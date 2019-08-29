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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Гончарук (2) Кабмін (3024)

 Рада призначила новий Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук озвучив кандидатів на посади міністрів у новому Кабміні, а нардепи підтримали їх.

Своє подання він зачитав з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідне рішення підтримали 281 народний депутат.

Перед цим Гончарук представив кандидатів на посади віцепрем'єр-міністрів і міністрів.

Зокрема:

  • віцепрем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації пропонувалося призначити радника президента Михайла Федорова
  • віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу
  • міністром фінансів - діючого міністра Оксану Маркарову
  • міністром внутрішніх справ - діючого міністра Арсена Авакова
  • міністром охорони здоров'я - експерта з питань медичної реформи в "реанімаційному пакеті реформ" Зоряну Скалецьку (Черненко)
  • міністром енергетики та захисту навколишнього середовища - керівника сектора "Енергетика" Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексія Оржеля
  • міністром інфраструктури - депутата від "Слуги народу", керівника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія
  • міністром освіти - депутата від "Слуги народу" Ганну Новосад
  • міністром економіки і сільського господарства - президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофія Милованова
  • міністром з питань культури, молоді і спорту - ексгендиректора телеканалу СТБ Володимира Бородянського
  • міністром розвитку громад і територій - ексдепутата Ради від фракції "Самопоміч" Альону Бабак
  • міністром соціальної політики - радника в Мінфіні Юлію Соколовську
  • міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України - діючого заступника міністра у справах ветеранів Оксану Коляду (Гаврилюк)
  • міністром Кабінету Міністрів - колишнього заступника голови правління "Приватбанку" Дмитра Дубілета
  • міністром юстиції - Дениса Малюська

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145428
 
   
 Топ коментарі
 
"министром внутренних дел - действующего министра Арсена Авакова"

