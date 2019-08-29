 США найближчим часом вирішать питання про розмір військової допомоги Україні, - Болтон

Про це радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас буде відповідь на це питання в найближчому майбутньому", - сказав Болтон.
Він зазначив, що в минулому і зараз у США є дуже широке співробітництво в сфері оборони з Україною та іншими країнами в регіоні.
"Мені здається, воно (співробітництво - ред) було взаємовигідним. І в найближчому майбутньому ми визначимося і приймемо рішення з цього приводу", - підкреслив Болтон.
Раніше американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.
За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".
США ПРИОСТАНОВИЛА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ?!
Это ответ от США, по поводу продажи стратегического авиационного завода "МОТОР СИЧ" китайцам! Вы не далекие люди! Играть с США я вам не советую! Сотрут в порошок.
Мало Вам помощи от Америки?! Да если бы США не оказали помощь и поддержку Украине все эти 5 лет...
Так писать может только проплаченный кацап, заинтерессованный в уничтожении Украины и ее народа!
А ще (лише за кілька днів!):
- Богатирьова на волі і в Україні,
- відкритий прихильник руського міра Шуфрич у комітеті свободи слова,
- Супрун подала у відставку.
В такому темпі їм довго на кріслах не всидіти.
Але їм і не треба - лише встигнути продати землю.
Это напоминает ситуацию когда человек получает отказ в трудоустройстве на фирме, и шоб он не отчаивался успокаивают его словами шо может быть когда нибудь ему позвонят если шо, может и возьмут в будущем....
США влили в экономику Украины около 1 млрд. долларов, они могут уменьшить вливания и политическую поддержку, если, например, Украина продаст важные оборонные предприятия Китаю.
Очень хорошо, да? Вы сделали это вместе, да?