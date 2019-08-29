 Рада підтримала призначення Баканова главою СБУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за призначення Баканова главою СБУ проголосували 319 депутатів.
У четвер увечері під час виступу з трибуни парламенту Баканов наголосив на необхідності ухвалити новий закон про СБУ, який "усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами".
Відповідаючи на запитання депутатів, якою він бачить СБУ - як правоохоронний орган чи як відомство зі спеціальною службою, Баканов сказав: "Є сенс об'єднати правоохоронну і спеціальну функцію".
Іван Баканов народився 2 травня 1975 року в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. Має економічну та юридичну освіту: в 1997 році закінчив Київський національний економічний університет, в 2016 році - Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Із 2013 року Баканов був керівником ТОВ "Студія Квартал-95".
До травня 2019 року очолював партію "Слуга народу", під час передвиборної кампанії керував штабом нинішнього президента України Володимира Зеленського.
У травні 2019 року указом президента України Баканова призначено першим заступником глави СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
ЦРУ висрало: ми не очікували захоплення Криму.
Та навіть розвідка Антарктиди знала, а ЦРУ з бюджетом, певно як два наших(країни) -
Ви що, від спецлужб хочете почути правду?
Ні один сенатор чи конгресмен не зажадав пояснень від амерської гебні за це?
Якщо вона своїм 73,22% пофуй....
Або заткнутись про демократію, "цінності", приверженість праву, законність і т. ін.
А який відсоток "піджаків" в СБУ знаєте?
А який відсоток у особовому складі СБУ складають випускники Нацакадемії СБУ ?
А який відсоток випускників Нацакадемії СБУ серед керівників СБУ ?
А кого випускає Нацакадемія СБУ?
А який відсоток оперів або просто "непіджаків" серед керівництва СБУ?
Так ото ніхрін триндоботити.
Но и Семочко тоже не подарок(пишут что уничтожил 200 поциентов, чет там не позволял покупать лекарства)
Короче, обе команды по своему хороши. Шалом, то есть Слово б*гУ
Опустили ублюдкі до "двопроцентних", а підбарижників - до "восьмипроцентних" (можна було і краще).
И это радует!..)))
А мав розглянути і підтримати...
А профільний комітет кандидатуру розглянув і підиримав?
А мав розглянути і підтримати...