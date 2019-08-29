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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Слуга народу (246) Верещук (1)

 Це радянщина - роздають стоси паперу! - нардеп від СН Верещук наполягає на реформуванні апарату Ради

Апарат Верховної Ради потребує реформ через вал паперу, на який витрачаються мільйони гривень.

Про це журналістам сказала нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тепер я розумію, куди йдуть 13 мільйонів, які виділяються на роботу Ради в день. З цим потрібно щось робити! Це радянщина - роздають стоси паперу, ми й половини не встигаємо прочитати. А можливо і не потрібно все це читати - документи всіх підкомітетів і так далі", - зазначила вона.

У зв'язку з цим, Верещук переконана, що апарат Ради необхідно реформувати в частині обмеження паперового документообігу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145412
 
 
 Топ коментарі
 
баба дєло говорить - нєчєго ті закони читати, каламойський сказав галасавать - гельмінти тиснуть кнопки і галасують
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Электронный документооборот (часть диджитализации меж прочим)
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Вы находите читать законы легче с гаджета?
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Электронный документооборот (часть диджитализации меж прочим)
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Ні це старовинне візантійське заклинання для привернення грошей і влади
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Есть еще круче заворот - "экология диджитализации".

То славная германская батрачка по специфике своей работы просто не слышала слова пейперлесс.
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Вы находите читать законы легче с гаджета?
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просто она хочет новый гаджет вместо бумаг)) читать им и не обязательно, главное голосовать))
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А Вы думаете новый гаджет не окупится? К примеру достойный вполне планшет 10 дюймов в 6-7тыс. сейчас обойдется. Пересчитайте на ворох бумаги и тоннера плюс эксплуатационные расходы на принтер
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Британцы и американцы отсталые жлобы, не знающие гаджетов.

Голосуют в парламенте руками, работая со стусами бумаг. Британцы так вобще по традиции кое-что на овечьих шкурах записывают.
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С планшета 10'' почему бы и нет. Или кип бумаги за собой таскать легче?. Я вон в прошлом году купил пацаненку в школу фаблет 10 дюймов. Сын доваолен. Отходил в школу с мебольшим рюкзачком где только фаблет, тетратки и пенал. А не тонну книжек на горбу тягал.
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При современных технологиях и читать, и пометки делать - вообще не проблема

Староверы могут распечатать себе за свой счёт сколько угодно
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///возможно и не нужно все это читать/// Это - ваша работа.
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баба дєло говорить - нєчєго ті закони читати, каламойський сказав галасавать - гельмінти тиснуть кнопки і галасують
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Я прочитал, узнал, дальше что. Это советчина - раздают стосы бумаги! - нардеп от СН Верещук настаивает на реформировании аппарата Рады - Цензор.НЕТ 2355
Ты же нардеп- подготовь закон, пройди процедуру принятия, а потом ознакомь избирателей со своим достижением в законотворчестве.
И не забудь, что сокращать придется, а это в госструктурах очень сложный процесс на года . Это советчина - раздают стосы бумаги! - нардеп от СН Верещук настаивает на реформировании аппарата Рады - Цензор.НЕТ 1402
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А какже завхоз ВР теперь будет жить?
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Никудышний парламент Великобритании.
Это советчина - раздают стосы бумаги! - нардеп от СН Верещук настаивает на реформировании аппарата Рады - Цензор.НЕТ 6876
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Один депутат физически не может все подряд читать. Для этого существуют его помощники, комитеты и депутаты, которые лучше его разбираются в той или иной темы законов. Его задача быть информированным и самому или с фракцией принять решение.
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Ця новообрана депутатка , ще й дня не проробивши , мене вже дістала - от чесне слово !
На всіх кнопках пульту ТВ - верещить , перебиває співрозмовників , хамить Ірина Верещук .
Ні , це вже не соціальний ліфт , це катапульта !)) (имхо)
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"Теперь я понимаю, куда уходят 13 миллионов, которые выделяются на работу Рады в день. С этим нужно что-то делать! Это советчина - раздают стосы бумаги, мы и половины не успеваем прочесть Источник: https://censor.net.ua/n3145412

Попросите проносить половину от этих "стосов". Может успевать читать будете
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Совсем пропащий парламент Германии:

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так всьо мммєдлєнно! тєрпєнія нє хватайєт!!! Крєсла нєудобнийє, блін! Щас би да в Дубайї, да на гідроскутєрє
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Безнадежно отсталые страны сидят со стусами бумаг и голосуют руками в штаб-квартире ООН в нищебродских США:

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