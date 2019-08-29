 Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Так, Радуцький пояснив свої слова, коли він назвав Зоряну Черненко своєю людиною, зазначивши, що мав на увазі те, що він не лобіює кандидатуру Супрун.
"Це особисте листування, не офіційне. Три дні мене звинувачують, що я лобіюю Супрун. І коли мій друг у моїй особистій переписці каже мені в некоректній формі, що я такий-сякий і лобіюю Супрун, то я йому так і відповів. Я лобіюю Черненко. У мене прохання не перекручувати. Я член фракції "Слуга народу", і фракція вирішила підтримати конкретну людину, і саме її я підтримую. І ви побачите це на голосуванні. Я не бачу нічого кримінального - завдяки тому, що пані Супрун два місяці тому робила запис у соцмережах про те, що матюки добре піднімають здоров'я", - сказав Радуцький.
Однак він попросив взяти до уваги, що в епіцентрі скандалу опинилося його особисте листування.
"Якщо вже журналісти публікують листування, і я не проти цього, то давайте змінимо 31 статтю Конституції. Але я не ображаюся на журналістів. Тим більше, я дуже поважаю видання Цензор.НЕТ. Не менше я поважаю пані Супрун як людину. А як міністра - вважаю, що кандидатура, яку подасть фракція, набагато краща", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, сьогодні Радуцький в особистому листуванні в сесійній залі Ради емоційно висловився, обговорюючи питання призначення нового глави МОЗ. Зокрема, він вжив нецензурну лексику на адресу тих людей, які говорять, що він підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Супрун. Після публікації новини про це листування на Цензорі Радуцький думав про те, щоб спробувати зняти новину, але його від цього відрадив співрозмовник.
https://youtube.com/watch?v=LRLzHEEjB3Q
Ни одному европейскому врачу не придёт в голову посоветовать маты при депрессии. Но вона же не врач!
Полный текст: я обрезанный член фракции...
Обосрался знатно, со вкусом. Но криминала и вправду нет. Хоть бы фотографа не посадили
Поверніть Порошенка!!!!!
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Зачітна розшифровка Нагадало анекдот:
ЧП в детском саду - дети начали массово материться в три этажа. Выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детсаду работала ремонтная бригада. Ну вызвали их "на ковёр" и просят всё разъяснить.
Один из рабочих и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В какой-то момент мне за шиворот упал кусочек жидкого железа. Ну я ему и говорю: "Коля, неужели ты не видишь, что раскалённый металл капает мне за воротник? Будь добр, относись ответственнее к требованиям техники безопасности..."
Подозреваемый - следователю:
- Я не виноват, я не виноват!
Следователь:
- Все так говорят...
- Вот видите, значит я прав
В Италии никогда не слышали от медиков маты. Медицинская Деонтология говорит, что деонтологические правила касаются поведения врача как на работе, так и вне работы!
сьогодні перша серія почалась..кажуть -триллер
Соломон сказал: Всё от ума.
Иисус сказал: Все от сердца.
Фрейд сказал: Все от секса.
Эйнштейн сказал: Всё относительно
Радуцкий сказал: Всё от Супрун.
Столько евреев - столько мнений.
В первый день господь сотворил твердь небесную, во второй день - твердь земную. На третий день - твердь морскую. На четвёртый населил моря тварями. На пятый населил тварями землю. На шестой создал человека. На седьмой день бог создал женщину.
На восьмой посмотрел на всё это дело и сказал:
- Зае*ись!!!
И всё зае*лось...
Та що там, чверть країни. На жаль....
Но твоя писанина касалась кандидатурьі возможного министра здравохранерия, а значит всех нас.
Усекло, ЧМО? Так что х.й тебе в горло, чмо, чтоб голова не шаталась.
И еще, ушлепок: послушай песню "какая боль" группьі "Чайф", а потом Супрун упоминай, ублюдок.