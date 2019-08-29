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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Міноборони (2745) Загороднюк (4)

 Новий міністр оборони Загороднюк хоче завершити "апгрейд" української армії до стандартів НАТО

Призначений сьогодні міністром оборони Андрій Загороднюк назвав головні пріоритети своєї роботи на посаді міністра оборони.

Про це йшлося під час його виступу на засіданні Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пріоритет номер один - повернути державну політику обличчям до простого військовослужбовця. Дуже гостро стоїться питання комплектації, звільнень, спецзабезпечення, дисципліни. І наскільки військовослужбовці бачать себе у ЗСУ", - сказав він.

Також Загороднюк наголосив, що слід нарешті перейти від слів до діла - до реформування, "нам треба дійсно перетворити армію до стандартів НАТО".

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Третій пріоритет - це, за його словами, пріоритет доброчесності. "Всі знають, що в армії крадуть, і люди стомились від цієї проблеми. Армія має бути без корупції", - наголосив він.

За словами Загороднюка, функція Міноборони - "щоб наші громадяни могли спати спокійно".

Як повідомлялося, 44-річний Андрій Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ Міноборони. Навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, Університеті Уарвік і в Оксфордському університеті. Має більш як 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником Президента Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145410
 
   
 Топ коментарі
 
Що робиш?
Засипаю.
Без мене?
Трупи кацапів засипаю.
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Меньше слов, больше дела. Ведь красивого балабольства мы уже 5 лет наслушались.
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то есть прекратить стрелять,и раша сама домой уберется?
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Меньше слов, больше дела. Ведь красивого балабольства мы уже 5 лет наслушались.
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мля, знову те саме. А де гроші взяти на ці стандарти? Де ми візьмемо генералів НАТО, та офіцерів НАТО, які побудують нам армію по стандартам НАТО? Де ми візьмемо гроші на зарплати офіцерам НАТО, щоб вони йшли будувати в Україні армію НАТО? Ми не можемо своїм солдатам видати гроші які кожен рік не встигаємо витратити на озброєння, бо ідіоти! Ми не можемо збільшити свої ЗСУ, вони досі 204 тис. військових як і 2013 року, а в путіна армія 2 млн. осіб! Давайте залишимо гучні заяви для ідіотів і почнемо працювати щоб ми Україну хоча б не просрали! А НАТО чи не НАТО то вже буде видно! Нам зараз конче потрібно підняти рівень матеріального забезпечення військових, бо 28 тис. зарплата комбрига ЗСУ проти 70 тис. середньої зарплати офісу Нафтогазу це якийсь маразм! Хто нам більше потрібен проститутки в Нафтогазі чи підготовлені офіцери на чолі механізованих та танкових бригад? Нам потрібно негайно збільшити чисельність ЗСУ, бо 204 тис. проти 2 млн. російських терористів це смішно, в путіна тільки контрактників 400 тис., от і ми маємо виходити на 400 тис. загальної чисельності ЗСУ в найближчі роки! Нам поки що не до НАТО, нам поки що до здорового глузду потрібно дійти в результаті реформування ЗСУ!
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Де гроші взяти ? А там де ти завжди береш тисячі, гармат, танків літаків, і особового складу, для наступу на россію.
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я знаю де взяти, а чи знає новий прем'єр та міністр оборони?
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Igor L Для цього потрібно витрачати десь 10 мільярдів доларів,як Польща і для цього потрібна щоб українська економіка була,як польська.
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для початку потрібно переглянути пріоритети, бо в нас військовий бюджет 104 млрд грн, а бюджет освіти - більше 200 млрд. грн, бюджет медицини - більше 200 млрд грн, відшкодування ПДВ - 200 млрд грн, дотації Пенсійному фонду - 170 млрд. грн!!!!! Нам що більше потрібно армія чи фінансування олігархів та бюрократії?
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без армії не буде освіти та медицини, без армії не буде України та українського народу! Тому освіта та медицина трохи має ужатись, разом з пенсіонерами та олігархами! Гроші мають в першу чергу йти на армію, оборону та на нове озброєння! Ми на межі ядерної війни з путіним, росія не просто так вийшла з договору про обмеження РСМД, це підготовка до ядерного нападу на Україну! Нас від ядерної катастрофи відділяє тільки неспроможність путіна розробити нові ядерні боєголовки малої потужності, замість старих радянських на які вже вийшов термін зберігання. Але рано чи пізно путінські раби щось там наклєпають і нам на цю мить краще мати свою ядерну зброю в достатній кількості! Відновлення ядерної зброї це має бути завдання №1 і ці гроші мають бути закладені в бюджет міноборони!
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Помиляєшься у розрахунках - один Українець це як 7 , а то і 10 кацапів Новий міністр оборони Загороднюк хоче завершити "апгрейд" української армії до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 7508
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Для цього потрібно мати ядерну зброю!
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Що робиш?
Засипаю.
Без мене?
Трупи кацапів засипаю.
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тіки маленько грошей нарубати собі, та бабушкє бєнє...
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ставленнику пуйла Порошенко, его мародёрам и его ботоферме, не нравится, что армия Украины должна соответствовать стандартам НАТО.
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Я считаю, что это зрада. Верно, прахоботики?
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Зрада будет позже. Аваков Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 7317 Пока коты в мешке.
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Глава уряду - учасник Майдану, міністр оборони волонтер і т. д. одним словом одна зрада і всєпропало...
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Глава уряду барыга с Майдана, а министр обороны - полотер. Плюс Аваков Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 2132 Однозначная победа. Не ну точно Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 2530
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Сеня тоже участник Майдана, и Парубий. И даже Аваков. До этого зрада была или не была? Новий міністр оборони Загороднюк хоче завершити "апгрейд" української армії до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 72
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один солдат США обходится в 510 тысяч долларов в год
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после обещанного,быстрого экономического прорыва, сша придется поднять им ставки)) Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 6394
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Після полторака абгрейд чухнув до офшорів.
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победа уже не за горами))но прежде.... проверить,пересчитать,потом поискать,затем заменить,подписать,проконтролировать и ура))))
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К, сожалению, за всеми этими событиями, как то незаметно прошло, что Элладская православная церковь, так и не признала официально Православную церковь Украины. Жаль......
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Невже якийсь дурік міг сподіватись на інше? Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 8569
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Вот этот апгрейд, соратник по бизнесу Коломойского.
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Порохне уже и НАТО не надо,лишь бы борова шоколадного вернуть)))Оце "европейцы")))
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Напецюрники чувствуют, шо скоро получат новый статус использованных напецюрников.
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ейфория у зебибиков,что то говорить пока бесполезно
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Перш за все - потрібно припинити цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню!
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то есть прекратить стрелять,и раша сама домой уберется?
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УБЛЮДОК КАЦАПСКИЙ, с такими пожеланиями, обратись к своей кремлядьской ГНИДЕ! Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 4542
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малорос подзаработал на ваших эмоциях))
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Ну дык , cкажи это х.йлу .!! Пусть убирает своё дерьмо , с Крыма и Донбасса и войне конец . Новий міністр оборони Загороднюк хоче завершити "апгрейд" української армії до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 9635 .
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Апгрейд? Це як обновити прилад чи програму? Міністру не говорили, що в армії живі люди?
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Ничего не получается! Народец в Украине гомнистый ! Менталитет такой, все воровать , все не мое . Менталитет народа надо менять
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то ли дело в рашке,вот там то рай? да уважаемый))))
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приезжай,едь на нулёвку,возьми автомат в руки,там ещё сам мне будешь после рассказывать
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А по сути заданного вопроса , будет ответ ? А почему ты не на нуле? Спасибо за ответы
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слышу голос из плескастого болота...
петухов где всюду лепят из говна,
Где леса горят и льют парашу в окна
где реакторы ****** без концаааа....

