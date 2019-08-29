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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Супрун Уляна (516) Радуцький Михайло (12)

 Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування

Нардеп від СН Михайло Радуцький сказав, що не ображається за те, що журналісти опублікували його особисту переписку, однак звертає увагу на те, що особисті дані захищені 31 статтею Конституції.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Так, Радуцький пояснив свої слова, коли він назвав Зоряну Черненко своєю людиною, зазначивши, що мав на увазі те, що він не лобіює кандидатуру Супрун.

"Це особисте листування, не офіційне. Три дні мене звинувачують, що я лобіюю Супрун. І коли мій друг у моїй особистій переписці каже мені в некоректній формі, що я такий-сякий і лобіюю Супрун, то я йому так і відповів. Я лобіюю Черненко. У мене прохання не перекручувати. Я член фракції "Слуга народу", і фракція вирішила підтримати конкретну людину, і саме її я підтримую. І ви побачите це на голосуванні. Я не бачу нічого кримінального - завдяки тому, що пані Супрун два місяці тому робила запис у соцмережах про те, що матюки добре піднімають здоров'я", - сказав Радуцький.

Читайте також: Мене три дні звинувачують у підтримці кандидатури Супрун, а я не підтримую її, - Радуцький про причини нецензурної лексики в листуванні (оновлено)

Однак він попросив взяти до уваги, що в епіцентрі скандалу опинилося його особисте листування.

"Якщо вже журналісти публікують листування, і я не проти цього, то давайте змінимо 31 статтю Конституції. Але я не ображаюся на журналістів. Тим більше, я дуже поважаю видання Цензор.НЕТ. Не менше я поважаю пані Супрун як людину. А як міністра - вважаю, що кандидатура, яку подасть фракція, набагато краща", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Радуцький в особистому листуванні в сесійній залі Ради емоційно висловився, обговорюючи питання призначення нового глави МОЗ. Зокрема, він вжив нецензурну лексику на адресу тих людей, які говорять, що він підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Супрун. Після публікації новини про це листування на Цензорі Радуцький думав про те, щоб спробувати зняти новину, але його від цього відрадив співрозмовник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145423
 
   
 Топ коментарі
 
"Это личная переписка, не официальная. Три дня меня обвиняют, что я лоббирую Супрун. И когда мой друг в моей личной переписке говорит мне в некорректной форме, что я такой-сякой и лоббирую Супрун, то я ему так и ответил. Я лоббирую Черненко"

...
Зачітна розшифровка Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке - Цензор.НЕТ 4571 Нагадало анекдот:

ЧП в детском саду - дети начали массово материться в три этажа. Выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детсаду работала ремонтная бригада. Ну вызвали их "на ковёр" и просят всё разъяснить.
Один из рабочих и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В какой-то момент мне за шиворот упал кусочек жидкого железа. Ну я ему и говорю: "Коля, неужели ты не видишь, что раскалённый металл капает мне за воротник? Будь добр, относись ответственнее к требованиям техники безопасности..."
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Показывают фигляра в Раде в прямом эфире по 112 - без кокса видимо мается! Просто позор - почесывается, глаза закрывает! В носу ковыряется! Какой стыд! Зелеботы, ненавижу вас!
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Супрун нужно положить на годик в любую районную больницу, а потом пусть проводит свою реформу и дальше.
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Ну Вы прямо садист какой то, на годик! Достаточно недельку полечиться у сельского ветеринара дяди Васи, который, по совместительству ещё и заведует сельским ФАПом.
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Супрун даже за неделю лечения в райбольнице попадет быстро в гробик.
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Да, насчет ответа Радуцкого - достойно, с юмором, выкрутился.
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В якісь мірі, і Віктор Федорович бува звучить як матюк
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Скоро тебя и положат, и успокоят галоперидолом.
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Та её надо положить в психушку пожизненно!
Ни одному европейскому врачу не придёт в голову посоветовать маты при депрессии. Но вона же не врач!
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Тобто мати це корисно🤣 Так відповідно до цього треба змінити правила Ради Форумчан на Цензорі🤗
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Супрун російської мови не знає. Для неї матом є іди під три чорти. По правді я не знаю, яка користь з тих трьох чортів...
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У нас є спеціаліст по боротьбі з чортами. Ми їх йому віддамо🤣
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О! Та ви я бачу з Хфедоровичем коаліцію організували?
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Супрун говорила о выругаться, а не кого-то обругать или оскорбить...
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Не брэши! Вона сказала - матюки на букву *Б*.
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Лишнехромомсомный, а не пойти ли тебе на Радуцкого?
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Я член фракции "Слуга народа"

