого заступника міністра у справах ветеранів Оксану Коляду (Гаврилюк)

міністром Кабінету Міністрів - колишнього заступника голови правління "Приватбанку" Дмитра Дубілета

міністром юстиції - Дениса Малюська

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