плескастое болото не будь такой ********,
не будь такой ********, ******** не будь...
сгори, замерзни, сдохни, расплавься, пересохни,
заткни хлебало ватой и начинай тонуть!
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завершить? а кто 5 лет тут выл что армия 2014 года была эталоном современности пока ее не разваравал чоколядныйй барыга?
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Поки що, ви задовбуєте сленговими словами. Модернізувати. Далі, самі лозунги.
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Имеет два высших образования, которые получил в Оксфордском университете (специальность - финансы), а также Киевском национальном университете (правоведение).

Так его надо было по профилю в министерство но никак не в мин обороны.
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Это потому пэтюньчик полтораку в гражданские произвел? Не?
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Министр обороны в странах Нато в основном гражданские лица вообще.Непосредственно военными делами занимается генштаб,а министр,наблюдатель от гражданского общества.
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Это все хорошо и правильно. Только почему суд отменяет программу питания военнослужащих, как раз на эти самые стандарты НАТО?
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так как почему,новая метла,а тут такую ложку мимо рта пронести,чем новый министр харчеватся будет?
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По перше треба реформувати мізки військових керівників - красти в армії не можна, треба починати з менталітета, а один Укроборонпром чого вартує, так ******** валюту що гарне продає за кордон, а радянське лайно модернизує для ЗСУ. Логіка радянська
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О чем Вы пишете?! Откройте глаза! Здать Украину вы можете завтра, а добиться от России нормального мира?!...

США ПРИОСТАНОВИЛА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ?!
Это ответ от США, по поводу продажи стратегического авиационного завода "МОТОР СИЧ" китайцам! Вы не далекие люди! Играть с США я вам не советую! Сотрут в порошок.
Мало Вам помощи от Америки?! Да если бы США не оказали помощь и поддержку Украине все эти 5 лет...
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