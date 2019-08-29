EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1341  26
Все про:ВР (5407) законопроект (702) Гончарук_Олексій (13)

 Гончарук заявив, що за 3-4 місяці Рада проголосує за першочергові законопроекти

Новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав Верховну Раду в найближчі три-чотири місяці затвердити всі системні структурні законопроекти, а наступного року працювати над їх імплементацією, щоб прискорити зростання економіки України з 2-3% до щонайменше 5-7%.

"Уже зареєстровані 37 законопроектів у Раді, які є нашими першочерговими", - повідомив він, виступаючи в парламенті нового скликання в перший день його роботи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гончарук наголосив, що найважливіше завдання уряду - економічне зростання. "Це має дати нам 1 млн робочих місць", - додав він.

Окрім необхідності забезпечити дешеві ресурси, прем'єр також заявив про намір встановити рівні правила гри.

"Дуже довго в країні велика кількість людей вважала, що Україну як державу можна використовувати для створення для себе конкурентних переваг. Ми це припинимо. Залізницю, обленерго, облгази тощо не можна використовувати для отримання надприбутків за рахунок інших", - наголосив Гончарук.

Також читайте: Головне завдання нового уряду - економічне зростання, - прем'єр-міністр Гончарук

Як зазначив глава уряду, це означає, що енергоринки, інфраструктура - це сфери, де пріоритетно має бути забезпечено конкуренцію.

За його словами, цього року також важливо очистити від корупції новостворену на чолі з Сергієм Верлановим Державну податкову службу (ДПС), навести лад у податковому адмініструванні, щоб бізнес та інші платники податків почувалися комфортно у відносинах із державою.

"У нас там (у ДПС) є дуже хороший, на мою думку, менеджер. Ми всіляко підтримуватимемо", - сказав Гончарук.

В даний час на сайті Верховної Ради опубліковано 34 законопроекти від депутатів фракції "Слуга народу". Тексти документів поки не оприлюднені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гончарук анонсував кадрові чистки в неефективних державних органах: Там і аналізувати нічого

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145416
 
 
 Топ коментарі
 
а куда делись 100 законов в первый день? кто собирался сидеть в раде пока все не попринимают? аааа там же кресла неудобные, вот незадача....
 показати весь коментар
 
Сейчас рост 4,6%. Может новый премьер ещё не в курсе?
 показати весь коментар
 
Не вийде. Щоб Зебенятка зужиріли, Стефанчука мусить схуднути від тяжкої роботи. Ви вірите, що Стефанчука схудне? ☺
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сейчас рост 4,6%. Может новый премьер ещё не в курсе?
 показати весь коментар
 
 
Згідно з міжнародними дослідженнями створює нові робочі місця тільки малий бізнес, бо великий бізнес може оптимізовувати бізнес-процеси за рахунок автоматизації і тим самим скорочувати робочі місця! Тому якщо уряд хоче збільшити кількість робочих місць, то він має підтримати в першу чергу розвиток малого бізнесу в Україні, а це означає що потрібні дешеві гривневі кредити, розвиток ринків товарів та послуг, які виробляє малий бізнес, максимальне спрощення державного адміністрування всіх сфер в яких плануєтсья розвиток малого бізнесу, прийняття нової законодавчої бази для прозорої діяльності ринків на яких працює малий бізнес! Чи готово все це у прем'єра та уряду, у фракції Зеленського в Раді? Поки що немає розуміння чи є у політичної сили Зеленського хоч якась стратегія хоч в якомусь напрямку життя держави! Заяви лунають прямо протилежні і не зрозуміло чи розуміють люди які відкривають рота для проголошення заяв яка вона генеральна лінія влади і чи є ця генеральна лінія взагалі? Чи є хоча б якийсь орган, або непублічна рада на якій ця генеральна лінія формується і обговорюється! Те що парламент в нас перестав бути місцем для дискусій це вже зрозуміло, але ж потрібно мати цю площадку де будуть конкурувати різні моделі та сценарії. Поки що в команді Зеленського не видно ані потужних економістів, ані потужних політиків, ані потужних інтелектуалів! Все що робиться останні місяці це мишина возня навколо перемоги Зеленського, яку оформлюють в ті чи інші результати! Але стратегія де? Поки що жодного змістовного документу, який би був цікавий для аналізу, ця гора младополітиків не народила, а вже між тим пройшло перші 100 днів Президентства Зеленського! Вже пора б представити на обговорення концепції розвитку України як їх бачить нова влада! Цей інтелектуально творчий запор потрібно вже чимось розбавити і призначення в уряд потужних професіоналів були б гарним наступним кроком! Але не сталось як гадалось, в уряд знову йдуть хлопчики та дівчатка які будуть приймати те що їм скажуть і неспроможні самі формувати державну політику в тій чи іншій сфері! Сумно! Дуже сумно! А я б хотів щоб Зеленський був успішним Президентом! Але, вся енергія пішла в мишину возню
 показати весь коментар
 
