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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Пристайко (109) Загороднюк (4)

 Рада підтримала призначення Загороднюка і Пристайка головами Міноборони і МЗС

Верховна Рада підтримала призначення Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони України і Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ за поданням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За призначення Загороднюка проголосували 314 парламентаріїв. Кандидатуру Пристайка підтримали 310 нардепів.

Нагадаємо, міністр оборони і міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням президента України, а інші члени уряду призначаються парламентом за поданням прем'єр-міністра.

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А.Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ Міноборони, навчався у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Університеті Уарвік і в Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

В.Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут, в 1998-му - Українську академію зовнішньої торгівлі. У 1993-1994 рр. був співзасновником інформаційної компанії "Електронні вісті". У 1994-1997 рр. - головний економіст, начальник відділу, заступник начальника Управління торгово-економічних зв'язків з країнами Африки, Азії та Тихоокеанського регіону Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. У 1997- 2000 рр. - заступник завідувача відділом країн Азії та Тихоокеанського регіону П'ятого територіального управління МЗС. У 2000-2001 рр. - консул Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

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У 2001 - 2002 рр. був головним консультантом Головного управління з питань зовнішньої політики адміністрації президента України. У 2002-2006 рр. - радником з політичних питань, тимчасовим повіреним у справах України в Канаді.

У 2007 - 2009 роках - заступник директора департаменту НАТО, в 2009-2012 рр. - радник-посланник, заступник керівника місії посольства України в США. У 2012-2014 рр. - надзвичайний і повноважний посол України в Канаді. У 2014-2017 рр. - заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату, перший заступник глави МЗС. З 2017 року призначений головою місії України при НАТО.

У травні 2019 року Пристайка призначено на пост заступника адміністрації президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145402
 
   
 Топ коментарі
 
и все - самые тупые клоуны Рада поддержала назначение Загороднюка и Пристайко главами Минобороны и МИД - Цензор.НЕТ 3188
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У Коломойского теперь есть:
- марионеточный президент;
- полностью марионеточное правительство;
- полностью марионеточная ВР;
- полностью марионеточный силовой блок;
- марионеточная прокуратура;
- марионеточные суды;
- поданы проекты про марионеточные НАБУ и ГБР.

У зебилов теперь есть:
...
то же, что и было - отсутствие достоинства, голый зад и неконтролируемые оргазмы от ЗЕлупы.
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клоун это мародёр Порошенко и его ботоферма... Их изгнал украинский народ, а они как тараканы лезут везде гадить... не могут жить без этого
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Ты предпочитаешь быть закопаным с диваном, как самым ценным твоим нищебродским скарбом?

Тогда сам и потащишь.
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Обычно первыми закапывают ,таких хероев как ты,так что побериги свои силы.
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Не чув только,что доллар уже постописят,фронт развалился и т.д. и т.п.
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Фронт перетворили на сафарі для розваги іхтамнетів.
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Я повторно задаю вопрос:
Только мне одному кажется, что Президент какой-то странный на заседании ВР?
Обезвоживание организма?
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отвечаю еще раз:
обезкуривание, обезнюхивание, забыл надеть броник.
Нужное подчеркнуть.=))
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Яким був, таким і залишився. Дива не сталось, а зебобіки так волали.
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А ви хотіли,щоб Петра повісили?Ну,не гуманно якось-все ж цукрова вата-згодиться!
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За назначение Загороднюка проголосовали 314 парламентариев. Источник: https://censor.net.ua/n3145402\\\\\\\\\\

Есть такое понятие "314-й кабинет".....
Знаки существуют. И этот не особо приятный(крутит блюдца, тасует карты Таро, лепит куклы Вуду)
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Генерал Забродський (ПЕС) вийшов із залу засідань, коли голосували за Міністра оборони.
А увесь ПЕС, крім Забродського, проголосував проти.
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Майбуть побіг чумадани пакувати......Лижи милить когті рвати....
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Во трещит,во воняет пальмовым маслом! Аж душа радуется! Вот работы санитарам привалило!!!Галоперидолу для соевой падали лишь бы хватило. Рада підтримала призначення Загороднюка і Пристайка головами Міноборони і МЗС - Цензор.НЕТ 5303
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