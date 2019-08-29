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 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (488) МЗС (1869) Польща (1893) Румунія (228) Пристайко (113)

 Пристайко має намір покращувати відносини з Угорщиною, Польщею та Румунією вдумливо, креативно, але принципово

Новопризначений міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підкреслив, що Україна має шукати шляхи поліпшення відносин зі своїми найближчими сусідами Угорщиною, Польщею та Румунією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Пристайко заявив, виступаючи в парламенті в четвер під час обговорення його кандидатури.

"Ми будемо вдумливо, креативно, але принципово шукати шляхи, якими зможемо відновити коло друзів навколо себе. Насамперед це стосується Угорщини, Польщі, Румунії", - сказав він.

Пристайко зазначив, що Україна має "уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові та Грузії", тому що ці країни входять у сферу її безпосередніх інтересів.

"Перші контакти з білоруським керівництвом обнадійливі. Прибалтійські держави залишаються нашими друзями, які добре розуміють всі наші проблеми і готові діяти спільно з нами", - вказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145419
 
   
 Топ коментарі
 
США ПРИОСТАНОВИЛА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ?!
Это ответ от США, по поводу продажи стратегического авиационного завода "МОТОР СИЧ" китайцам! Вы не далекие люди! Играть с США я вам не советую! Сотрут в порошок.
Мало Вам помощи от Америки?! Да если бы США не оказали помощь и поддержку Украине все эти 5 лет...
Так писать может только проплаченный кацап, заинтерессованный в уничтожении Украины и ее народа!
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Зебільні тролі он готові... Пристайко намерен улучшать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией вдумчиво, креативно, но принципиально - Цензор.НЕТ 2344
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Особенно с замечательно-демократичной Венгрией и ее претензиями на наше Закарпатье(((

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Такої ганьби, щоб покращувати відносини з демократичними сусідами та партнерами - при Пеці не було!
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Особенно с замечательно-демократичной Венгрией и ее претензиями на наше Закарпатье(((

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Вы, как обычно, путаете венгерских националистов, и европейское демократическое государство Венгрия. Надо это различать, и если уж портить отношения, то не со страной, а с конкретными лицами, нарушающими демократические принципы. Хотя даже венгерские националисты хотели всего-навсего обучения детей венгерского происхождения на венгерском языке. Умная, а главное - честная власть Украины, если бы она была во времена Порошенка, - а такой власти не было - действовала бы по-другому, ко взаимной долгосрочной выгоде. Но шоколадной власти выгодно было прикрывать национал-маргинальными рефлексами свои грязные оборудки, поэтому к венгерской национальной общине подошли практически как к донецким сепаратистам - как к врагам. И если с врагом справиться не могли, то демократического соседа попытались сломать через колено. Причём ударили ниже пояса: запретив детям заканчивать школы на родном языке. Люди на совершенно незаслуженную конфронтацию тоже ответили конфронтацией. И этим тупая воровская власть сильно навредила всей стране, довольно ощутимо восстановив против себя Европу, где такое, да ещё в отношении детей, давно немыслимо. Нельзя не отметить, что этим вовсю воспользовалась англоязычная российская пропаганда. И, надо сказать - повод врагу был подарен просто прекрасный. И они раскрутили его по полной. И сейчас появляются цветочки с ягодками.
Тільки ось зрозуміти все це українському націонал-збудженому контингенту буде важко. Або неможливо.
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Прокомментируй это, зеб

Первые контакты с белорусским руководством обнадеживающие.
Источник: https://censor.net.ua/n3145419

с суперевропейцем - Лукашенко.
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Здриснув би ти куди троляко . Пригадай пропозицію Орбана полякам по розподілу території України , або згадай їхні карти де Закарпаття зображено територією мадярщини . А відносно освіти ,то орбани відстоюють право мадярів не знати української так як і кацапи в лугандонії . Ти лукавий кацапура який прикидається .
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Один из немногих более менее нормальных министров из свеженазначеных.
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Что еще и перед мадьярами раскорячимся в их хотелках?
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Нормальный министр,ни чем не хуже клима.
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Так толку-то? Будет гнуться все-равно линия из ЗЕ-офиса. А что там в головах - одному Яхве известно. Вон Бессмертный наиболее адекватным был в новоназначенной минской группе. Стоило ему свое мнение высказать после гибели четырех морпехов, Зеко-***** его сразу и выгнала.
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США ПРИОСТАНОВИЛА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ?!
Это ответ от США, по поводу продажи стратегического авиационного завода "МОТОР СИЧ" китайцам! Вы не далекие люди! Играть с США я вам не советую! Сотрут в порошок.
Мало Вам помощи от Америки?! Да если бы США не оказали помощь и поддержку Украине все эти 5 лет...
Так писать может только проплаченный кацап, заинтерессованный в уничтожении Украины и ее народа!
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Будут ещё больше поляки и мадьяры ноги вытирать об Украину ? Вы за это и голосовали ? Мои поздравления
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Да!А еще он пообещал амнистию и выборы в ордло.Но т.к. путлера,ну о-очень, интеоесует особый статус ордло,наверное и это сделают.А,чтобы патриоты не порвали смешариков,в клочья,оставляют авакова.
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Так в новой "внешней" политике уже появились "представители ОРДЛО" на телеконференции, как что-то узаконенное...
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Зеленский снимет мораторий на эксгумацию польских захоронений -- хахаха, лохи , а что в замен вам поляки дадут ?
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Снятие моратория он анонсирует во время визита в Варшаву. Запрет на эксгумацию был введен в 2017 году после того, как в Польше уничтожили ряд монументов воинам УПА.
Президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву официально поддержит отмену моратория на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины. Об этом сообщает Европейская правда в четверг, 29 августа.
Зеленский посетит Польшу с официальным визитом 31 августа - 1 сентября. Он проведет переговоры с польским президентом Анджеем Дудой и примет участие в мероприятиях по случаю по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Украинская сторона ввела запрет в апреле 2017 в ответ на уничтожение ряда украинских погребальных монументов в честь воинов УПА на территории Польши.
По информации Европейской правды, в субботу Зеленский официально поддержит отмену моратория. А чтобы это не выглядело как односторонняя уступка, предлагается подать это как двустороннюю отмену запрета на поисковые работы (хотя Польша таких ограничений и не вводила).
"Мораторий уже сыграл свою роль. Тогда, в 2017 году, по нашей информации, планировалась разрушение местными органами власти нескольких десятков украинских монументов. Благодаря моратория прецедент Грушовичей не имел продолжения. Но сейчас мораторий откровенно вредит украинско-польским отношениям", - объясняют такой шаг на условиях анонимности в украинском МИДе.
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Он ещё и вдумываться во что то может.
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Программа США военного финансирования Украины заморожена.

Это результат новой внешней политики Украины.
(С)
@miroslavgai

Поздоровляю
☹️
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Тек регент бєня вже розвернув потяг Україна в кремлівське стійло . Заморожування штатівської воєнної допомоги це перший дзвіночок зєбілам . А ще комітет по євроінтеграції зробили одним з найменших . Завтра мєдель пояснить дурним зєбілам що ЄС та НАТО " не на часі " , а от брацкі відносини з брацкімі наротамі сябрами і кацапами це для України питання життєво найважливіше . Тобто "лабзанья " якою завгодно ціною . А щоб зебільні маси не хвилювалися то брататись зєлєбєня почне з пристяжного кремля , брацкого луки .
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