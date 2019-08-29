EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1202  15
Все про:Зеленський (2503) Гончарук_Олексій (13)

 Зеленський звільнив Гончарука з посади свого радника

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Гончарука з посади заступника керівника Офісу президента України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі №631 на сайті глави держави.

Раніше сьогодні Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра.

35-річний Олексій Гончарук родом з Чернігівщини. За освітою він юрист. Працював юристом в інвестиційній компанії і всеукраїнській громадській організації "Офіс ефективного врегулювання".

Читайте також: Головне завдання нового уряду - економічне зростання, - прем'єр-міністр Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145421
 
 
 Топ коментарі
 
Если уже постили - звыняюсь, но уж оч хорошая новость

Зеленский уволил Гончарука с должности своего советника - Цензор.НЕТ 2084
 показати весь коментар
 
Юрист стал премьером? Гениально, особенно прикольными был регламент обсуждения кандидата - 1 минута. Представляете этот цирк?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если уже постили - звыняюсь, но уж оч хорошая новость

Зеленский уволил Гончарука с должности своего советника - Цензор.НЕТ 2084
 показати весь коментар
 
 
Гончарук посоветовал Зеленскому назначить его премьером!)
 показати весь коментар
 
 
Юрист стал премьером? Гениально, особенно прикольными был регламент обсуждения кандидата - 1 минута. Представляете этот цирк?
 показати весь коментар
 
 
Даже если бі мозг продавался в аптеке, зебил вроде тебя не смог бі его купить.
 показати весь коментар
 
 
Стецьки, зрада зрадная!!!
Сюмар, которая больше всех клеймила Шуфрича, сегодня радостно с ним в обнимашки играла:
Зеленский уволил Гончарука с должности своего советника - Цензор.НЕТ 9717
 показати весь коментар
 
 
так Сюмар же, есси не ошибаюсь,как раз и есть бівшая глава єтого же комитета? И номер 16 в списке ПЕСа? .Передает полномочия свому другу и преемнику
песики. они таки песики, брехливі і подліе
 показати весь коментар
 
 
Зебєня переставляє ліжка в своїй канторі.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору