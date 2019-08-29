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 Політика України
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Все про:Аваков (1221) ВР (5407) Арахамія (22)

 Аваков має залишитися ще на півроку і призначити нових заступників. Потім він сам піде, - Арахамія

Арсен Аваков має зберегти пост міністра внутрішніх справ на перехідний період терміном на півроку.

Таку думку в коментарі журналістам висловив Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за цей час він має набрати нову команду і почати реформу поліції, яку українцям обіцяли провести після реформи патрульної поліції.

"Моя думка: перехідний період триватиме 6 місяців. Він має найняти нових заступників. Заступники повинні почати працювати, набиратися досвіду і почати робити реформу, яку нам обіцяли. Пам'ятайте, після реформи патрульної поліції наступною реформою мала бути реформа всієї поліції. Ця реформа реалізована? Відповідь очевидна", - сказав Арахамія.

На запитання, чи буде Аваков звільнений через півроку, глава фракції СН відповів: "Не звільнений. Я думаю він сам піде".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145405
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно.
Авакяна треба залишити.
Ато Петя нападе.
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Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия
он должен не сам уйти
его должны сопроводить на скамью подсудимых
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Про то, что Аваков сам уйдёт говорили ещё в 2014 году. ХВАТИТ ВРАТЬ!
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Все було би добре, але надалі з'являється відповідальність і неможливість втримати владу🤔
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кто их свергнет? 73% только шевельнут лапой, как кот с мышью, и любой получит пулю в лоб. надоели эти советские ,,демократы,, с их демагогией и жаждой наживы. нет пока условий для свержения СН.
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ну да ну да защита власти от народа куда важней защиты страны от врага - министра обороны можна турнуть без проблем во время войны а вот министра мвд низьзя вдруг вместе с ним все менты в отставку уйдут - народ не будьте наивными перед нами обыкновенная оплата долгов
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СН действуют грамотно. прикрытие, деза в нескольких источниках, противоречивые заявления на грани провокации, отвлечение внимания на пустой рояль, а сами стремительно берут быка за рога. а, те не могут понять, что происходит? и где их делают?
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Ты только это Авакову не говори. Не для того он вам зад прикрывал и привел вас к власти, чтобы уйти. Его вы попытаетесь убрать и поставить своего человека. Но не просчитайтесь. Это не добрый порох, который решил с вами в демократию поиграть. Тут серьезно.
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А можна і не говорити, бо він це чудово знає і у відповідь надасть стільки компромату проти Слуг, що їм почнуть бити не тільки пики.
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Еси ******* пучить будет можа кол в дупа шоп гас вышел.
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