Полный текст: я обрезанный член фракции...
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Мати, чтоб преодолеть болевой синдром, а не чтоб почесать
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Смешно получилось конечно))
Обосрался знатно, со вкусом. Но криминала и вправду нет. Хоть бы фотографа не посадили Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке - Цензор.НЕТ 3890
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Это да. Но на прозвище он себе наработал в первый же день. Талант. Это встанет в один ряд с "Кулей в лоб" или даже Кровосисей
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А как будет именоваться данный товарищ? ХВЖ?)
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Актор суперовий. І розумний чолов'яга. Наші кловуни поруч з ним навіть близько не стояли.
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Показывают фигляра в Раде в прямом эфире по 112 - без кокса видимо мается! Просто позор - почесывается, глаза закрывает! В носу ковыряется! Какой стыд! Зелеботы, ненавижу вас!
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Зеля не хуже добкина младшего обдолбаный в хлам.
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Он всю ночь работал с дакумєнтамі! точькі над і расставлял!
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Да я как-то и не против! бум ждать новогоднего путча
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не-не...пардон, не кисляк, а молоко ))) с кефиром лучше грибы...поганки )))) Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 5284
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"Это личная переписка, не официальная. Три дня меня обвиняют, что я лоббирую Супрун. И когда мой друг в моей личной переписке говорит мне в некорректной форме, что я такой-сякой и лоббирую Супрун, то я ему так и ответил. Я лоббирую Черненко"

...
Зачітна розшифровка Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке - Цензор.НЕТ 4571 Нагадало анекдот:

ЧП в детском саду - дети начали массово материться в три этажа. Выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детсаду работала ремонтная бригада. Ну вызвали их "на ковёр" и просят всё разъяснить.
Один из рабочих и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В какой-то момент мне за шиворот упал кусочек жидкого железа. Ну я ему и говорю: "Коля, неужели ты не видишь, что раскалённый металл капает мне за воротник? Будь добр, относись ответственнее к требованиям техники безопасности..."
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"Этот Василий Аллибабаевич, этот нехороший человек, мне на ногу сбросил.. п?дла!(с) Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 7063
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А что клоуны в Раде ещё и материться могут, во чудеса.
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Ха-ха.Взрослый дядька,"нардеп"(прости Господи),а как малолетка за тётеньку Супрун спрятался.

Подозреваемый - следователю:
- Я не виноват, я не виноват!
Следователь:
- Все так говорят...
- Вот видите, значит я прав
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Он много говорит, у него вообще есть разрешение от фракции на общение с людьми?
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Еще 30 лет назад японские ученые доказали что маты убивают...Я молчу про библейское отношение к сквернословию...Русский мат вообще проклятие на уровне ДНК! И это люди которые нас лечат? Алкоголик, курильщик , матерщинник не может лечить ! Может механически выполнять медицинские процедуры...
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супруниха никого лечить не имеет права, потому что она не медик!
В Италии никогда не слышали от медиков маты. Медицинская Деонтология говорит, что деонтологические правила касаются поведения врача как на работе, так и вне работы!
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Хто буде дивитись серіал "слуга народу" у Верховні Раді?
сьогодні перша серія почалась..кажуть -триллер Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 7211
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Моисей сказал: Всё от Бога.
Соломон сказал: Всё от ума.
Иисус сказал: Все от сердца.
Фрейд сказал: Все от секса.
Эйнштейн сказал: Всё относительно
Радуцкий сказал: Всё от Супрун.
Столько евреев - столько мнений.
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Круто! Біблія говорить, що спочатку було слово. Тепер я знаю, що це перше слово було матюком🐸
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Я колись сміявся, коли мій товариш розповідав про свого знайомого - директора універмагу у Пекині. У нього прізвище таке було🤣 з трьох літер.
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Якби ти жив у Києві у шестидесяті, то знав би, хто такий Хасан.
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Згадав одразу Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 7737

