 Це радянщина - роздають стоси паперу! - нардеп від СН Верещук наполягає на реформуванні апарату Ради

Про це журналістам сказала нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тепер я розумію, куди йдуть 13 мільйонів, які виділяються на роботу Ради в день. З цим потрібно щось робити! Це радянщина - роздають стоси паперу, ми й половини не встигаємо прочитати. А можливо і не потрібно все це читати - документи всіх підкомітетів і так далі", - зазначила вона.
У зв'язку з цим, Верещук переконана, що апарат Ради необхідно реформувати в частині обмеження паперового документообігу.
Це нові матюки?
То славная германская батрачка по специфике своей работы просто не слышала слова пейперлесс.
Голосуют в парламенте руками, работая со стусами бумаг. Британцы так вобще по традиции кое-что на овечьих шкурах записывают.
Староверы могут распечатать себе за свой счёт сколько угодно
Ты же нардеп- подготовь закон, пройди процедуру принятия, а потом ознакомь избирателей со своим достижением в законотворчестве.
И не забудь, что сокращать придется, а это в госструктурах очень сложный процесс на года .
На всіх кнопках пульту ТВ - верещить , перебиває співрозмовників , хамить Ірина Верещук .
Ні , це вже не соціальний ліфт , це катапульта !)) (имхо)
Попросите проносить половину от этих "стосов". Может успевать читать будете