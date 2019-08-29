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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Грицак Василь (311)

 Рада звільнила Грицака з посади глави СБУ

Верховна Рада 9-го скликання на своєму першому засіданні підтримала подання Президента України про звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосували 333 народні депутати на пленарному засіданні першої сесії парламенту в четвер увечері.

Читайте також: Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака та Грицака, а також генпрокурора Луценка, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145404
 
 
 Топ коментарі
 
лиш далеко цього під@p@ не відпускайте, бо застрелиться падло
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это хорошо. еще минус один свиносоевый прихвостень.
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Вы же соевые сами хотели третий майдан или петин переворот. А сейчас открещиваетесь. Рада уволила Грицака с должности главы СБУ - Цензор.НЕТ 1716
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Других в слуге урода не держат, зегенерат)
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Вы же соевые сами хотели третий майдан или петин переворот. А сейчас открещиваетесь. Рада уволила Грицака с должности главы СБУ - Цензор.НЕТ 1716
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Кто вам такие искрометные тексты пишет? Петросян?
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По-моему лучше троллинга сои трудно придумать 😂😂
Главное мимикой косить активнее под свято в это верующую
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Ну почему же?)) Есть же фото с телефона богуцкой)
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Порохоботы отбирались по принципу : должен врать без устали и быть махровой гнидой.
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это хорошо. еще минус один свиносоевый прихвостень.
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У нього ще виблjадок є, синулька-антимайданівець, якого папашка в прокурватуру начальничком прилаштував.
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лиш далеко цього під@p@ не відпускайте, бо застрелиться падло
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він брав участь в ато, командував силами ато в той час. поки гарант сцикло в раші фільми знімав. то як думаєте в кого є яйця????
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яйця є у всіх, а у кого нема- може купити на базарі по 2,50 ,

а те, що ви маєте на увазі називається яєчка,

однак ні совісті , ні патріотизму вони не визначають.
Грицак- просто порошенківський зручний довбень і нічого більше. Водій за спеціальністю.

Для СБУ- він просто порошенківська затичка, людина, що займає важливу посаду і від якоїї можна не боятися, що заважатиме розкрадати країну, або матиме власний план дій. Пусте місце.
Але якщо його почнуть викликати на допити ... Який з нього штірліц?
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Главное что бы при чистки оружия "случайно" не застрелился..
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Герой Украины, который допустил взрывы нескольких военных складов с боеприпасами, но не допустил ни единого намека на покушение на жисть "головного ворога *******" Порошенко.
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Ну должен сказать, Грицак оказался единственным из петиной шоблы, кому хватило чести и чувства собственного достоинства не цепляться последние месяцы за должность, а освободить место для ставленника Зе, уйдя в отпуск. Вместо того, чтобы гадить по заказу параши, как Климкин. А ведь у СБУ возможностей для диверсии было куда больше.
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Особливості статусу СБУ і призначення керівництва дали змогу просто фактично усунути його від керівництва конторою без згоди Ради.
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Ну, что ж Зеля получил все рычаги управления. Он Президент, де факто, контролирует и Раду и Кабин. Посмотрим на результат.....
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Глухой сказал услышим. Результат определит все. И сказки про папередников уже не проканают....
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Папередники сначала переименуются в подследственньіх , никаких сказок , все по КПК.
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Таких підбарижників потрібно відразу ж арештовувати!
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Типерь гритссасуй с кляйсманом за измену на кичу пайдут.
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