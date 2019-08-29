 Це радянщина - роздають стоси паперу! - нардеп від СН Верещук наполягає на реформуванні апарату Ради

Про це журналістам сказала нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тепер я розумію, куди йдуть 13 мільйонів, які виділяються на роботу Ради в день. З цим потрібно щось робити! Це радянщина - роздають стоси паперу, ми й половини не встигаємо прочитати. А можливо і не потрібно все це читати - документи всіх підкомітетів і так далі", - зазначила вона.

У зв'язку з цим, Верещук переконана, що апарат Ради необхідно реформувати в частині обмеження паперового документообігу.

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