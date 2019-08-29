 Пристайко має намір покращувати відносини з Угорщиною, Польщею та Румунією вдумливо, креативно, але принципово

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Пристайко заявив, виступаючи в парламенті в четвер під час обговорення його кандидатури.
"Ми будемо вдумливо, креативно, але принципово шукати шляхи, якими зможемо відновити коло друзів навколо себе. Насамперед це стосується Угорщини, Польщі, Румунії", - сказав він.
Пристайко зазначив, що Україна має "уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові та Грузії", тому що ці країни входять у сферу її безпосередніх інтересів.
"Перші контакти з білоруським керівництвом обнадійливі. Прибалтійські держави залишаються нашими друзями, які добре розуміють всі наші проблеми і готові діяти спільно з нами", - вказав він.
Тільки ось зрозуміти все це українському націонал-збудженому контингенту буде важко. Або неможливо.
Первые контакты с белорусским руководством обнадеживающие.
Источник: https://censor.net.ua/n3145419
с суперевропейцем - Лукашенко.
Это ответ от США, по поводу продажи стратегического авиационного завода "МОТОР СИЧ" китайцам! Вы не далекие люди! Играть с США я вам не советую! Сотрут в порошок.
Мало Вам помощи от Америки?! Да если бы США не оказали помощь и поддержку Украине все эти 5 лет...
Так писать может только проплаченный кацап, заинтерессованный в уничтожении Украины и ее народа!
Президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву официально поддержит отмену моратория на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины. Об этом сообщает Европейская правда в четверг, 29 августа.
Зеленский посетит Польшу с официальным визитом 31 августа - 1 сентября. Он проведет переговоры с польским президентом Анджеем Дудой и примет участие в мероприятиях по случаю по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Украинская сторона ввела запрет в апреле 2017 в ответ на уничтожение ряда украинских погребальных монументов в честь воинов УПА на территории Польши.
По информации Европейской правды, в субботу Зеленский официально поддержит отмену моратория. А чтобы это не выглядело как односторонняя уступка, предлагается подать это как двустороннюю отмену запрета на поисковые работы (хотя Польша таких ограничений и не вводила).
"Мораторий уже сыграл свою роль. Тогда, в 2017 году, по нашей информации, планировалась разрушение местными органами власти нескольких десятков украинских монументов. Благодаря моратория прецедент Грушовичей не имел продолжения. Но сейчас мораторий откровенно вредит украинско-польским отношениям", - объясняют такой шаг на условиях анонимности в украинском МИДе.
Это результат новой внешней политики Украины.
(С)
@miroslavgai
Поздоровляю
☹️