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Все про:допомога (858) США (5318) Болтон (63)

 США найближчим часом вирішать питання про розмір військової допомоги Україні, - Болтон

Найближчим часом Сполучені Штати планують вирішити питання про розмір військової допомоги Україні.

Про це радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас буде відповідь на це питання в найближчому майбутньому", - сказав Болтон.

Він зазначив, що в минулому і зараз у США є дуже широке співробітництво в сфері оборони з Україною та іншими країнами в регіоні.

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"Мені здається, воно (співробітництво - ред) було взаємовигідним. І в найближчому майбутньому ми визначимося і приймемо рішення з цього приводу", - підкреслив Болтон.

Раніше американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145418
 
 
 Топ коментарі
 
Igor L, это Вы Игорь Коломойский?! Что ж Вы прячетесь под ником Л?
США ПРИОСТАНОВИЛА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ?!
Это ответ от США, по поводу продажи стратегического авиационного завода "МОТОР СИЧ" китайцам! Вы не далекие люди! Играть с США я вам не советую! Сотрут в порошок.
Мало Вам помощи от Америки?! Да если бы США не оказали помощь и поддержку Украине все эти 5 лет...
Так писать может только проплаченный кацап, заинтерессованный в уничтожении Украины и ее народа!
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Не знаешь китайцев! Я с ними работал и наблюдал как они прибирают целые страны в свои руки. Они никогда не займут сторону какой то страны. У них своя политика, и мы нищие украинцы и наши рабочие им не нужны! У них этого добра хватает с избытком, причем очень дешевые рабочие руки, по 12 часов в работе. Им надо технологии и документация "Мотор Сич", а завод он распилят на металл и вывезут. Пример тебе Авианесущий крейсер "Варяг", что они сделали?! Нае...ли всех! Обещали сделать, на этом корабле, зону отдыха для круиза туристов! А в итоге?! Передовой авианосец Поднебесной! Купленный в Украине за копейки, по цене металла!
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Сотрудничество было было взаимовыгодным, для кого? Для вас, янки? И чем же это вы помогли Украине, большой озабоченностью, это круто.
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Сотрудничество было было взаимовыгодным, для кого? Для вас, янки? И чем же это вы помогли Украине, большой озабоченностью, это круто.
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Досить нас годувати обіцянками! Краще ми в Китаї купимо собі все щоб нам потрібно! 5 років чекаємо допомоги від стратегічного союзника, скільки ще чекати? В Китаї є все що нам потрібно, нові літаки Міг-29 та Су-27, нові штурмовики, нові бомбардувальники, танки, БМП, БТР, протикорабельні ракети, протиповітряні системи, військові кораблі та супутники зв'язку! Навіщо нам ще 5-10-15 років чекати поки США нам щось дасть? Ми самі з китайцями про все домовимось в обмін на наші військові технології!
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Может Вы знаете сколько уже Украина должна Китаю ?
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Якийсь лівий Гриценко?Той такої дурні не напише,бо Америка має программу по безплатному переозброєнню Європи,але Україна й досі ще на "безвізі" з агресором.
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про відкритий кордон із окупантом треба казати якнайчастіше , бо досі ,згідно міжнародних традицій і правил,у нас з росією типу "мир" , "внутрішній конфлікт" - адже кордон відкритий . Цього року прикордонна служба України впустила в Україну трохи менше мільйона ворогів із росії , не впустили лише п'ять тисяч.
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Кажуть їм і нагадують про стратегічні речі,але стара система приблизно така:"Ми пінимося "петріотизмом" та "бендерівщиною",бо в кожному з цих слів змінили по одній букві,аби краще нам красти" Ось так присосалися пиявки,а щоб відірвати-потрібні зміни скрізь.Он Айдарівці молодці,але щось роками вже на ротацію чекають-відверто кажуть"Може тепер "найпетріотичніші"не при владі та реально пострілляти допоможуть,бо й досі чомусь стрілляють лишень *********."(Довгий).Не думаю,що дочекаються,а чому-ми знаємо.
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А не послать ли нам этих помощников на хер ?? США в ближайшее время решат вопрос о размере военной помощи Украине, - Болтон - Цензор.НЕТ 6737
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Igor L, это Вы Игорь Коломойский?! Что ж Вы прячетесь под ником Л?
США ПРИОСТАНОВИЛА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ?!
Это ответ от США, по поводу продажи стратегического авиационного завода "МОТОР СИЧ" китайцам! Вы не далекие люди! Играть с США я вам не советую! Сотрут в порошок.
Мало Вам помощи от Америки?! Да если бы США не оказали помощь и поддержку Украине все эти 5 лет...
Так писать может только проплаченный кацап, заинтерессованный в уничтожении Украины и ее народа!
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Российские ватники (выше в камментах) .. вы настолько безграмотны ... США он не потому сша что джавелины продал .. он же стратегический партнер ... а это значит общая цель добить вашу рашку .. и суть в долбанных мигах ... а суть в 24 терминалах приема СПГ по всей европе и деверсификации ... как пример .. то шо они не доверяют зелебобам не значит шо они рашу не добьют
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ну так рожайте быстрее!, можете взамен гтс купить, будете русским руки крутить....
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Америка должна видеть в Украине свой форпост на востоке Европы против россии, как видет Израиль на Ближнем Востоке против радикального исламского мира.
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Трамп хочет угодить Пу, но если США перестанет поддерживать Украину, то получит россиян у границы Польши, что чревато еще и потерей доверия от ЕС..
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Ще одне "досягнення" Зе-команди - скорочення допомоги від США.
А ще (лише за кілька днів!):
- Богатирьова на волі і в Україні,
- відкритий прихильник руського міра Шуфрич у комітеті свободи слова,
- Супрун подала у відставку.
В такому темпі їм довго на кріслах не всидіти.
Але їм і не треба - лише встигнути продати землю.
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Вой был какой-то слабый, унылый.... Прибавь напору, убогий!
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Не знаешь китайцев! Я с ними работал и наблюдал как они прибирают целые страны в свои руки. Они никогда не займут сторону какой то страны. У них своя политика, и мы нищие украинцы и наши рабочие им не нужны! У них этого добра хватает с избытком, причем очень дешевые рабочие руки, по 12 часов в работе. Им надо технологии и документация "Мотор Сич", а завод он распилят на металл и вывезут. Пример тебе Авианесущий крейсер "Варяг", что они сделали?! Нае...ли всех! Обещали сделать, на этом корабле, зону отдыха для круиза туристов! А в итоге?! Передовой авианосец Поднебесной! Купленный в Украине за копейки, по цене металла!
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Проте довіряли поросенкам та з бамбамкою Крим злили,аби світові ціни на нафту підняти в кінцевому результаті на щастя окупанта 21-го сторіччя путлера.Але хто винний?Зеля!Чому?Бо висміяв усіх ворогів України та тепер Президент?Кидайте рилами у нього лайно наверх,брешучи та стрілки з риго-сої переводячи-все одно закон тяжіння не змінити-обляпуйтесь пороссяні порохоботи з лахтою.
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"У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем", - сказал Болтон.Источник: https://censor.net.ua/n3145418

