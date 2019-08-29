 Зеленський звільнив Гончарука з посади свого радника

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі №631 на сайті глави держави.
Раніше сьогодні Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра.
35-річний Олексій Гончарук родом з Чернігівщини. За освітою він юрист. Працював юристом в інвестиційній компанії і всеукраїнській громадській організації "Офіс ефективного врегулювання".
Сюмар, которая больше всех клеймила Шуфрича, сегодня радостно с ним в обнимашки играла:
песики. они таки песики, брехливі і подліе