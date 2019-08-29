 Аваков має залишитися ще на півроку і призначити нових заступників. Потім він сам піде, - Арахамія

Таку думку в коментарі журналістам висловив Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за цей час він має набрати нову команду і почати реформу поліції, яку українцям обіцяли провести після реформи патрульної поліції.

"Моя думка: перехідний період триватиме 6 місяців. Він має найняти нових заступників. Заступники повинні почати працювати, набиратися досвіду і почати робити реформу, яку нам обіцяли. Пам'ятайте, після реформи патрульної поліції наступною реформою мала бути реформа всієї поліції. Ця реформа реалізована? Відповідь очевидна", - сказав Арахамія.

На запитання, чи буде Аваков звільнений через півроку, глава фракції СН відповів: "Не звільнений. Я думаю він сам піде".

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