лица все новее и новее
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Це так виглядає реванш.В перший день путріотка сюмар облизує москаля шуфрича
Рада назначила новый Кабмин - Цензор.НЕТ 2007
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слушаю истерику ЗЕбилов и удивляюсь - аваков в петиных "урядах" - "зло", а вот аваков НЕ в петиных "урядах" - исключительное "добро"! думаю, ЗЕбилов заставляют визжать, потому что знают возможности авакова и этого боятся Зебилы!
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попугай! если нет мозгов для своих мыслей, то чужие пиши без ошибок!
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А с чего ты решил ,что твой высер похож на мысли? Тебе ясно показали насколько ты туп, но зедебилу понять хоть что-либо невозможно. Ведь твой мыслительный процесс заканчивается на этапе поиска знакомых букв, не правдв ли?
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Какие у Пэсыков мозги? ******* "фас" и они в деле! За косточку малую....
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Это как любой высокодоходный бизнес, который начинается с продажи совести.
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Тепер я вірю, що в Україні буде все добре. Старі обличчя валіть всі на припічок, ваш час скінчився.
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что скажите почитатели секты Зе?помню националисты-порох наживается на войне-мальдивы-аваков-рейдерство крышевание он убил Сашка Билого поменяется власть аваков ответит по закону медведчуки бойки враги Украины-теперь еще ближе еще больше полномочий что скажете порох не посадил это его плоды? но так стоп новая власть могла избавится от Авакова(ваша власть)-что простите ему, проглотите?
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Просто!!! Украине нужен мир и ЗЕ его сделают...
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мир ценою капитуляции или скрытых договоренностей не в пользу Украины?или вы думаете путин даст отмашку покинуть донбас ничего не выторговавши у украинской власти и помирится ?или вы наивный или кацап что скажет что там рос войск нет а местные сепаратисты
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Украина проиграла войну и уступки с её стороны неизбежны.
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Украина проиграла когда 73% дебилов начали верить в сказки , а до того ВСУ вполне прилично мочила кацапов.
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Кацапы сделали, что хотели. ВСУ с регулярной армией паРаши не воевали, так отдельные столкновения. Да, и дай Бог чтобы и дальше не пришлось воевать!
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Щас-щас. Упоротым зедебилам не хватает еще нового Генерального прокурора, новых судов, нового начальника тюрьмы, ремонта в следственном изоляторе.. и ваще, мало ли вещей, которые могут мешать настоящему танцору зедебилу.
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Аваков при Петрусе набрался такой силы, что стал вторым центром влияний в стране...
Низя трогать Авакова а то Порошенко нападьот
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И шо. за целый день нету больших букетов роз назначенным и нету лобызания а-ля Брежнев-Хонекер?
И никакой спикириады, коллициады, премьериады...
Походу вместе с Петрусем уходит совок...
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Ось тут ти помиляєшся, все буде як в рф тишком нишком і попробуй вякнути
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Вот с этого момента и можно начинать конструктивную критику работы Зеленского и его команды, имеют в руках практически все инструменты для работы, за все и будут отвечать.
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Пэтыки-Пэсыки и конструктивная критика????? Это из области бреда....
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При слове "критика" зедебилы сразу обсираются, ибо критика требует мыслительных процессов, не свойственных среднестатистическому зедебилу.
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Ваша "критика" это наброс говна на вентилятор, серете где попало как и положено Пэсыкам....
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Критики еще не было, сам ты сначала говоришь, что ее вообще не существует, а потом начинаешь слышать запах говна с вентилятора. По всем признакам тебе следует проверить свои памперсы.
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Речь, пэсык, шла об "конструктивной критике". Почитай о чём писалось выше, потом ...зди!
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Зебил, тьі себя и свое стадо при президенте порошенко вспомни, говно реками из ваших ртов текло
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Через 3(ТРИ) месяца после выборов никто из нормальных людей в него говно не бросал. А ты на своих собратьев по набросам говна на ЗЕ(и на себя в том числе) посмотри!!!!!!
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Призедент №6, тепер Зе-рада, Зе-кабмін, що далі? Країно, куди котимось?
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К миру!
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Слухайте, малята. Подивився я собі в Ютубі декілька відеоматеріалів дот. сьогоднішньої Ради. Під ними нема буквально жодного позитивного коментаря (наприклад, див. відео, де ізраїльтянин Куницький говорить про вірменина Авакова). Ще раз: немає жодного позитивного коментаря.
А потім соціольоґи нам розповідають, що 80% населення підтримує зелений режим. Де вони, оці сенсаційні відсотки? Може, в якомусь "ексклюзивному" сеґменті Інтернету? На "Цензорі" добра половина зеботів - очевидні тролі на зарплатні. В Ютубі їх майже нема. У Фейсбуку трохи є, але теж не видно шаленої підтримки.
На ходу жалюгідності Бадоєва-Зєлєнского прийшло менш народу, ніж на поховання популярного сільського батюшки. На марш військових - у десятки разів більше. Де вона, ця зелена більшість? Чи вона взагалі існує? Чи вона взагалі існувала? Де подіваються всі ці виборці найкращого кнесету за всю історію України?
Чи я один починаю думати, що вибори було сфальсифіковано в нечуваних масштабах?
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так, була нечувана тотальна фальсифікація
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Сходи сосни у Бацка! Может он тАбе и расскажет....
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Оце приклад типової кацапсьскої шльондри зазєлєнскава. Фіксація на фалічно-фекальних темах є маркером кацапських тролів.
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Тролі працюють саме шоколадні. Я тут таких з 30 штук нарахував.
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На жаль ні,таки голосували за зеро.Якщо й були десь фальсифікації,то не значні.Просто частина зелохторату взагалі не дружить з компом(там зомбовізор рулить),а частина вже починає розуміти,що вони натворили,і просто стидається признатись,що приклали руку до того
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Не без того. Але ще треба врахувати, що внаслідок природної тупості більшість зедебілів майже неписьмені, слово з трьох літер на заборі - це максимум розумової діяльності. Тому ті олігофрени, що залишають про вазєліна та його шоблу схвальні відгуки, належать до зедебільнї іліти , а її чисельність значно менша.
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А на ходу Бадоєва чому не прийшли? То ж їм обіцяли "фішечки", як у справжнього Голобородька. Невже в цілому Києві не знайшлося хоча б тисяч десять фанатів "Кварталу" і гомоеротичних шоу Бадоєва?
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Тому що той контингент далі холодильника в себе вдома нікуди не ходить.Інертна маса людей.
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Так вони неписьмені тому, що погано читають, а розуміють взагалі погано, але навіть у цих олігофренів поняття День незалежності і хохми ім. Голобородька, де постановник Рулон Обоєв, знаходяться в різних категоріях. Не чекали.
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Вова, позвони Баканову по поводу этого чёрта из МВД!
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Беня же вам, зелюшата, сказал, что Аваков его подельник. Так что молчите и голосуйте за кого скажут.
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Мой человек - Зоряна Скалецкая!(с) Но, это не коррупция, это не кумовство...
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Зоряна Скалецкая - жена нардепа песика, ти що. *****, Порощшенка не любиш???
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Собаков на месте, зебобикам поводили по губам, слуги Коломойского работают.
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Прекрасно настроили принтер. Отличная режисура. Смотрел. Впечатлён. КПСС курит нервно за углом, а ким чен ин начинает переживать.
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