 Пристайко має намір покращувати відносини з Угорщиною, Польщею та Румунією вдумливо, креативно, але принципово

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Пристайко заявив, виступаючи в парламенті в четвер під час обговорення його кандидатури.

"Ми будемо вдумливо, креативно, але принципово шукати шляхи, якими зможемо відновити коло друзів навколо себе. Насамперед це стосується Угорщини, Польщі, Румунії", - сказав він.

Пристайко зазначив, що Україна має "уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові та Грузії", тому що ці країни входять у сферу її безпосередніх інтересів.

"Перші контакти з білоруським керівництвом обнадійливі. Прибалтійські держави залишаються нашими друзями, які добре розуміють всі наші проблеми і готові діяти спільно з нами", - вказав він.

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