Это напоминает ситуацию когда человек получает отказ в трудоустройстве на фирме, и шоб он не отчаивался успокаивают его словами шо может быть когда нибудь ему позвонят если шо, может и возьмут в будущем....
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Увы, Трамп считает, если США вливает средства в различные страны, эти страны не должныне ставить палки в колеса, во всяком случае не выступать против США.
США влили в экономику Украины около 1 млрд. долларов, они могут уменьшить вливания и политическую поддержку, если, например, Украина продаст важные оборонные предприятия Китаю.
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Трамп вчера заявил, что пока не выяснят, куда делись 1,5 миллиарда долларов, Украина не получит помощи. То есть они не совсем отказывают в помощи, а приостанавливаю ее до тех пор, пока баксы не найдут где-нибудь в офшорах. США найближчим часом вирішать питання про розмір військової допомоги Україні, - Болтон - Цензор.НЕТ 9675
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Кое-кто уже начинает трезветь. Но еще множество под кайфом. Ничего. Когда-нибудь да очнутся. А в карманах пусто. И страна уже совсем не та. А дядя Сэм смеется.
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Очень хорошо если страна будет не "ТА".
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Ну? А тебе уже не терпится жрать блины с лопат, варить суп из топора, есть пальмовое масло, брать фанерные рейхстаги, жечь католические церкви из соломы, лепить петухов из дерьма, ходить в очковый сортир, приветствовать бурятов-освободителей, отдать кадыровцам свою машину и улыбаться, сидеть в подвале когда пьяные кизяки устроят минометный обстрел твоего квартала и будут утверждать шо этож Правый сектор делает?

Очень хорошо, да? Вы сделали это вместе, да?
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Пэсыкы не рвите жопы, вам ещё срать и срать!
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Я к ним не отношусь и уеду отсюда ибо здесь полная безнадега да еще дома распадаются, а вам рекомендую научиться рыть выгребные ямы, пригодится.
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