В первый день господь сотворил твердь небесную, во второй день - твердь земную. На третий день - твердь морскую. На четвёртый населил моря тварями. На пятый населил тварями землю. На шестой создал человека. На седьмой день бог создал женщину.
На восьмой посмотрел на всё это дело и сказал:
- Зае*ись!!!
И всё зае*лось...
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Германия начала интенсивно развиваться только после... И это уже не смешно.
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всьо фігня, ікону вальцмана на когось іншого вже поміняли?
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Хто такій «вальцман», та чому з нього писали ікони?
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ета адна із трьох вєрховних сущьнастєй учєнія ЗЄбілізма...вальцман-свінарчюкі-роттердам+
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Аааа, тіпа: Отця, Сина та Святого духа? Ну, такі - амінь.
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Бібісіська, чао, бамбіна! А що в Біблії про Радуцького не було? Про Фройда та Енштейна точно було, я пам'ятаю.
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І таких дебілів, у яких у шафці з написом "любімиє діскі" лежать усякі круги і воровайки -- половина парламенту.

Та що там, чверть країни. На жаль....
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Та все в порядке, мы оценили вашу интеллигентность, а наклонности то такое...
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Хряк уронил свое депутатское удостоверение. Свиноботы ,это примета,когда посадовэць роняет свое удостоверение?
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Криминала нет конечно. Просто кто-то из недоброжелателей наложил Радуцкому в штаны,а Радуцкий, оправдываясь,поясняет, что это деяние было сделано им самим,что оно является актуальным, востребованным, хотя и не ординарным эпизодом и входило в расписание его рабочего дня))
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Так выкрутится мог только Одессит! Шо,я в штаны нагадил?Так это гои на швейной фабрике так мне так пошили- шо видно!
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за особисті справи на робочому місці має бути штраф, я б його прив'язав до задекларованих доходів
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Ще один жллбядник пийсатий буде 5 років грабувати країну.
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Так, а про путч уже було на цензорі?
Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 7741

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молодець - все правильно відповів ! Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 2025
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З легкої руки одного з зєбілів у ВР тепер їх можна обгрунтовано називати Зє...членами . 😃
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Зебы на форуме не возражают, говорят - всё правильно .
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В перший день перебування в Раді, чувак ( власник клініки "Борис") ********** в міністри охорони здоров'я " Мой человек Зоряна Черненко" !!! Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 3822 Зебіки, то ви ж хотіли боротьби з корупцією, чи вже передумали? КОРУПЦІОНЕРИ зробили вас разом !!!
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Радуцкий, твою переписку можно бьіло бьі считать личной, если бьі тьі, чмо написало "х..й мне в опу простату лечить". Тогда да, еще и в суд могд бьі подать за раскрьітие диагноза.
Но твоя писанина касалась кандидатурьі возможного министра здравохранерия, а значит всех нас.
Усекло, ЧМО? Так что х.й тебе в горло, чмо, чтоб голова не шаталась.
И еще, ушлепок: послушай песню "какая боль" группьі "Чайф", а потом Супрун упоминай, ублюдок.
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об'являіцца програма дікой грєблі под сєбя
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