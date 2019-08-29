 Гончарук заявив, що за 3-4 місяці Рада проголосує за першочергові законопроекти

"Уже зареєстровані 37 законопроектів у Раді, які є нашими першочерговими", - повідомив він, виступаючи в парламенті нового скликання в перший день його роботи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гончарук наголосив, що найважливіше завдання уряду - економічне зростання. "Це має дати нам 1 млн робочих місць", - додав він.

Окрім необхідності забезпечити дешеві ресурси, прем'єр також заявив про намір встановити рівні правила гри.

"Дуже довго в країні велика кількість людей вважала, що Україну як державу можна використовувати для створення для себе конкурентних переваг. Ми це припинимо. Залізницю, обленерго, облгази тощо не можна використовувати для отримання надприбутків за рахунок інших", - наголосив Гончарук.

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Як зазначив глава уряду, це означає, що енергоринки, інфраструктура - це сфери, де пріоритетно має бути забезпечено конкуренцію.

За його словами, цього року також важливо очистити від корупції новостворену на чолі з Сергієм Верлановим Державну податкову службу (ДПС), навести лад у податковому адмініструванні, щоб бізнес та інші платники податків почувалися комфортно у відносинах із державою.

"У нас там (у ДПС) є дуже хороший, на мою думку, менеджер. Ми всіляко підтримуватимемо", - сказав Гончарук.

В даний час на сайті Верховної Ради опубліковано 34 законопроекти від депутатів фракції "Слуга народу". Тексти документів поки не оприлюднені.

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