 
а куда делись 100 законов в первый день? кто собирался сидеть в раде пока все не попринимают? аааа там же кресла неудобные, вот незадача....
 показати весь коментар
 
 
зразу не можна сільно улудшати жисть, Порошенко може переворот організувати
 показати весь коментар
 
 
Тю блин, да с 250 депутатами и как я смотрю поддержкой Голоса и Юльки и за неделю можно все проголосовать.))
 показати весь коментар
 
 
Андрей Бондаренко 80fa57a1
Тю блин, да с 250 депутатами и как я смотрю поддержкой Голоса и Юльки и за неделю можно все проголосовать.))


А потім як імітувати "роботу" 4 роки? Гончарук заявил, что за 3-4 месяца Рада проголосует за первоочередные законопроекты - Цензор.НЕТ 9105
 показати весь коментар
 
 
Украинский сайт «Гордон» подвергся самой мощной DDоS-атаке за все время существования
Сайт атакуют с IP-адресов, расположенных в оккупированных Крыму, Донецке, Луганске, и из РФ.



29 августа интернет-издание "Гордон" подверглось хакерской атаке, и в течение нескольких часов сайт был недоступен для пользователей. Об этом в своем Facebook сообщила главред издания Алеся Бацман.
 показати весь коментар
 
Гордону вместе со Смешко пора валить из страны.
 показати весь коментар
 
 
Желаю успехов все хакерам ломающим сайт этого афериста.
 показати весь коментар
 
 
зебілам залишилось ще нємножко потєрпєть - 3-4 місяці і почнеться зужиріння Гончарук заявил, что за 3-4 месяца Рада проголосует за первоочередные законопроекты - Цензор.НЕТ 5206
 показати весь коментар
 
 
Не вийде. Щоб Зебенятка зужиріли, Стефанчука мусить схуднути від тяжкої роботи. Ви вірите, що Стефанчука схудне? ☺
 показати весь коментар
 
 
Дивлюсь на Стефанчука і в мене виникає відраза. Товстий, не привабливий сибарит з деінтеллектуалізованою кримінальною пикою. Ну як можна таких "парубіїв" садити "перший ряд"?! Людина хвора, веде не здоровий спосіб життя, жере як свиня і я маю їй довірити свій гаманець (податки) і своє майбутнє? І це тепер "пика влади". Гидко...
 показати весь коментар
 
 
Правильно! Щоб і на хліб було що намазати, і палити чим було у квартирах. Так, закони дуже пригодяться. Правда, ліс на папір прийдеться вирізати. Але то таке
 показати весь коментар
 
 
Ти мені скажи коли буде знята недоторканість і прийнятий закон про імпічмент. Зебєня казав що це буде зроблено в першу чергу.
 показати весь коментар
 
 
Законы будут пачками штамповать как пирожки...вал по плану...план по валу...стахановцы...
 показати весь коментар
 
 
Взагалі, такий шалений поспіх законотворення і призначень, свідчить
подвійний намір "реформаторів" - як можно з більшим розмахом пиарить своє реформаторство і під цей галас, в котре пограбувати народ. Головні "реформатори" і іх спонсори будуть за кордоном, а перед законом відповідатимуть рядові депутати СН, яких назбирали з усіх кутів, яких не жалко Зееліті.
Гешефт і нічого більшого.
 показати весь коментар
 
 
По сравнению с фамилиями, которые муссировались ранее, этот гончарук ну просто ниочем. Какой нах из него премьер? Какой у него послужной список? Или это марионетка зюзи, который в свою очередь марионетка бени?
 показати весь коментар
 
Какой у него список наворованного ? Да, ниочем.
 показати весь коментар
 
Взагалі, такий шалений поспіх законотворення і призначень, свідчить про
подвійний намір "реформаторів" - як можно з більшим розмахом пиарить своє реформаторство і під цей галас, в котре пограбувати народ. Головні "реформатори" і іх спонсори будуть за кордоном, а перед законом відповідатимуть рядові депутати СН, яких назбирали з усіх кутів, яких не жалко Зееліті.
Гешефт і нічого більшого.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору