EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  1896  36
Все про:Оліфер (170) Тристороння контактна група (129) Станиця Луганська (54)

 Тристороння контактна група провела відеоконференцію "із запрошенням представників ОРДЛО", - Оліфер

ТКГ провела скайп-конференцію, на якій обговорювався початок ремонту моста в станиці Луганській. В обговоренні взяли участь "представники ОРДЛО".

Про це написала в Facebook прессекретарка представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"З ініціативи української сторони відбулася відеоконференція Тристоронньої контактної групи із запрошенням представників ОРДЛО", - написала вона.

За словами Оліфер, ремонт моста неможливо почати, поки не будуть демонтовані фортифікаційні споруди і прапор "квазіугруповань ОРЛО".

Читайте також: Триває розбирання фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - Луганська ОблВЦА. ФОТОрепортаж

"СММ ОБСЄ констатувала: НЗФ ОРЛО не виконали взятих на себе зобов'язань із демонтажу фортифікаційних споруд, натомість встановили на цій ділянці контейнер, навколо якого шини з піском, які фактично стали ще однією фортифікаційною спорудою, встановленою всупереч рамковим рішенням ТКГ", - додала вона.

Українська сторона почала підготовчі роботи для відновлення моста і готова працювати цілодобово в режимі 24/7, щоб всі роботи були завершені до кінця осені, додала Оліфер.

"Українська сторона закликала ОБСЄ і РФ забезпечити належні умови для ведення ремонту", - підсумувала вона.

Тристороння контактна група провела відеоконференцію із запрошенням представників ОРДЛО, - Оліфер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145415
 
   
 Топ коментарі
 
Наконец-то ополченцев легитимизировали окончательно. Дождались-таки болезные хорошего президента Украины.
 показати весь коментар
 
Почалася легитимізація терористів.
Порох усьому світу розказував,що воюємо з рф,а вийшло по Бєніному,-громадянська війна.
Це-державна зрада.
 показати весь коментар
 
Посмотрите как, филигранно и тонко, страну готовят к опусканию.Совещание трехсторонней группы с приглашением ордлы.Мол без них,ну никак.Вы, клоуны, еще на колени станьте,перед ними,чтобы сепары укрепления разобрали.Не хотят разбирать?Ну и флаг им в руки.Пусть по трапам лазят их власовцы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наконец-то ополченцев легитимизировали окончательно. Дождались-таки болезные хорошего президента Украины.
 показати весь коментар
 
 
Эхо великого прошлого. Тристороння контактна група провела відеоконференцію "із запрошенням представників ОРДЛО", - Оліфер - Цензор.НЕТ 5222

В СССР тоже было все народное, а сам народ по Гулагам и Соловкам чалился.
 показати весь коментар
 
 
Не..тогда укравших социалистическую собственность рвали невзирая на заслуги и звания
 показати весь коментар
 
Тобто ордло обдурила владу Зеленського. Це все, що треба знати про ці домовленості.
 показати весь коментар
 
 
Дело не в хитрости сепаратистов и не в дурости нового президента. Мир меняется на глазах. Трамп блокирует помощь и ждёт когда ему помогут вальнуть Джо Байдена копроматом с Украины. Макрон желает обскакать фрау пенсионерку и договориться о новом мире от Португалии до Владивостока. Типа новый лидер Европы. Американцы даже не против, их больше страшит сближение Германии с РФ. У них экономические расклады уже откорректированы. И все страны свободного мира обеспокоены перспективой союза РФ - Китай. В таких условиях если не будет новых идей от Зеленского, решение могут принять где-нибудь в Минске. Зеленского потом просто проинформируют, чем ему заниматься. А сепаратисты и раньше в Европе называли повстанцами, особой разницы не вижу - ополченцы, повстанцы..
 показати весь коментар
 
Ви мене насмішили. Зе не поважають і не будуть рахуватися з ним в усіх можливих варіантах. А ще, я поясню вам, що союза росії і Китая не буде. Вовку (Китаю) не потрібен союз з вівцями (росією).
 показати весь коментар
 
 
То, что Зеленского не уважают может Вы и правы. Насчёт союза РФ-Китай глубоко ошибаетесь. Думаю союз практически уже есть, осталось только объявить об этом официально. Не объявляют пока чтобы не дразнить. Китайский фолькльор, ждут пока проплывёт полосатый труп врага.
 показати весь коментар
 
Дружище, а как тебе перспектива союза Германия РФ Китай?
Вот чего боятся пендосы да и англичане! Свернуть шею этой компашке
будет невозможно.
 показати весь коментар
 
яка канхВЄРЄНЦІЯ, якщо з того бокунічогісінько не роблять щодо розмінувань, Не розбирають загородження, укриття- н і ч о г о...Тільки з нашого боку вже все розмінували та розібрали...Така ганьба...Ну, не можна довіряти жодному слову х(йловським вилупкам- зрозуміло всьому світові...На що добре сподіваються ці члєни ТКГ????Дурня ж повна, якщо не відверта зрада...
 показати весь коментар
 
 
Даярке пора показывать пример. Кайло и лопату в зубы и ай-да!! Под обстрелы!!
 показати весь коментар
 
Посмотрите как, филигранно и тонко, страну готовят к опусканию.Совещание трехсторонней группы с приглашением ордлы.Мол без них,ну никак.Вы, клоуны, еще на колени станьте,перед ними,чтобы сепары укрепления разобрали.Не хотят разбирать?Ну и флаг им в руки.Пусть по трапам лазят их власовцы.
 показати весь коментар
 
 
Почалася легитимізація терористів.
Порох усьому світу розказував,що воюємо з рф,а вийшло по Бєніному,-громадянська війна.
Це-державна зрада.
 показати весь коментар
 
 
Зря ерничаете.Если зеленкин подпишет амнистию,то сепаратня станет не преступная,а своя в доску и может выдвигаться в ВР.Надо,уже,объяснять власти,что она не права,чтобы потом поздно небыло.
 показати весь коментар
 
 
это Вы понимаете..я...и еще несколько трезвомыслящих...
но объяснить фанатам... точнее фанатикам, что их гуру не прав - не реально...
приходиться стебаться
 показати весь коментар
 
 
Зебенята, поясніть нафіга ваш бох так вперто хоче ремонтувати той міст?
 показати весь коментар
 
 
В моєму будинку ломбард, так от там справжні специ, їх ніхто не може обдурити, і десять грн не дадуть просто так. Принесеш телефон, кажуть, давай паспорт на телефон , і ще свій папорт,ще і пиши розписку що це твій. От би їх туди
 показати весь коментар
 
 
вже незабаром зюзя з чепушилой будуть у десна лупашитись
 показати весь коментар
 
 
Нам всем надо понять главное, что "помириться" с тем государством и народом,которые не признают нас ни государством, ни народом и хотят нас "проглотить" в конечном итоге -невозможно в обозримый период и любые попытки сделать это, сделают нас беззащитными перед новым ударом врага. Единственный выход- делать настоящую границу с Лугандоном, прекратить движение туда транспорта и товаров, ограничить возможность пересечения линии разделения, ввести визовый режим с Россией, закрыть путь в Украину диверсантам, наркотикам, оружия и пропаганды. Надо прекратить рассказывать народу Украины сказки про Лугандон, что там "наши люди" и что им надо "помогать" Там уже некому помогать.
 показати весь коментар
 
 
согласен на 200%. предлагаю провести всеукраинский референдум сиодним вопросом - а нужен ли Украине этот лугандон с его отравленой ватой? а зелики слабо? конечно слабо, ведь вы боитесь результатрв такого референдума!!!
 показати весь коментар
 
 
Браво! И на ближайшей повестке СБ ООН тема - геноцид собственного народа.
А стрелять тоже не выйдет: паспорта рф выдают тысячами.
 показати весь коментар
 
***** давно казав що він ні до чого і розмовляти слід саме з ;лідєрамі рєспублік;.

Слава ЗЕ!
 показати весь коментар
 
 
ось хай ***** з ними сам і размовляє! якщо ми відмовимось ві лугандона зуйло почне на жопі волосся рвати.....
 показати весь коментар
 
П..з..ец!
ЗЕдурики, як вам таке помир'я? Чи ви на колінаж вже і вставати не збираєтесь?
 показати весь коментар
 
 
зелесосы ,вот объясните мне, дураку , зачем Украине этот мост? почему гарант так за него топит? потому что сепарской баке пообещал? или чтобы показать что лугандон на минск йух положил? так это и без моста было ясно! может лучше всеукраинский референдум с одним вопросом а нужен ли нам разбитый рашкой лугандон с его отравленой рашпропагандой ватой? а потом стену и ров с крокодилами!
 показати весь коментар
 
 
С путиным давно все общаются, а эти чем хуже
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору