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Все про:обстріл (5459) Донбас (12864) операція Об'єднаних сил (1520)

 Ворог 9 разів обстріляв наші позиції від початку доби 29 серпня, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • біля Мар'їнки - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем;
  • поблизу Новогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • поблизу Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • в районі Зайцевого - з озброєння БМП і стрілецької зброї;
  • біля Луганського - з крупнокаліберних кулеметів".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145408
 
 
 Топ коментарі
 
Стоит на остановке мужик , курит себе спокпйно, подходит парень в футболке с символикой зе команды и просит сигарету, на что мужик ему отвечает: перестаньте стрелять.
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на 30% зменшують у зведеннях кількість обстрілів з боку леденерів по наших ЗСУ, щоб типу "працює" зєлєза*бєнін "мірний план"...
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Стоит на остановке мужик , курит себе спокпйно, подходит парень в футболке с символикой зе команды и просит сигарету, на что мужик ему отвечает: перестаньте стрелять.
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А хтось прив'язав ніжку твого бойового дивана та не пускає перевірити власними очима?
До чого тут маячню несете?
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на 30% зменшують у зведеннях кількість обстрілів з боку леденерів по наших ЗСУ, щоб типу "працює" зєлєза*бєнін "мірний план"...
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***** стреляет - Украина отвечает.
***** стреляет - Украина отвечает.
И так месяцы, годы.
Вроде так и должно быть, ведь Украина защищается...
Но всё не так...
***** оооочень выгодна ТАКАЯ военная ситуация. Он просто испытывает здесь свои стрелковое и тактическое опужие, боеприпасы, артиллерию, мины, дроны, средства РЭБ и противоснайперскую тактику...
Годы вялых перестрелок, ребкие по сравнению с полномасштабной войной дертвы приводят к тому, что война забывается. И Украина забывается. Это 100% как Карабах. Вот ты, кто читает написанное мною, что ты знаешь о сегодняшнем положении там? Я тебе отвечу: НИЧЕГО.
Что же делать!?
Делать то, что делает Зеленский. Он напомнил миру о войне России против Украины... и выступил с активной мирной позицией! Мир не может промолчать. И ***** - тоже обязан отвечать!
Есть теоретически 2 варианта: ***** согласится на мир и проиграет, либо ***** не согласится на мир - и проиграет!
1 вариант, в который я не верю - это то, что ***** пойдёт на мирное соглашение. НЕ ПОЙДЁТ ОН. Суверенитетом Украина не поступится, и этого не допустят демократические страны, заявлявшие об этом многократно. Но представим, что ***** прекратил войну под давлением санкций. Что тогда? Если Зеленский не позволит коррупции и далее душить Украину - в страну хлынут инвестиции, занятость и уровень жизни возрастут. Это НЕМИНУЕМО вызовет бунты в России. ***** спросят: ты прекратил войну, и хохлы начали лучше жить!? Тогда за что на Донбассе дохли россияне!? ***** боится бунтов... И потому я думаю, что он не прекратит войну.
И это второй вариант. Он, говоря о "мире", будет продолжать войну. При этом животворные санкции будут продолжены. Отставание будет продолжать нарастать. И вскоре наступит момент БУНТОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ: из-за безработицы, снижения социальных стандартов и т.д.
И так, и так - режиму КОНЕЦ!
Отвечая "войной на войну", Порошенко играл по правилам *****. И эта игра была проигрышной для Украины, потому что это разрушало экономику страны, а экономике ************ не давало быстро проваливаться, за счёт военных разработок и ПРИВЫКАНИЯ К САНКЦИЯМ... Да, что-то Свынарчуки продавали и из Украины. Но слово "война" блокирует инвестиции. И если у ************ есть сырьё, которое частично это покрыло, то у Украины - сырья нет. Вот почему экономика шла вниз параллельно с вражеской...
Поэтому ход Зеленского кажется простым до абсурда, но является очень сильным:
ОН НЕ ОСТАВОЯЕТ ***** ВЫБОРА.
И даже больше: он не оставляет выбора Западу. Если мир - Украине будут масштабно помогать, если мира нет - на Рашку будут накладываться свежие санкции. И то, и другое разрушает кремлёвский режим.
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геть під лавку, брехливе запарєбріклвське чмо!!!...Твої лайнофакти з паршТБ і фсб-х мєтодічєк...А одвічно "абєспакоєнная" євроспільнота у відповідь на агресію парашорди вже викликає оскому та нервовий регіт....і нічого більше... "нє дапустят"...не чуди вже...чи наївний, чи дурний...А про "хохлов"...Гнида, в нас є ще й українці!!! не знав???
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