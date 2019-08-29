 Рада звільнила Грицака з посади глави СБУ

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосували 333 народні депутати на пленарному засіданні першої сесії парламенту в четвер увечері.

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