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 Політика України
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 В "Слузі народу" вибрали депутатів, яким можна спілкуватися зі ЗМІ, - theБабель

Партія "Слуга народу" призначила депутатів для спілкування зі ЗМІ. Говорити з журналістами мають право тільки 50 депутатів, вони отримали заготовки для відповідей на запитання.

Про це повідомляє видання theБабель із посиланням на одного з керівників фракції "Слуга народу". Інформацію підтвердили і джерела видання "Лівий берег", передає Цензор.НЕТ.

За словами джерела theБабель, у фракції обрали трьох спікерів, які можуть говорити журналістам, що вважатимуть за потрібне. "Це Діма Разумков, Олександр Корнієнко і Давид Арахамія", — розповів співрозмовник журналістам.

Крім того, є група з 50 депутатів, які можуть ходити на ефіри. "Для них у щоденному режимі готують тези для коментування. Цим займається група, куди входить Корнієнко, Микита Потураєв, технолог Денис Семенов і нардеп Євгенія Кравчук. З боку Офісу президента туди входить Кирило Тимошенко, — це потрібно для того, щоб позиція фракції збігалася з позицією Офісу президента, тому що багато речей робляться з коліс", — пояснило джерело.

Він також додав, що більш ніж половина депутатів фракції "не горять бажанням спілкуватися з журналістами" через незручні питання. "Для них це спілкування почалося в Трускавці з "іспитів за статтями Конституції" і питаннями про весільного фотографа, але готові спілкуватися з журналістами, якщо вони ставляться коректно", — зазначив співрозмовник theБабеля.

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На репетиції першого пленарного засідання Ради, 28 серпня, депутатам від "Слуги народу" роздали тези, як правильно відповідати на запитання преси. Наприклад, на питання "З ким створить коаліцію "Слуга народу?" пропонується шість варіантів відповідей, серед яких: "Ми отримали мандат від українського народу. 254 мандати, народ поклав на нас відповідальність за результат", "Ми відмовляємося від формування коаліції за принципом розподілу портфелів і посад, сфер впливу", "Якщо хто-небудь з депутатів приєднається до голосувань за наші законопроєкти — ми будемо це вітати".

Депутатам рекомендують вивчити точну назву свого комітету і підготувати коротке пояснення, чому саме в цьому комітеті вони будуть працювати. Серед варіантів відповідей пропонують: "Тому що в мене на окрузі з цим пов'язана така проблема", "Бо я займався цим раніше", "Тому що я хочу змінити щось у цій сфері".

У відповідь на питання про кадрові призначення у Кабміні пропонуть говорити: "Усі призначення ЗМІ дізнаються в момент подання кандидатур відповідно президентом і прем'єром". До речі, цю відповідь сьогодні повторювали журналістам багато депутатів "Слуги народу", і в такому ж ключі відповідав голова партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Про зарплату депутатам порадили говорити так: "Це менше, ніж отримує менеджер середньої ланки у великій компанії"; "Під час каденції депутат не повинен думати, де б заробити грошей".

Депутатам, які займалися бізнесом, радять наголошувати на такому: "Я маю все, що потрібно, щоб гідно жити. Мені не потрібні яхти, літаки, відпочинок на Мальдівах. Ми йдемо сюди не гроші заробляти, а змінювати Україну".

На питання щодо помічників радять говорити, що люди готові працювати за невеликі гроші (середня зарплата помічника — 19 тисяч гривень), згадувати про волонтерів, студентів та активістів.

У розмові про першочергові завдання рекомендують акцентувати увагу на відновленні довіри, економічному зростанні та боротьбі з корупцією.

Про загиблих на Донбасі бійців рекомендують відповідати так: "Ми несемо відповідальність перед тими, хто загинув за нашу незалежність", "29 серпня обраний Днем пам'яті захисників України, тому що в цей день в Іловайському котлі загинуло чи не найбільше бійців за весь час війни на Донбасі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145420
 
   
 Топ коментарі
 
Решта тупі.
Їм перед змі не варто світитись.
Це ж і президента стосується.
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Вот в какой ещё стране мира существует ограничение для парламентария на общение с прессой ?
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Пам'ятаєте,всі з Царьова ржали.А тепер майже ціла ВР таких "царьових".
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Olga Mansika
Пам'ятаєте,всі з Царьова ржали.А тепер майже ціла ВР таких "царьових".
В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель - Цензор.НЕТ 3534

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Когда он только видео квадратик, где можно написать и отправить сообщение. Включается рефлекс зебарана, и все равно, что за тема.
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Дивився щойно випуск новин на ICTV.

Баканов щось плів: "...про завдання СБУ забезпечити справедливий розподіл соціальних благ..." В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель - Цензор.НЕТ 3891
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Уже было такое время когда у ЧК было такое задание - отнять все и поделить.
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Было обучение работе в зале ВРУ - там главное правильно давить на кнопки (думаю, что образования хватит). (Богдан Яременко, нардеп "СН")
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Только ески вы паа-русски к нему обратитесь.
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Мда, людям, які мають приймати закони для України, рекомендували спробувати вивчити назву свого комітету. В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель - Цензор.НЕТ 5385
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На Прямом зато все нормально, сидят все бывшие нардепы и те скоро приходит не будут .
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Не знаю как кого,но меня, лично, потешило то,что "слуг", их хозяева проклеймили зелеными значками.Когда хозяин,чтобы легче было находить свой скот в стаде,клеймит его разными побрякушками.так и этих,чтобы различать -это свой,а то чужой.
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Сюриализм какой то! Сталин нервно курит в сторонке! При нем просто боялись говорить, а тут- полный запрет на свободу общения! Это что?????? Я реально в шоке! Вы говорите про Кассапов? Так ***** отдыхает! Зебил переплюнул всех! Вот представьте, мне интересно мнение какого то депутата не из числа "пятидесятников"- почему он голосовал за тот или иной Закон? Что он думает по этому поводу? Я в шоке за какое дерьмо вас всех держат эти Клоуны!
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ім думать нільзя! ат етава парахаботамі становяцца!!!
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Зе-барашков никто на верёвке не тянул за этих клоунов голосовать. Так что это они сами себя за дерьмо и держат. Их устраивает то, что Рада теперь будет, как и Госдума РФ, не место для дискуссий,а бесправная подстилка для дорогого Зелюшка.
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Организация прямо как у пригожинцев - методички, тезисы.
Незря Зеля с х*лом общался, тот таки помог Зелюшке, поделился опытом овцеводства.
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