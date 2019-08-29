 Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Так, Радуцький пояснив свої слова, коли він назвав Зоряну Черненко своєю людиною, зазначивши, що мав на увазі те, що він не лобіює кандидатуру Супрун.

"Це особисте листування, не офіційне. Три дні мене звинувачують, що я лобіюю Супрун. І коли мій друг у моїй особистій переписці каже мені в некоректній формі, що я такий-сякий і лобіюю Супрун, то я йому так і відповів. Я лобіюю Черненко. У мене прохання не перекручувати. Я член фракції "Слуга народу", і фракція вирішила підтримати конкретну людину, і саме її я підтримую. І ви побачите це на голосуванні. Я не бачу нічого кримінального - завдяки тому, що пані Супрун два місяці тому робила запис у соцмережах про те, що матюки добре піднімають здоров'я", - сказав Радуцький.

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Однак він попросив взяти до уваги, що в епіцентрі скандалу опинилося його особисте листування.

"Якщо вже журналісти публікують листування, і я не проти цього, то давайте змінимо 31 статтю Конституції. Але я не ображаюся на журналістів. Тим більше, я дуже поважаю видання Цензор.НЕТ. Не менше я поважаю пані Супрун як людину. А як міністра - вважаю, що кандидатура, яку подасть фракція, набагато краща", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Радуцький в особистому листуванні в сесійній залі Ради емоційно висловився, обговорюючи питання призначення нового глави МОЗ. Зокрема, він вжив нецензурну лексику на адресу тих людей, які говорять, що він підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Супрун. Після публікації новини про це листування на Цензорі Радуцький думав про те, щоб спробувати зняти новину, але його від цього відрадив співрозмовник.

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