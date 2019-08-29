 Рада призначила новий Кабмін

Своє подання він зачитав з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідне рішення підтримали 281 народний депутат.
Перед цим Гончарук представив кандидатів на посади віцепрем'єр-міністрів і міністрів.
Зокрема:
- віцепрем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації пропонувалося призначити радника президента Михайла Федорова
- віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу
- міністром фінансів - діючого міністра Оксану Маркарову
- міністром внутрішніх справ - діючого міністра Арсена Авакова
- міністром охорони здоров'я - експерта з питань медичної реформи в "реанімаційному пакеті реформ" Зоряну Скалецьку (Черненко)
- міністром енергетики та захисту навколишнього середовища - керівника сектора "Енергетика" Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексія Оржеля
- міністром інфраструктури - депутата від "Слуги народу", керівника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія
- міністром освіти - депутата від "Слуги народу" Ганну Новосад
- міністром економіки і сільського господарства - президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофія Милованова
- міністром з питань культури, молоді і спорту - ексгендиректора телеканалу СТБ Володимира Бородянського
- міністром розвитку громад і територій - ексдепутата Ради від фракції "Самопоміч" Альону Бабак
- міністром соціальної політики - радника в Мінфіні Юлію Соколовську
- міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України - діючого заступника міністра у справах ветеранів Оксану Коляду (Гаврилюк)
- міністром Кабінету Міністрів - колишнього заступника голови правління "Приватбанку" Дмитра Дубілета
- міністром юстиції - Дениса Малюська
танцорузедебилу.
Низя трогать Авакова а то Порошенко нападьот
И никакой спикириады, коллициады, премьериады...
Походу вместе с Петрусем уходит совок...
А потім соціольоґи нам розповідають, що 80% населення підтримує зелений режим. Де вони, оці сенсаційні відсотки? Може, в якомусь "ексклюзивному" сеґменті Інтернету? На "Цензорі" добра половина зеботів - очевидні тролі на зарплатні. В Ютубі їх майже нема. У Фейсбуку трохи є, але теж не видно шаленої підтримки.
На ходу жалюгідності Бадоєва-Зєлєнского прийшло менш народу, ніж на поховання популярного сільського батюшки. На марш військових - у десятки разів більше. Де вона, ця зелена більшість? Чи вона взагалі існує? Чи вона взагалі існувала? Де подіваються всі ці виборці найкращого кнесету за всю історію України?
Чи я один починаю думати, що вибори було сфальсифіковано в нечуваних масштабах?